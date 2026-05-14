אקזיט ליזמי לייר איקס (LayerX) אור אשד ודוד וייסברוד וכן לקרנות ההון סיכון גלילות קפיטל ודל טכנולוג'יס קפיטל בישראל: החברה נמכרת ב- 205 מיליון דולר לחברת התוכנה האמריקאית אקמאי (Akamai), לאחר שרק לפני שנה גייסה 37 מיליון דולר לפי שווי של 62 מיליון דולר, על פי מאגר PitchBook.

קרן גלילות של אריק קליינשטיין וקובי סמבורסקי הובילה את סיבוב ה"סיד" של החברה ב- 2022 עם עוד מספר משקיעים קטנים, ולאחר מכן הובילה שוב את סיבוב הגיוס השני של החברה בשנה שעברה יחד עם קרן ג'אמפ, לפיכך היא נחשבת למרוויחה הגדולה ביותר מהאקזיט, לצד היזמים אשד ווייסברוד, והיא צפויה להכניס בעקבות העסקה קרוב ל-100 מיליון דולר. סך הכל הושקעו בחברה על ידי גלילות, דל (DTC), ג'אמפ קפיטל ומשקיעים נוספים - כ- 45 מיליון דולר מאז הקמת החברה לפני ארבע שנים בלבד.

לייר איקס היא שחקנית נוספת בשוק דפדפני הסייבר, כאשר בשונה מחברות כמו איילנד וטאלון, שנמכרה לפאלו אלטו נטוורקס - היא מפתחת תוסף לדפדפנים ומאפשרת לארגונים גדולים לאכוף מדיניות סייבר מבלי לפגוע בחוויית המשתמש של העובדים. איילנד הישראלית, שכבר הגיעה לשווי של מעל ל-5 מיליארד דולר, מספקת מוצר מתחרה - דפדפן מאובטח מן היסוד שמאומץ בדרך כלל על ידי ארגונים בעלי משמעת בטיחות קפדנית או על ידי קבלנים וספקים של חברות המחויבים בחיבור לדפדפן המאובטח של לקוחותיהם. לייר אקס מתחרה בחברות נוספות דוגמת נטסקופ, וסרפיק שנמכרה לקראודסטרייק. למרות שהיא חברה בת ארבע בלבד, היא כבר מעסיקה כ-100 עובדים ומייצרת הכנסות של כמה מיליוני דולרים, בהם גם מלקוחות ארגוניים גדולים. להערכת הרוכשת אקמאי, היא תוכל לרשום בסוף השנה הזו קצב הכנסות שנתי (ARR) של 10 מיליון דולר נוספים בעקבות הרכישה.

המערכת של לייר אקס מספקת לצוותי אבטחה (CISO) יכולת ניטור ושליטה בזמן אמת על פעילות המשתמשים בדפדפן במחשבים הארגוניים שלהם, כולל עבודה מול כלי AI, העלאת קבצים, שימוש ביישומי תוכנה כשירות (SaaS) וגלישה באינטרנט, וזאת, לטענת החברה, ללא צורך בשינויים בתשתית הארגונית וללא שיבוש בעבודת המשתמשים. בשוק טוענים כי דפדפנים ייעודיים של חברות סייבר מספקות מעטפת אחודה יותר, אך כזו שעובדי ידע ומקצועות חפשיים נוטים לבקר כנסיון של הארגון לכפות עליהם חוויית משתמש שהם אינם מעוניינים בהם.

הרכישה תעשה דרך מרכז הסייבר של אקמאי בישראל המנהלת את כל תחום הסייבר לארגונים גדולים בחברה וכולל מוצרים של רכישות עבר כמו גארדיקור ונו ניים סקיוריטי. "הלקוחות שלנו מאמצים בינה מלאכותית בקצב חסר תקדים, והמסר שאנחנו שומעים מהם ברור: כלי האבטחה הקיימים לא מספקים נראות מספקת לאופן שבו עובדים משתמשים בכלי AI ומה הם משתפים עם מודלי שפה גדולים", אמר עופר וולף, מנהל אקמאי ישראל וסמנכ"ל בכיר באקמאי העולמית. "הרכישה של לייר אקס מוסיפה לאקמאי שכבת בקרה בנקודת השימוש עצמה, כך שארגונים יכולים לאמץ AI במהירות מבלי להתפשר על אבטחה ועמידה בכללים הארגוניים וברגולציה".