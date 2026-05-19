באתר החדשות וואלה, מבית קבוצת ג'רוזלם פוסט של אלי עזור, מודיעים היום (ג') על מינויה של אילאיל שחר ליס, כראש מערכת החדשות והעורכת האחראית של וואלה. צריך לומר כי המינוי הזה מגיע במקביל לאור צלקובניק שהוא העורך הראשי בוואלה. עדיין לא ברור לפי שעה מהו ההבדל בין "עורך אחראי" לבין "עורך ראשי", ועל פי גורמים הבקיאים בפרטי הרעיון הוא ששני הצדדים יעבדו במקביל אחד לשני "כתף אל כתף".

לאחרונה פרסמנו כי ראש מחלקת החדשות בוואלה עידן דוייב מסיים את תפקידו לאחר כשנה ושלושה חודשים בתפקיד, כך ההנהלה עדכנה את העובדים. דוייב אישר את הפרטים ואמר: "אני מתרגש לקראת האתגר הבא". מינויו של דוייב דאז נתפס כמעבר מפתיע מ-N12 לוואלה. כעת שחר ליס נכנסת לתפקיד הנ"ל ותקבל סמכויות נוספות של עורכת אחראית, אך מוקדם לדעת לפי שעה מה תכלול האחריות הזו בפועל.

שחר ליס כיהנה באחרונה כסגנית מנהל חטיבת החדשות בתאגיד השידור הציבורי "כאן". לצד זאת היא ערכה וניהלה במערכות חדשותיות והגישה בארבע השנים האחרונות את יומן הבוקר של "כאן רשת ב". לפנ כן, היא כיהנה כשלוש שנים כראש מחלקת החדשות והאקטואליה בגלי צה"ל, שם גם שימשה ככתבת מדינית, פרשנית ומגישת יומנים.

בהודעה לעיתונות שמסרה שחר ליס, היא אמרה כי "אני שמחה ומתרגשת להצטרף לצוות העיתונאי של וואלה ולהוביל את המערכת המצוינת להישגים חדשים". מנכ"ל וואלה, גדעון אוזן, אף מסר: "אילאיל היא עיתונאית ועורכת מנוסה ומוערכת, עם ניסיון משמעותי בהובלת מערכות חדשות מרכזיות בישראל, אני בטוח שהיא תוביל את מערכת החדשות של וואלה להמשך חיזוק, צמיחה והישגים מקצועיים".

מערכת וואלה עוברת טלטלות רבות בתקופה האחרונה. בשנתיים האחרונות מספר טאלנטים ודמויות מפתח עזבו את החברה, בהם שני סגני עורכים, ראש מחלקת חדשות ואף המנכ"ל דאז עידן אלרום, שהיום פרסמנו בגלובס כי ימונה לתפקיד מ"מ מנכ"ל רשת 13. יתרה מכך, עובדים מספרים לגלובס על כך שההנהלה מוציאה אותם לחופשות כפויות, זאת לצד תחושה של חוסר יציבות וחוסר וודאות. אותם עובדים מספרים על "אווירה קשה מאוד".

בנוסף לכך, בקרב עיתונאי החברה ישנה ציפייה שייתנו לשחר ליס לנהל וכי היא תשמור על החופש העיתונאי של הכתבים והעורכים - ערכים שלדעת אותם עובדים נפגעו בחודשים האחרונים. בעבר דווח כי עורכים וכתבים עורכים וכתבים זומנו לשיחות וחויבו לעמוד ביעדים גבוהים יותר מבחינת מספר האייטמים היומי.