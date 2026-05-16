הערכה בישראל: טראמפ יחליט בקרוב על פעולה צבאית באיראן

עדכונים שוטפים

09:15 - האזעקות באזור מירון: כטב"ם חדר לישראל - ונפל בשטח הארץ, אין נפגעים. צה"ל: "האירוע הסתיים"

08:48 - אזעקות באזור מירון בעקבות חשש לחדירת כטב"ם

08:08 - בישראל מעריכים: טראמפ יחליט בקרוב על פעולה צבאית באיראן



דיווח: ארה"ב וישראל בעיצומן של "הכנות אינטנסיביות" לחידוש המלחמה - כבר בשבוע הבא. טראמפ יכנס את יועציו הקרובים לדיון מכריע בנוגע לאיראן.

בישראל נערכים לאפשרות של ימים עד שבועות של לחימה. אחת האפשרויות שצוינו בדיווח - מבצע קרקעי באיראן לאיתור האורניום המועשר. לקריאת הכתבה



06:41 - טראמפ הודיע כי אבו-בילאל אל-מינוקי, סגן מפקד דאעש, חוסל במבצע משותף של כוחות אמריקtיים וניגריים. "הוא חשב שהוא יכול להסתתר באפריקה, אך הוא לא ידע שיש לנו מקורות שעדכנו אותנו במעשיו", כתב הנשיא ברשת Truth

04:26 - התרעות הופעלו במג'דל שמס בעקבות זיהוי שווא



02:02 - מתי המלחמה תסתיים? טראמפ: וייטנאם נמשכה 19 שנה

בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי לא זלזל באיראן לפני פרוץ המלחמה. "פגענו בהם בצורה קשה שלא תיאמן", טען. "לא נגענו בגשרים שלהם וגם לא בספקי החשמל שלהם. אנחנו יכולים לחסל את הכול תוך יומיים".

Trump: "Vietnam last 19 years ... we lost tens of thousands of soldiers in Vietnam. We lost 13 soldiers in two wars." pic.twitter.com/aH61wRNmsf - Aaron Rupar (@atrupar) May 15, 2026

כשנשאל מתי צפויה להסתיים המלחמה, טראמפ נמנע מלתת תשובה ברורה והשווה את המצב למלחמות ממושכות שניהלה ארצות הברית בעבר. "וייטנאם החזיקה 19 שנים, עיראק בערך עשור, קוריאה שבע שנים", אמר והוסיף דוגמאות נוספות לעימותים שנמשכו שנים ארוכות. "איבדנו עשרות אלפי חיילים במלחמות האלה". טראמפ לא התייחס למשך הזמן שלדעתו איראן תוכל להחזיק מעמד, ולא סיפק הערכה לגבי מועד סיום המערכה הנוכחית.

01:20 - באיחוד האמירויות מתייחסים לראשונה לדיווחים על כך שתקפו באיראן

באיחוד האמירויות מגיבים לפרסומים שלפיהם המדינה השתתפה בתקיפות באיראן במהלך המלחמה. בהודעה שפרסם משרד החוץ של המדינה נכתב כי "כל הפעולות שננקטו בוצעו במסגרת צעדי הגנה שנועדו לשמור על ריבונות המדינה, על האזרחים ועל תשתיות חיוניות".

ההודעה פורסמה לאחר שבוול סטריט ג'ורנל דווח מוקדם יותר השבוע כי איחוד האמירויות ביצעה תקיפות נגד איראן בתחילת חודש אפריל. במשרד החוץ האמירותי לא התייחסו באופן ישיר לתקיפות עצמן, אך הדגישו כי כלל הצעדים שננקטו היו בעלי אופי הגנתי.