מנכ"ל מינהל התכנון: נרחיב פטור מהיטל השבחה למתקני אגירה

מנכ"ל מינהל התכנון רפי אלמליח מכריז שהוא מתכוון להרחיב משמעותית את הפטור מהיטל השבחה למתקני אגירה עד 5 מגהוואט-שעה. מדובר במתקני אגירה בינוניים, שיהיו שימושיים במיוחד לחוות שרתים, קניונים, מפעלים ומתקני טעינה לרכב חשמלי. ביולי 2025, אותו רפי אלמליח אישר פטור דומה למתקנים קטנים עד 600 קילוואט-שעה. כעת, הוא מתכוון להרחיב את הפטור עוד יותר. זה צפוי להקהל על הקמת מתקני אגירה גדולים יותר כגורם משלים לפאנלים סולאריים, או כאמצעי לחסכון בחשבון החשמל. עם זאת, אישור זה יצטרך חתימה של שר הפנים, שכרגע עדיין אין.

התקדמות הפריסה הסולארית בישראל מאפשרת גישה לאנרגיה זולה יחסית למוסדות מסחריים, שמחזיקים בשטחים שמאפשרים להם לייצר חלק מצריכת החשמל שלהם בעצמם. אלא שכמו כל ייצור סולארי, הוא מוגבל בידי זמינות השמש לאורך היממה.

הפתרון הקלאסי לכך הוא מתקני אגירה, אך מעל גודל מסוים נדרשים לשלם מיסים כמו היטל השבחה, שמבוסס על עליה בשווי הקרקע וידוע לשמצה כמפחית ודאות. מדובר במתקנים שהם באמצע הדרך בין מתקנים ביתיים לבין מתקנים מסחריים בגודל מלא. לכן, הם יהיו שימושיים לבנייני משרדים, קניונים ואף חוות שרתים. עוד הם מתכוונים לאפשר להימנע מהצורך בהיתר בניה למתקני אגירה כאלה, מה שיאיץ משמעותית את התהליך, אך עדיין יצטרכו לעמוד בדרישות רגולטוריות כמו כיבוי אש וקרינה.

מחצית הדרך ליעד

אלמליח הזכיר את העניין בכנס אגירת האנרגיה השנתי Storage 26. לדברי אלמליח "מדינת ישראל הציבה יעד של 30% אנרגיה מתחדשת עד שנת 2030, וכבר היום אנחנו עומדים על כ-16% - יותר ממחצית הדרך ליעד. בשלוש השנים האחרונות הובלנו שורה של מהלכים משמעותיים שנועדו להסיר חסמים, להאיץ תהליכים ולאפשר את הרחבת הייצור והאגירה של אנרגיה מתחדשת בישראל". ואכן, מדובר על הכרזה שמגיעה פחות משנה לאחר ששר הפנים דאז משה ארבל חתם על התקנות המאפשרות פטור דומה למתקנים קטנים יותר, עד 600 קילוואט-שעה.

עוד הוסיף אלמליח "אנחנו ממשיכים לעדכן את הרגולציה ולהתאים אותה לצורכי השוק ולקצב ההתפתחות הטכנולוגית. בימים אלה אנו פועלים גם להרחבת הפטור מהיתר, כך שניתן יהיה להקים מתקני אגירה ואנרגיה מתחדשת בהיקפים גדולים יותר של מגה-וואט, כחלק מהמאמץ להגדיל את היצע האנרגיה ולחזק את עצמאות המשק האנרגטי בישראל".

על פי דוח רשות החשמל, כמות האגירה בישראל צפויה להכפיל את עצמה פי 15 בין 2025 ל-2030. זה יתבצע במתקני אגירה גדולים, שחלקם יעמדו בפני עצמם וחלקם ישולבו עם פרויקטים סולאריים מסחריים. אך חלקם, כך מקווים במנהל התכנון, יגיעו

הכרזה זו היא רק ההתחלה של התהליך הרגולטורי, והוא עדיין פתוח להגשת התנגדויות. זאת למשל מטעם רשויות מקומיות שלא ישמחו משלילת היטלי ההשבחה שאמורים להגיע לתקציבן. היא גם תדרוש בסופו של דבר חתימה של שר פנים, שכרגע אין. כך שבהחלט ייתכן והדבר יגיע לכדי מימוש רק במהלך כהונת הממשלה הבאה.