השבוע נפתח בווינה שבאוסטריה אירוויזיון 2026 (התחרות ה־70), באירוע חצי גמר חגיגי, בו העפילה ישראל לגמר עם השיר "מישל" של נועם בתן. עוד לפני העלייה לבמה, ישראל הצליחה להפתיע את העולם כשזינקה לראש טבלאות ההימורים למרות גלי החרם. סביב התחרות כבר רוחש שוק הימורים של יותר מ־155 מיליון דולר בפלטפורמת פולימרקט; לשם ההשוואה, שוק הימורים מרכזי אחר - על השאלה האם איראן וארה"ב יחתמו על הסכם שלום קבוע - עומד על 110 מיליון דולר "בלבד".

נכון לכתיבת שורות אלה, האתר Eurovision World מסמן את פינלנד כפייבוריטית המובהקת, שמככבת במקום הראשון עם 37% סיכויי זכייה לשיר "Liekinheitin" של פטה פארקונן והכנרת לינדה למפניוס. אחריה ניצבות יוון עם השיר "פרטו" של אכילס (14%), דנמרק (11%), וצרפת (7%). ישראל סוגרת את החמישייה הראשונה עם 6% סיכויי זכייה.

באפליקציית פולימרקט, סכום ההימורים על ניצחון ישראלי כבר חצה את רף ה־2 מיליון דולר (מול 4 מיליון על פינלנד). הנתונים מפתיעים במיוחד לנוכח העובדה שהאירוויזיון הנוכחי סופג את החרם הגדול בתולדותיו: בעוד ש־35 מדינות לוקחות חלק באירוע, גופי שידור מספרד, אירלנד, הולנד, איסלנד וסלובניה בחרו לפרוש במחאה על ההשתתפות של ישראל בתחרות.

לנוכח המידע הזה, השאלות המתבקשות הן: האם טבלאות ההימורים באמת מצליחות לחזות מי יניף את גביע המיקרופון הנכסף? עד כמה הטבלאות האלו מדויקות? ואיך פועל המנגנון שמאחורי שוק הימורי השירים?

כך קובעות הטבלאות את סיכויי הזכייה

במדינת ישראל, הימורים על תחרויות כמו האירוויזיון אמנם אסורים, אך באירופה וביבשות נוספות מדובר בפרקטיקה מקובלת. המדינות בהן ההימורים נפוצים במיוחד הן שוודיה, בריטניה, אוסטרליה, אירלנד ואיסלנד. עם זאת, חשוב לציין כי פלטפורמת פולימרקט עדיין אסורה לשימוש במדינות אירופיות מרכזיות, בהן גרמניה, צרפת, איטליה ובריטניה.

מנגנון ההימורים מבוסס על יחסי הסתברות: ככל שיחסי ההימורים של מתמודד נמוכים יותר, כך גוברת ההערכה כי ינצח בתחרות. ולהיפך - ככל שהיחסים גבוהים יותר, הסיכוי להנפת הגביע נחשב לנמוך יותר.

בזמן שהמתח בטבלאות עולה, הדרך לגמר כבר סלולה עבור חלק מהמדינות. לפי חוקי התחרות, צרפת, גרמניה, איטליה ובריטניה מעפילות אוטומטית לגמר הגדול כיוון שהן התורמות הפיננסיות הגדולות ביותר לאירוע. אליהן מצטרפת המארחת, אוסטריה, ששוריינה גם היא בגמר. 30 המדינות הנותרות ימשיכו להיאבק על מקומן ביום חמישי הקרוב, במסגרת חצי הגמר השני, בדרך לישורת האחרונה בשבת.

המהמרים שהם גם המצביעים

בגמר התחרות, השיר שזוכה למספר הנקודות המשולב הגבוה ביותר - מהשופטים ומהקהל - מוכתר כמנצח הגדול. כדי למנוע הטיה, אף מדינה אינה רשאית להצביע לעצמה. השנה, הצבעת השופטים חוזרת למרכז הבמה ותהווה 50% מהתוצאה הסופית, זאת לאחר שלוש שנים בהן רק הקהל בבית קבע את זהות המעפילים לגמר.

עובדה זו מציבה את שוק ההימורים באור ייחודי: הציבור שסוחר בזהות הזוכה הוא, במידה רבה, אותו הקהל שאחראי למחצית מההצבעה בשטח. כך נוצר מצב מעניין - שבו סוחר יכול להמר על מדינה מסוימת, ולאחר מכן לסייע לה ישירות דרך הצבעת הקהל כדי לקדם את ההימור שלו.

עם זאת, למרות עוצמתו של שוק הימורי האירוויזיון ככלי חיזוי - הוא רחוק מלהיות מושלם. בשנים האחרונות הצליחו טבלאות ההימורים לזהות לא מעט זוכים, כשברוב המקרים המדינות המדורגות ב"טופ 3" אכן מסיימות בראש הטבלה. בחצאי הגמר, שיעור ההצלחה של המהמרים עומד על כ־80%, אך ההיסטוריה רצופה בהפתעות: בשנת 2016, לדוגמה, אוקראינה דורגה ביחס נמוך של 30 ל־1 שבועות לפני התחרות, ובסופו של דבר הדהימה ולקחה את הניצחון.

ישראל, שהשתתפה עד כה ב־47 תחרויות וקטפה ארבע זכיות, נהנית ממסורת ארוכת שנים באירוע. לפי אתר הסטטיסטיקות ESC stats, המדינה שהעניקה לישראל את מספר הנקודות המצטבר הגבוה ביותר היא צרפת, בעוד שישראל מצדה העניקה לאורך השנים את מרבית הנקודות שלה במצטבר לרוסיה.