מגמה מעורבת באסיה על רקע פגישת טראמפ-שי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:55

מגמה מעורבת הבוקר באסיה, על רקע פגישתם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למקבילו הסיני שי ג'ינפינג, פגישה שאולי תטמון בחובה רמזים לגבי עתיד יחסי ארה"ב-סין והסחר העולמי. טראמפ נחת אמש בבייג'ינג לקראת הוועידה המתוקשרת, כשהוא מלווה בקבוצת בכירים מהמגזר העסקי האמריקאי, בהם מנכ"ל טסלה אילון מאסק ויו"ר אנבידיה ג'נסן הואנג.

מדד הניקיי נמצא בעלייה קלה של כ-0.17%; בדרום קוריאה, מדד הקוספי מוסיף לערכו 0.2%, ומדד ההנג סנג מטפס בכ-0.4%. לעומת זאת, השנזן הסיני מאבד מערכו 1.6%, ומדד שנגחאי אף נמצא בירידה של כ-1%.

מניית סמסונג רשמה מוקדם יותר עלייה של עד 5.46%, ובכך קבעה שיא כל הזמנים חדש. ענקית הטכנולוגיה ספגה מחיקה קצרה של 66 מיליארד דולר משוויה אמש, בעקבות סכסוך עבודה שאיים להוביל לאחת השביתות הגדולות בתולדות החברה.

באוסטרליה, מדד ה-S&P/ASX 200 רושם ירידה של 0.1%.

אנליסטים בגולדמן זאקס מעריכים כי פגישת טראמפ-שי תתמקד בסוגיות הסכמי הסחר בין המדינות, ובפיקוח על ייצוא מינרליים לארה"ב, וההגבלות שהוטלו על ייצוא שבבים לסין - אולם לא תוביל לשינוי משמעותי במערכת היחסים בין המדינות. בבנק ההשקעות ציינו כי סין עשויה להסכים להגדלת רכישות של תוצרת חקלאית, אנרגיה ומטוסים מארה"ב, וזאת בתמורה להימנעות מהעלאות מכסים נוספות.

אתמול, וול סטריט נעלה את יום המסחר עם שיאים חדשים למדדי הנאסד"ק וה-S&P 500, שטיפסו בכ-1.2% ובכ-0.6%, בהתאמה. מנגד, מדד הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.15%.

המסחר התנהל בצל פרסום מדד המחירים ליצרן, שהציג עלייה חדה בהרבה מן הצפי בחודש אפריל. המדד קפץ בכ-1.4% - הרבה מעל קונצנזוס האנליסטים של דאו ג'ונס, שעמד על 0.5%, והקפיצה החודשית הגדולה ביותר מאז מרץ 2022. כך, המדד מציג עלייה שנתית של 6% - הקפיצה השנתית הגדולה ביותר מאז דצמבר 2022. בעקבות הנתון, תשואת האג"ח לעשר שנים בארה"ב טיפסה בנקודת בסיס אחת לרמה של 4.47%.

מחירי הנפט נמצאים הבוקר בעליות: מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד סביב 106 דולר, ומחירה של חבית נפט אמריקאי עומד סביב 101 דולר.