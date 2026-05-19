הרווח הנקי של בנק מזרחי טפחות בניהולו של משה לארי הסתכם ב-1.24 מיליארד שקל ברבעון הראשון, הוא הושפע לשלילה כמו ארבעת הבנקים הגדולים האחרים מהמס המיוחד שהטיל משרד האוצר עליהם.

● לאומי מסכם רבעון עם הרווח הגבוה במערכת הבנקאית וצמיחה חריגה באשראי העסקי

● דוח המפקח על הבנקים: ריכוזיים כמו שהיו, רווחיים יותר ומוטרדים ממתקפות סייבר

הרווח הנקי נשחק ב-4% בתוך שנה, כאשר בנטרול המס ובנטרול המתווה הצרכני הוולנטרי שיזם בנק ישראל, הרווח הנקי היה מסתכם ב-1.44 מיליארד שקל - עלייה של 16% בתוך שנה.

בבנק הסבירו את ההתפתחות החיובית ומסרו בדוחות כי "קיטון בהוצאות הפסדי האשראי לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מירידה בהפרשה הקבוצתית בגין המלחמה ואי-הוודאות במשק. עם זאת, לאור רמת אי-הוודאות שעדיין קיימת במשק, היתרה המאזנית של ההפרשה להפסדי אשראי, בגין אי וודאות זו, נותרה בהיקף גבוה".

הכנסות הבנק מריבית (נטו) נשחקו ב-3.8% ברבעון הראשון ביחס למקבילו והסתכמו ב-2.7 מיליארד שקל. הקיטון הושפע בין היתר מסביבת הריבית שירדה בתוך שנה, וכן מהשפעת מדד המחירים לצרכן. זו היתה השפעה שלילית ברבעון הראשון השנה, שכן המדד ירד ולכן הלוואות שמעמיד הבנק וצמודות למדד נשחקות. ומנגד היתה לו השפעה חיובית בתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה על ההון עמדה על 14.1% ברבעון הראשון (ובנטרול ההשפעות - 16.1%) - הגבוהה ביותר במערכת הבנקאית.

כאמור המס המיוחד שהטיל האוצר על חמשת הבנקים הגדולים, מסתכם על חמשת הבנקים בסכום של 3 מיליארד שקל בשנה הנוכחית כולה. בהתאם להערכה ראשונית של מזרחי-טפחות, חלקו בשנה כולה (2026) בתשלום המס המיוחד צפוי לעמוד על כ-550 מיליוני שקלים חדשים.

התפתחות האשראי בסגמנטים העסקיים

בדומה לבנקים האחרים גם מזרחי-טפחות הגדיל את האשראי לציבור (נטו) בקצב דו-ספרתי חד בתוך שנה של 13.5% לכדי 413.6 מיליארד שקל בסוף הרבעון הראשון. יחס היעילות של הבנק עמד על 38.1% בתום הרבעון. בניגוד לבנקים האחרים הבנק הציג קיטון חד בהוצאות בגין הפסדי אשראי שהסתכמו ב-31 מיליון שקל, ירידה של כ-70% בתוך שנה. מזרחי-טפחות יחלק דיבידנד בשיעור של 50% מהרווח הנקי שלו לרבעון הראשון, סכום של 619 מיליון שקל.

לארי אמר עם פרסום התוצאות כי הן "משקפות את הצלחתו של הבנק, לשמור על תנופת הצמיחה שמאפיינת אותו בשנים האחרונות, גם בתקופה מאתגרת ומורכבת, מבחינה ביטחונית וכלכלית. במרבית סעיפי המאזן ובהם: האשראי לציבור, פיקדונות הציבור, סך כל המאזן וההון העצמי, רשם הבנק שיעורי גידול מרשימים, ביחס לרבעון הראשון של השנה החולפת".

ככלל תוצאות הרבעון שחלף, מסרו בבנק, הצביעו "על המשך מגמת הצמיחה בעסקי הבנק, תוך הרחבה משמעותית של היקפי הפעילות בתחומי השונים". מניתוח פעילות האשראי של הבנק ברבעון הראשון של השנה עלה כי, "לצד גידול של 9.2% בתיק ההלוואות לדיור, בהשוואה לרבעון הראשון של 2025, וזאת תוך המשך המובילות בשוק המשכנתאות ושמירה על פער משמעותי מהמתחרים, בולטת לטובה התפתחות האשראי בסגמנטים העסקיים".