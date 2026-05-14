05:49 - בכירים בדרום קוריאה הודיעו על פגיעה בספינת מסחר במצר הורמוז

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי הספינה "נאמו", ספינת מסחר ששטה תחת הדגל הדרום קוריאני, נפגעה במצר הורמוז. לטענת גורמים רשמיים במדינה, "לא סביר שיישות אחרת מלבד איראן תתקוף את נאמו, כשזהות התוקפים תאושר - אנחנו ננקוט באמצעים דיפלומטיים נגדם".

03:15 - מזכיר המדינה האמריקני רוביו: "מקווה שסין תפעיל לחץ על איראן בנוגע למפרץ"

רוביו שוחח עם חדשות פוקס בעודו טס באייר פורס 1 לפסגה עם נשיא סין והנשיא טראמפ. על אף שהרקע לשיחות אמור להיות כלכלי ועל היחסים בין שתי המדינות, הסוגיה הבוערת שעליה ישוחחו שני המנהיגים היא המלחמה של ארה"ב נגד איראן - ועל מעורבות סין.

"ספינות סיניות רבות תקועות כעת במפרץ הפרסי, לאחר שמטען סיני נפגע במהלך סוף השבוע האחרון. על פי הערכות במערב, איראן היא שביצעה את הפגיעה שהובילה לעיכובים בנתיבי השיט, אף שייתכן שהדבר לא נעשה במכוון. "אני בטוח שאיראן לא עשתה זאת במכוון, אבל הם עשו זאת, זה קרה", אמר הבכיר האמריקני. "זו הסיבה שהספינות הסיניות תקועות שם".

"אנו מקווים לשכנע אותם לגרום לאיראן לסגת ממה שהם עושים כעת, וממה שהם מנסים לעשות במפרץ הפרסי", נמסר בהתייחסות למאמצים הדיפלומטיים מול הממשל בסין במטרה להביא לפתרון המשבר", אמר רוביו בדרך לבייג'ינג.

01:43 - מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר לקראת פגישת הנשיא טראמפ עם נשיא סין שי ג'ינגפינג: "זה האינטרס של סין להתערב ולגנות את איראן על מה שהם עושים במצר הורמוז. אם הכלכלות בעולם סובלות מהמצב - הן יקנו פחות מוצרים מסין"

00:35 - דובר צה"ל מעדכן: מטרה אווירית חשודה זוהתה בסמוך למרחב שבו פועלים כוחות צה"ל, מיירט יצא לעברה - לא הופעלו התרעות לפי מדיניות. בנוסף, במהלך השעות האחרונות חיזבאללה ירה מספר טילי נ"ט ופצצות מרגמה סמוך למרחב שבו נמצאים כוחות צה"ל, אין נפגעים

00:24 - דיווח בניו יורק טיימס: חברות סיניות דנות עם גורמים רשמיים באיראן על אספקת נשק לאיראן, ככל הנראה דרך מדינות אחרות שלפחות אחת מהן באפריקה. על פי הדיווח ממשלת סין לא אישרה אקטיבית את אספקת הנשק, אך שיחות כאלה לא יכולות להתקיים ללא ידיעתה

22:06 - סגן הנשיא ואנס על המגעים עם איראן: "אני חושב שיש התקדמות"

21:20 - בזמן המלחמה עם איראן: נתניהו טס בחשאי לאמירויות - ונפגש עם הנשיא בן זאיד



לשכת ראש הממשלה הודיעה הערב (רביעי) כי בעיצומה של מלחמת "שאגת הארי", ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא, השייח' מוחמד בן זאיד. "ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות", נכתב בהודעה. על כך פורסם לראשונה בחדשות 13.

הפגישה התרחשה ב-26 במרץ בעיר אל עין, שנמצאת סמוך לגבול עם עומאן וכ-250 ק"מ מהגבול עם איראן. באותו היום איראן וארה"ב החלו להעביר טיוטות רציניות בנוגע להפסקת האש ובוצע ירי עצים גם לעבר ישראל וגם לעבר האמירויות. זהו אינו ביקורו הראשון של רה"מ במדינה המפרצית, אך הפעם הוחלט לפרסם את עצם קיום הפגישה. לשתי המדינות יש אינטרס להחצין את היחסים ביניהן.

קודם לכן פורסם בוול סטריט ג'ורנל כי ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך המלחמה, לצורך תיאום המערכה נגד איראן. בכאן 11 פרסמו כי גם ראש השב"כ דוד זיני קיים ביקור באמירויות. לקריאת הכתבה

21:06 - שר החוץ של סוריה אסעד א-שיבאני לאתר "יורוניוז": רוצים הסכם ביטחוני מקיף עם ישראל, עליה להפסיק את הפעולות שמערערות את היציבות שלנו, להסיג את כל החיילים ולחזור להסכם הפרדת הכוחות מ-1974



20:36 - בתום הערכת המצב - מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרת ללא שינוי ותהיה בתוקף עד יום ראשון בשעה 20:00



20:10 - דיווח ברויטרס: סעודיה וכוויית תקפו במהלך המלחמה יעדים של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק

