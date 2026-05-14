ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם מגמה מעורבת באסיה על רקע פגישת טראמפ-שי
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בורסות אירופה | סיקור שוטף

מגמה מעורבת באסיה על רקע פגישת טראמפ-שי

אנליסטים מעריכים כי פגישת טראמפ-שי תתמקד בסוגיות הסחר ובפיקוח על ייצוא אך לא תוביל לשינויים מהותיים במערכת היחסים בין המדינות • הקוספי מוסיף 0.2%, מדד ההנג סנג מטפס בכ-0.4%, ואילו השנזן הסיני מאבד 1.6% • אמש וול סטריט נעלה את יום המסחר עם שיאים חדשים למדדי הנאסד"ק וה-S&P 500

שירות גלובס 06:59
הבורסה בהונג קונג / צילום: Shutterstock, Daniel Fung
הבורסה בהונג קונג / צילום: Shutterstock, Daniel Fung

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:55

מגמה מעורבת הבוקר באסיה, על רקע פגישתם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למקבילו הסיני שי ג'ינפינג, פגישה שאולי תטמון בחובה רמזים לגבי עתיד יחסי ארה"ב-סין והסחר העולמי. טראמפ נחת אמש בבייג'ינג לקראת הוועידה המתוקשרת, כשהוא מלווה בקבוצת בכירים מהמגזר העסקי האמריקאי, בהם מנכ"ל טסלה אילון מאסק ויו"ר אנבידיה ג'נסן הואנג.

מדד הניקיי נמצא בעלייה קלה של כ-0.17%; בדרום קוריאה, מדד הקוספי מוסיף לערכו 0.2%, ומדד ההנג סנג מטפס בכ-0.4%. לעומת זאת, השנזן הסיני מאבד מערכו 1.6%, ומדד שנגחאי אף נמצא בירידה של כ-1%.

מניית סמסונג רשמה מוקדם יותר עלייה של עד 5.46%, ובכך קבעה שיא כל הזמנים חדש. ענקית הטכנולוגיה ספגה מחיקה קצרה של 66 מיליארד דולר משוויה אמש, בעקבות סכסוך עבודה שאיים להוביל לאחת השביתות הגדולות בתולדות החברה.

באוסטרליה, מדד ה-S&P/ASX 200 רושם ירידה של 0.1%.

אנליסטים בגולדמן זאקס מעריכים כי פגישת טראמפ-שי תתמקד בסוגיות הסכמי הסחר בין המדינות, ובפיקוח על ייצוא מינרליים לארה"ב, וההגבלות שהוטלו על ייצוא שבבים לסין - אולם לא תוביל לשינוי משמעותי במערכת היחסים בין המדינות. בבנק ההשקעות ציינו כי סין עשויה להסכים להגדלת רכישות של תוצרת חקלאית, אנרגיה ומטוסים מארה"ב, וזאת בתמורה להימנעות מהעלאות מכסים נוספות.

אתמול, וול סטריט נעלה את יום המסחר עם שיאים חדשים למדדי הנאסד"ק וה-S&P 500, שטיפסו בכ-1.2% ובכ-0.6%, בהתאמה. מנגד, מדד הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.15%.

המסחר התנהל בצל פרסום מדד המחירים ליצרן, שהציג עלייה חדה בהרבה מן הצפי בחודש אפריל. המדד קפץ בכ-1.4% - הרבה מעל קונצנזוס האנליסטים של דאו ג'ונס, שעמד על 0.5%, והקפיצה החודשית הגדולה ביותר מאז מרץ 2022. כך, המדד מציג עלייה שנתית של 6% - הקפיצה השנתית הגדולה ביותר מאז דצמבר 2022. בעקבות הנתון, תשואת האג"ח לעשר שנים בארה"ב טיפסה בנקודת בסיס אחת לרמה של 4.47%.

מחירי הנפט נמצאים הבוקר בעליות: מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד סביב 106 דולר, ומחירה של חבית נפט אמריקאי עומד סביב 101 דולר.