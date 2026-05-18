בת 15 נפצעה אנוש מפגיעת אוטובוס שעלה על המדרכה בת"א

ילדה בת 11 נפצעה באורח אנוש הערב (ב') לאחר שאוטובוס של חברת "דן" סטה מנתיבו ברחוב דיזנגוף בתל אביב, עלה על המדרכה והתנגש בעמוד חשמל ובעץ. לפי מד"א, האוטובוס פגע בכמה הולכי רגל ששהו במקום. בין הפצועים, אישה בת 49 וגבר בן 76 שנפצעו קשה.

מבית החולים איכילוב נמסר כי שני פצועים פונו מהזירה למחלקת הרפואה הדחופה. הילדה בת ה-11 שהצוותים נלחמים על חייה ופצועה נוספת באורח קשה שמטופלת בחדר הטראומה.

"מדובר בתאונה קשה מאוד, ראינו ילדה בת 11 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופה, לאחר שנפגעה מאוטובוס", סיפר בנימין פרקר, פרמדיק מד"א. "הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קריטי ואנחנו נלחמים על חייה. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי ל-10 פצועים נוספים בדרגות פציעה שונות, בניהם 2 קשה ו-1 בינוני".

"כשהגענו לזירה ראינו אוטובוס שזגוגית השמשה מנופצת, לאחר שהתנגש בעמוד חשמל, בעץ וככל הנראה פגע בהולכי רגל שהיו במקום", הוסיף הפרמדיק שמחה סימנדייב.

צוותי מד"א שהוזעקו לזירה העניקו לנערה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה לבית החולים איכילוב תוך כדי שהם נאבקים על חייה, כשהיא סובלת מחבלה רב-מערכתית. בנוסף פונו מהמקום אישה בת 49 במצב קשה, גבר בן 76 במצב קשה ונהג האוטובוס, בן 39, שחולץ מהרכב במצב בינוני עם חבלה בגב.

כוחות כבאות והצלה פעלו לחילוץ הנפגעים בזירה, לאחר שהאוטובוס נעצר על המדרכה סמוך לעמוד החשמל ולעץ שבהם פגע. במקביל, צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לפצועים נוספים במצב קל בזירה. בוחני התנועה של המשטרה הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות התאונה. בשלב זה נבדק כיצד איבד נהג האוטובוס שליטה על הרכב ומה הוביל לסטייה החדה מהנתיב.

