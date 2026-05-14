מניית אמדוקס נסחרה השבוע בשפל של 6 שנים, אחרי שאיבדה 25% מערכה מתחילת השנה לשווי של 6.4 מיליארד דולר. החברה, ספקית פתרונות לחברות טלקום ומדיה, מנוהלת החל מהחודש שעבר על-ידי שמעי הורטיג שהחליף כמנכ"ל את שוקי שפר. אתמול (ד'), עם פרסום הדוחות, היא הודיעה על שינוי משמעותי נוסף בהנהלה הבכירה - תמר רפפורט-דגים, שמכהנת כסמנכ"לית הכספים והתפעול תפרוש אחרי כ-19 שנים, ובמקומה מונה כסמנכ"ל כספים טל רוזנפלד, שכמו הורטיג גם הוא מינוי מתוך החברה.

האם החלפת שני הבכירים הבולטים בתקופה קצרה לא מוסיפה לחוסר־ודאות ותעיק על המניה, שגם ככה נחלשה? רפפורט-דגים אומרת בשיחה עם גלובס כי "תמיד החלפה של הנהלה זה אירוע, לא נתעלם מזה, אבל יש פה תהליך של הכנה ארוכת־טווח, שני מינויים מבפנים של אנשים מאוד ותיקים. הורטיג הוא מעל 20 שנה באמדוקס ועשה בחברה המון תפקידים, הוביל את הלקוחות הכי גדולים. כנ"ל טל, שהצטרף לפני 20 שנה, ניהל את כל ארגון הכספים תחתיי, וניהל את חטיבת אסיה-פסיפיק (APAC) בעסק, שזו חטיבה שהיא סיפור הצלחה בחברה. יש פה תהליך טבעי וחיובי של בניית צוות הנהלה חדש וחזק".

לדבריה, בחברה משוחחים עם בעלי מניות מרכזיים ועם אנליסטים, והיא לא צופה "רעידת אדמה" מבחינה זו.

רפפורט-דגים כיהנה גם כסמנכ"לית תפעול (COO) ובשלב זה לא מונה לה מחליף בתפקיד, ובחברה עוד בוחנים את המבנה וחלוקת האחריות וייתכן שחלק מהתחומים שהיו תחת ה-COO ידווחו ישירות למנכ"ל.

איך נראית אמדוקס שאת עוזבת לעומת זו שנכנסת אליה?

"20 שנה זה חתיכת שינוי, בהרבה מאוד ממדים. הגעתי לחברה שהייתה ממש בתחילת דרכה במעבר מפיתוח פתרונות מותאמי דרישות לקוח לחברת מוצר וטכנולוגיה. היא הייתה מאוד ממוקדת על צפון אמריקה, והיום מספר המדינות והלקוחות הלא-אמריקאיים הוא גדול מאוד. מודל השירותים המנוהלים (managed services) היה בתחילתו והיום הוא כ-65% מההכנסות. נכנסנו גם לתחומים חדשים. היום אמדוקס היא בצומת שבין עולם התקשורת לעולם הטכנולוגיה, וכשהעולם עומד בפני המהפכה של ה-GenAI יש לה הזדמנות מדהימה קדימה. אנחנו לא נחים על זרי הדפנה ועובדים על להיות מובילי שוק גם בעשור-שניים הבאים. כמובן שיש אתגרים, לצערנו כמעט כל שנה יש 'ברבור שחור' בעולם, מלחמות, קורונה, ולכן צריך חוזקה תפעולית ועסקית שיודעת להתמודד עם זה".

אמדוקס מחלקת דיבידנד ורוכשת מניות של עצמה, אבל לא צומחת משמעותית. המניה נחלשה, אולי בשוק מצפים מכם להאצת הצמיחה? איך עושים את זה?

"יש היום שיבוש (disruption) בשוק, לא רק מניית אמדוקס נחלשה. צריך להבין באיזה עולם אתה עובד, איך לוקחים את השיבוש כהזדמנות. אמדוקס היא לא סטארט-אפ עם פתרון נקודתי, יש לנו את הגמישות לבנות ולהבין את צורכי הלקוחות. לעולם הארגוני (אנטרפרייז) יותר מורכב לאמץ GenAI. זה שינוי תרבותי של הארגון וצריך לעשות את זה בצורה אחראית. בתוך העולם הזה, תחום הטלקום נחשב למורכב במיוחד. היכולת שלנו להביא את זה בצורה אפקטיבית לעולם הטלקום מביא ערך מדהים. יש הצלחות ראשוניות, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך. ברור שזו הדרך של אמדוקס לנסות ולהאיץ את הצמיחה. אני לא יכולה להגיד באיזה רבעון תהיה נקודת המפנה ותתחיל ההאצה, אבל התזה מאוד חזקה ויש אינדיקציות חיוביות ראשוניות ופידבק חיובי מהלקוחות. צריך לדחוף את זה ולעבור מעסקאות קטנות ליותר גדולות".

תמר רפפורט-דגים, סמנכ''לית הכספים והתפעול באמדוקס / צילום: עדי אורני

מה התכנון שלך אחרי אמדוקס?

רפפורט-דגים צוחקת: "חופש ועוד חופש, אחרי 35 שנה של עבודה ללא הפסקה. אחר כך נדבר. אבל באמת, מגיע שלב בחיים שאתה שואל איך אתה עושה טוב לעולם. אני עוד לא יודעת איך, אבל אמצא את הדרך. זה הכיוון אחרי החופש".

אמדוקס הציגה צמיחה בהכנסות

בינתיים, ברבעון השני של השנה (שהסתיים במרץ), אמדוקס עקפה מעט את תחזית הרווח של האנליסטים. ההכנסות ברבעון היו כ-1.17 מיליארד דולר, צמיחה של 3.9% (או 2.2% בנטרול השפעות שערי חליפין); מתוך זה, ההכנסות בצפון אמריקה היו 754 מיליון דולר, גידול של 2.2%. החברה רשמה הכנסות שיא באירופה, עם צמיחה של 6.2% ל-192 מיליון דולר, וצמחה ב-8% בשאר העולם להכנסות של 226 מיליון דולר.

הרווח הנקי היה כ-138 מיליון דולר, ירידה מ-163 מיליון דולר ברבעון המקביל, ועל בסיס Non-GAAP הוא הסתכם בכ-193 מיליון דולר, שהם 1.78 דולר למניה. החברה תחלק דיבידנד בסך 56.9 סנט למניה ב-31 ביולי. ברבעון השני, היא רכשה מניות של עצמה ב-138 מיליון דולר.

בתגובה לדוחות, באופנהיימר ממשיכים להמליץ על המניה ב"תשואת יתר", עם מחיר יעד של 105 דולר - פרמיה של 75.2%. בבנק ההשקעות כתבו כי "להערכתנו, ההזדמנות ארוכת הטווח של AI ואוטומציה איננה מגולמת כראוי בתמחורה הנוכחי של מניית אמדוקס הנסחרת במכפילי רווח חד־ספרתיים ומניבה תשואת FCF של כ-13%".