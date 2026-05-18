החודש שעבר הראה שוב עד כמה הסבלנות משתלמת בהשקעות לטווח ארוך. אחרי שחודש מרץ היה הגרוע ביותר מאז אוקטובר 2023, הגיע אפריל 2026 שהתברר כ"חודש הכי טוב מאז נובמבר 2020", והשלישי בטיבו מאז שנת 2010. אחרי שבחודש מרץ ירדו בחדות בגלל המלחמה עם איראן, השווקים תיקנו היטב באפריל, אפילו עוד בטרם הגיעה הפסקת האש. ללא התחזקות השקל, זה היה החודש הכי טוב מאז 2010.

כך, החוסכים במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות נהנו בחודש אפריל מתשואה חזקה במיוחד של 4.1% (ומתחילת השנה כמעט זהה - 4.4%). בשלוש השנים האחרונות הם נהנו משיעור של 45%. באופן מדהים, מדובר בתשואה גבוהה יותר מהתשואה של מסלול ה-S&P 500 בטווח של שלוש שנים, שהניב תשואה של 44.8%. הסיבה לכך כפולה: המדדים בישראל נתנו תשואה עודפת על וול סטריט בתקופה הזו, אך גם התחזקות השקל הכבידה על מסלול ה-S&P.

ואפרופו המדד האמריקאי, מעניין לציין שגם באפריל הניב המסלול העוקב תשואה של 3.4% בלבד, למרות עלייה חדה של 10.4% במדד עצמו, גם כאן "באשמת" התחזקות השקל. לשם השוואה, המסלולים המנייתיים בקרנות ההשתלמות הניבו בחודש החולף תשואה ממוצעת של 8.2% (8.5% מתחילת השנה).

הראלי בשווקים הביא למהפך נוסף - גופים שהיו בחודשים הקודמים במקומות האחרונים זינקו לפתע לצמרת הטבלה, ואילו גוף שהיה חזק בחודשים הקודמים מצא את עצמו אחרון. כך, חברת הביטוח הראל, שהייתה בשנים האחרונות בדרך כלל בתחתית, הפכה בחודש שעבר למובילת התשואות. במסלול הכללי הראל ראשונה עם תשואה חזקה של 4.7%. במקום השני אינפיניטי וכלל עם תשואה של 4.3% כל אחת, ואחריהן ילין לפידות עם 4.2% והפניקס ומגדל עם 4.1%.

בחלק התחתון של הטבלה נמצאות אנליסט, אלטשולר שחם ומיטב עם תשואה של 3.9% כ"א. מתחתיהן מנורה עם 3.8% ונועלת את הטבלה מור - שהייתה בחודשים הקודמים בצמרת - עם 3.7%.

מתחילת השנה כלל ממשיכה להוביל את הטבלה עם תשואה של 5.7%, אחריה הראל שמזנקת לצמרת עם 5.2%. בתחתית הפניקס עם תשואה של 4.1% מתחילת השנה, זהה לתשואה החודשית, ואחריה ילין לפידות (3.2%) ואלטשולר שחם (2.8%).

דן קרנר, המשנה למנכ"ל ומנהל ההשקעות הראשי בהראל, מסביר כי "במהלך החודש ביצענו מספר התאמות טקטיות משמעותיות בתיקים, תוך ניצול מצב השוק, כמו שמירה על חשיפה מנייתית בישראל, עם דגש על מגזרי הטכנולוגיה ועסקאות ספציפיות בתחומים נוספים. במקביל, הגדלנו משמעותית חשיפה לשוק האמריקאי, תוך העדפה למניות טכנולוגיה וצמיחה, אך עם גידור משמעותי של סיכוני מטבע, בדגש על הדולר".

ניר עובדיה, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף השקעות עמיתים בחברת הביטוח כלל, מציין כי "למרות שבורסות חו"ל עשו טוב יותר מישראל וניתן היה לחשוב שבחודש כזה נתפקד פחות טוב, הראנו שאנחנו יודעים להיות דינמיים וגם שהתיק שלנו מאוזן - הן בחשיפה לישראל והן לארה"ב, לטכנולוגיה, בדגש על 7 המופלאות, ולשבבים בפרט. גם המיקרו שלנו עבד בצורה טובה, עם תשואות גבוהות מהמדד. בארץ עזרה לנו החשיפה לסקטור האנרגיה שעבד יפה וגם לענף הביטוח".

באנליסט, מסביר ערן גולדרינג, משנה למנכ"ל ומנהל אגף ההשקעות, כי "בחודש מרץ ניצלנו קצת את הירידות כדי להגדיל חשיפה למזרח, לטכנולוגיה ולשבבים, שכן בדרך כלל כשיש תיקון בגלל סיבות לא כלכליות, אז זה גם מתקן מהר. זה עזר לנו באפריל".

תשואה של 9% בחודש

במסלולי המניות בקרנות ההשתלמות, הראל מובילה את הטבלה עם תשואה של 9.3% בחודש אפריל, אחריה אנליסט עם 8.8% והשלישית היא כלל עם תשואה של 8.6%. בתחתית הטבלה נמצאות אלטשולר שחם ומור עם תשואה של 7.9% כל אחת, והאחרונה היא מנורה מבטחים עם תשואה של 7.6%.

מתחילת השנה במסלולי המניות כלל והראל כבר מצליחות להניב תשואה של יותר מ-10%. כלל ראשונה עם תשואה של 10.6% ואחריה הראל עם 10.4%. במקום השלישי נמצאת מור עם תשואה של 9.4%. בתחתית הטבלה נמצאות מנורה מבטחים עם תשואה של 8%, מתחתיה ילין לפידות עם 7% והאחרונה היא אלטשולר שחם בפער גדול, עם תשואה של 4.9% בלבד.

גם בתחום הפנסיה במסלול לגילאי 50 ומטה הראל תופסת את המקום הראשון, עם תשואה של 5.4% בחודש אפריל. אחריה אינפיניטי עם 5.1% ואחריהן מור, כלל, מגדל ואלטשולר שחם עם תשואה של 4.7% כל אחת. מתחילת השנה מור ראשונה עם תשואה של 7.7%, אחריה הראל וכלל עם תשואה של 6.6% כל אחת.

"להוריד את הרגל מהגז"

ומה לגבי ההמשך? גולדרינג מאנליסט מעריך ש"כעת השווקים קצת בעצירה בשל עליית התשואות בעולם והמתנה להתפתחויות באיראן. צריך קצת להוריד את הרגל מהגז ולראות מה מתפתח שם".

עובדיה מכלל מסכים: "נמשיך לראות שווקים תנודתיים ועצבניים כל עוד אין הסכם בין ארה"ב לאיראן. מתחילים לראות את ההשפעות של סגירת מצרי הורמוז על הכלכלה, האינפלציה מתחילה להרים ראש וגם תשואות האג"ח וכבר מדברים באירופה על העלאות ריבית ואפילו בארה"ב מדברים על זה בחצי פה. גם אם מחירי הנפט לא יעלו אבל יישארו ברמות של 100 דולר לחבית זה יקשה מאוד על הכלכלות בעולם. עוד מספר שבועות כאלה וזה ישפיע על הצרכן בארה"ב".

עובדיה מציע להקטין סיכון כעת. "בטווח הקצר נדרשת זהירות. אנחנו בשיא כל הזמנים בשווקים, כולם מבינים שהמכפילים גבוהים וצריכים לקרות הרבה דברים טובים כדי שהעליות יימשכו. אפשר בהחלט לחשוב על הורדת סיכון, הן באמצעות הגנות והן באמצעות פיזור".