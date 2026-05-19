רוכשים מזגן לקיץ, ושמלה לחג: שבוע של עליות בכל ענפי המשק הבולטים

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל • נתוני הפניקס גמא מצביעים על זינוק בעיקר במוצרי החשמל, מוצרים לבית, תיירות ואופנה

גלית חתן 13:48
מזגנים / צילום: Shutterstock

השבוע החולף התאפיין בעליות חדות במחזורי הקניות בכל ענפי הצריכה, הפנאי והבילוי במשק, מעבר לתיקון טבעי של הירידות בשבוע שקדם לו. הפעילות הערה נובעת בעיקר מהיערכות לקיץ ולחג השבועות, והיא משמעותית גם בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בישראל.

העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בענף מוצרי החשמל (29%), בעיקר הודות לרכישת מאווררים ומזגנים - כאשר בהפסקות הפרסומות בטלוויזיה מככבים מותגים כמו טורנדו, תדיראן ופמילי. גובה הקנייה הממוצע עמד על 1,608 שקל, עלייה של 15% לעומת 1,403 שקל בשבוע הקודם.

ענף התיירות והנסיעות רשם השבוע עלייה של 19%, הן בשל שער הדולר הנמוך והן כחלק מהרצון ב"התאווררות" שברקע אפשרות החזרה ללחימה מול איראן. זה היה שבוע מוצלח גם עבור ענף אירוח ועיצוב הבית, שרשם עלייה של 17% במחזור הקניות. גובה קנייה ממוצע באונליין עמד על 361 שקל, ובחנויות הפיזיות - 235 שקל.

מחזור הקניות בענף האופנה וההנעלה עלה אף הוא ב-17%, בעיקר הודות לגידול בכמות העסקאות, בעוד גובה עסקה ממוצעת נשאר 215 שקל - הודות למבצעים ולהנחות לקראת החג.

ברנואר, למשל, מציעים 70% הנחה על מגוון פריטים, בהודיס מציעים חולצות T וגופיות עד 49 שקל, בפוקס 40% הנחה על הקולקציה החדשה בקנייה עד אלף שקל, ובסטורי מציעים "מהדורת יום הולדת" ב-25% הנחה. בבחינת עומק של הענף, ניתן לראות שבאונליין נרשמה עלייה של 25% במחזור הקניות, בחנויות הרחוב 26%, ובקניונים והמרכזים הפתוחים - 14%.

"השבוע התאפיין בפיצוי על השבוע הקודם, ובעליות חזקות במחזורים של כל ענפי הצריכה, הפנאי והבילוי במשק, לקראת חג השבועות", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "עם זאת, מעניין יהיה לעקוב אחר ענף המזון בימים שנותרו לקראת ארוחות החג, זאת לנוכח עליית המחירים שכוללת מוצרי חלב רבים - מפוקחים ולא מפוקחים".