אפרת הוא יזם ובעל חברות בתחום האנרגיה הירוקה וחובב טבע. במדור "תרבות חיות" הוא כותב על התנהגותם של בעלי החיים.

סר דיוויד אטנבורו, האיש שהפך לסמל המובהק ביותר של חקר הטבע והגנת הסביבה, חגג לפני כשבוע את יום הולדתו ה-100, וקשה לדמיין את המאה הזאת חולפת ללא קולו המרגיע וסקרנותו המדבקת. אטנבורו החל את דרכו ב-BBC בשנות ה-50, כשהטלוויזיה הייתה עדיין בחיתוליה. הוא לא רק הגיש תוכניות, הוא המציא ז'אנר שלם - את ז'אנר "הנגשת הטבע".

סקר כמעט כל קבוצת חי וצומח על פני כדור הארץ

אטנבורו חתום על הישגים טלוויזיוניים חסרי תקדים, ובראשם סדרת "Life" המונומנטלית, פרויקט שארך עשורים וסקר כמעט כל קבוצה של בעלי חיים וצמחים על פני כדור הארץ. לאורך הקריירה הארוכה שלו, הוא גרף מספר עצום של תארים והישגים מקצועיים. הוא האדם היחיד שזכה בפרסי באפט"א (BAFTA) עבור תוכניות בשחור לבן, בצבע, בטלוויזיה בחדות גבוהה (HD), בתלת-ממד ובפורמט 4K. הישג זה אינו רק עניין טכני, אלא עדות ליכולת המופלאה שלו להישאר רלוונטי ולרתום כל טכנולוגיה חדשה כדי לקרב את הציבור אל הטבע. מעבר למסך, תרומתו למדע הייתה כה משמעותית עד שמעל ל-40 מינים של בעלי חיים וצמחים קרויים על שמו, מחרקים ועד למאובני דינוזאורים, מה שמעיד על הכבוד העמוק שרוחשים לו בקהילה המדעית הבינלאומית.

עוד משהו על דייויד אטינבורו

1. בילדותו אסף דייויד הצעיר מאובנים ואבנים, ואף קיבל מאחותו גביש ענבר שבתוכו "יצורים פרה-היסטוריים". כעבור 50 שנה יהווה גביש זה את המוקד לסדרה שיצר, "מכונת הזמן הענברית". 2. לראשונה עסק אטינבורו בסדרות טבע כשהפיק מיני סדרה בת שלושה פרקים בשם "דפוס חיי החיות". בסדרה הוצגו דיירי גן החיות של לונדון. במהלך צילומיה הוא פגש את אוצר ביתן הזוחלים בגן החיות ג'ק לסטר, ויחד הם יצרו סדרה אחרת, העוסקת במסעות לאיסוף חיות. לסטר יועד להנחותה במקור אבל חלה ואטינבורו הפציע בהנחיית הבכורה שלו. 3. בשנת 2021 הגיע אטינבורו לוועידת האו"ם לשינוי אקלים בתור פרקליט העם (People's Advocate).

הישגים דיפלומטיים והסברתיים כבירים

אטנבורו נדד לכל פינה נידחת על פני הגלובוס, תיעד מינים נכחדים וחשף התנהגויות של בעלי חיים שמעולם לא נראו לפני כן בעדשת המצלמה. הוא הפך למתווך הראשי בין המדע לציבור הרחב, מצליח להנגיש נושאים אקולוגיים מורכבים בשפה פשוטה מאוד.

בתוך כך רשם אטנבורו הישגים דיפלומטיים והסברתיים כבירים. נאומו בוועידת האקלים בגלזגו נחשב לרגע מכונן ששינה את דעת הקהל העולמית, וסדרותיו האחרונות, כמו "הכוכב הכחול 2", הובילו לשינויי חקיקה ממשיים בנוגע לשימוש בפלסטיק חד-פעמי ברחבי העולם - תופעה שזכתה לכינוי "אפקט אטנבורו".

צילום מתוך סדרה שיצר סר דייויד אטינבורו / צילום: Reuters

אחד ההיבטים המרתקים בפועלו הוא המהפך שעבר ממתעד של יופי פראי למגן אקטיבי של הסביבה. הוא הבין שאי אפשר עוד רק להראות את הפלא מבלי לדבר על הסכנות המאיימות עליו, והשתמש במעמדו כדי להבהיר שהגנה על הטבע היא צורך קיומי עבור המין האנושי כולו. אטנבורו קיבל תואר אבירות, זכה בפרס "אלוף כדור הארץ" מטעם האו"ם, והפך לאדם המזוהה ביותר עם המאבק להצלת המערכות האקולוגיות שלנו.

המורשת שלו מזכירה לנו שהכול מקשה אחת. הוא לימד אותנו שאיננו יכולים לפגוע בחלק אחד של הטבע מבלי שהדבר ישפיע עלינו, אך תמיד הקפיד לסיים בנימה של תקווה ושבידינו הכוח לתקן. סיפור חייו הוא סיפור של מסירות נפש ששינה את האופן שבו העולם חוקר את עצמו.

הכול שברירי ועדין אבל מתפקד להפליא

באופן אישי, כחובב טבע, אטנבורו לימד אותי להכיר ולאהוב את הטבע - את המערכות האקולוגיות המושלמות, את התפקיד של כל בעל חיים וצומח על פני כדור הארץ, כמה הכול שברירי ועדין אבל מתפקד להפליא, וכמה עלינו, בתור מנהלי העולם הזה וחלק בלתי נפרד ממנו, לשמור עליו ולהתייחס אליו בכבוד הראוי.

את זה הנחיל לי ולעוד מיליונים רבים סר דיויד אטנבורו, ולעולם אהיה אסיר תודה. יום הולדתו ה-100 אנו רואים אדם שמעולם לא איבד את פליאת הנעורים שלו. אדם שהוכיח שקול אחד, כשנעשה בו שימוש בתבונה ואהבה אין קץ, יכול לשנות את פני ההיסטוריה.