חברת הסטארט-אפ הישראלית אנפריים (Unframe), בה מושקעת TPV של המיליארדר פוינט דן לואב, הודיעה כי חצתה רף של 100 מיליון דולר בסך חוזים כולל (TCV) בתוך 12 חודשים בלבד, בהזמנות לשירות הטמעה של מוצרי בינה מלאכותית.

הצמיחה הגבוהה של החברה, שהוקמה ומנוהלת על ידי שי סנדלר ועמיתיו, מעידה על צמא של ארגונים וחברות להטמיע מוצרי AI, במודל שמזכיר את השירות של פלנטיר: במקום לשכור מומחי בינה מלאכותית פנימיים, בחברות הלקוחות שוכרים את השירות של החברה הישראלית כדי שזו תטמיע מוצרי בינה מלאכותית ותנהל להם היבטים מרכזיים בתחום.

בשונה מפלנטיר - אנרפיים לא מציבה אנשים משלה במשרדי החברות הלקוחות. מודל זה מזכיר במשהו את מהלך הרה-ארגון שביצעה אתמול (שני) חברת AI21 - שויתרה על מכירת מודלי שפה לטובת הטמעת מערכת שמנהלת מודלים וסוכני AI בארגונים. בנוסף, אנפריים הודיעה על גיוס של 50 מיליון דולר נוספים בסבב B (סבב גיוס שלישי) בהובלת קרן ההון הסיכון הבריטית היילנד יורופ (Highland Europe) של יוצאי אינדקס ובהשתתפות המשקיעים הקיימים: בסמר, Third Point Ventures של דן לואב, קראפט, סרקה של עופר כץ והללי ברט וקרן וינטג'. קודם לכן, גייסה החברה 50 מיליון דולר, מאז הקמתה לפני יותר משנה. למרות הנתונים הנאים, לוי שומר על עמימות ואיננו מפרט בכמה לקוחות מדובר, או לפי איזה שווי גייסה החברה את הונה.

המשקיעים התקשו לראות מודל יציב

המודל העסקי עליו נשענת החברה מייחד אותה מנותני שירות כמו פלנטיר מחד, ומחברות מוצר כמו AI21 מאידך, ועל כן ההצטרפות לסיבוב ההשקעה הנוכחי הייתה נושא שנוי במחלוקת בקרב משקיעים שמתקשים לראות בו מודל יציב. ועם זאת, סנדלר בטוח שהיא משלבת מחד נתינת שירות מותאמת אישית לארגון, ומצד שני חלק ממוצר תוכנתי שהתשלום בו נעשה מדי חודש לפי מסלולים לבחירה.

לפי סנדלר, המערכת של אנרפיים מאפשרת הרכבה של מוצרי AI לארגונים מתעשיות שונות לפי דרישה "הניתנים להרכבה כמו אבני לגו, שניתנים לביצוע בתוך ימים במקום חודשים," הוא אומר. לאחר שהחברה מתאימה פתרון ללקוח ללא תשלום, הוא יכול להחליט האם ברצונו לשכור את השירות למשך שנה ולאחר מכן להאריכו שוב ושוב, תוך כדי התאמת המערכת לפי הצרכים המשתנים.

סנדלר טוען שהחברה הכפילה פי 5 את ההכנסות מלקוחות קיימים במהלך ההתקשרויות עמם. "לקוחות רבים הגיעו אלינו לאחר שניסיונות קודמים להטמיע AI בארגון נתקעו בשלב הפיילוט. שוק ה-AI הארגוני נמצא כיום בנקודת רתיחה, אבל למרות ההשקעות האדירות ב-AI ארגוני, רוב הפרויקטים עדיין נתקעים בשלב הפיילוט ולא מגיעים ליישום רחב. השוק מוצף כיום בפלטפורמות וכלים שמבטיחים מהפכת AI, אך בפועל מספקים שכבת ניהול או אוטומציה חלקית".

אחד הלקוחות האלה, פירמת הנדל"I האמריקאית קושמן אנד ווייקפילד, עושה שימוש באנפריים כדי להפיק תובנות מתוך עשרות אלפי החוזים שהיא חתומה עליהם - רובם שמורים בפורמט PDF במסדי החברה. "הם רצו מערכת ש"תעכל" את החוזים הללו ותסייע להם להפיק תובנות מבוססות דאטה כמו כמה מהם מנוהלים, ובתוך כמה זמן מתחדשים החוזים", אומר סנדלר.

הפלטפורמה מבוססת על אבני בניין טכנולוגיות שפיתחה החברה ועל The Framery, פלטפורמת AI פתוחה שמתחברת באופן מלא למערכות הליבה ולתשתיות הקיימות של הלקוחות. הפתרונות פועלים בענן של הלקוח, בסביבה מקומית (און-פרם) או במודל תוכנה כשירות (SaaS) מנוהל.

"הצורך העמוק בשוק"

Unframe הוקמה ב- 2024 על ידי שי לוי, מנכ"ל, לריסה שניידר, סמנכ"לית התפעול, ועדי עזריה, סמנכ"ל הפיתוח. השלושה הם יוצאי חברת הסייבר נו ניים סקיוריטי שנמכרה לאקמאי בכ-500 מיליון דולר. החברה מעסיקה כיום כ-130 עובדים, כ-70 מהם במשרדים במגדל עזריאלי שרונה והשאר בקליפורניה וברלין. למרות שער הדולר הבעייתי, בחברה מתכננים לגייס עוד כ- 80 עובדים בישראל ו-170 עובדים סך הכל עד סוף השנה.

ג'ייקוב ברנשטיין, שמשקיע בחברה מטעם היילנד יורופ (Highland Europe) מסר: "כמעט כל חברה היום יכולה להצביע על תחומים שבהם AI עשוי לשנות משמעותית את הפעילות העסקית שלה, אבל המעבר מרעיון למערכת שעובדת בפועל בארגון עדיין מהווה אתגר עבור רוב החברות. מה שבלט לנו באנפריים הוא היכולת לקחת צורך עסקי אמיתי ולהפוך אותו לפתרון פעיל בתוך ימים, ולאחר מכן להרחיב אותו במהירות בתוך הארגון. החברה נמצאת בעינינו בעמדה מצוינת להוביל את התחום".

ספיר הרוש, שותפה Third Point Ventures, ומי שמובילה את הפעילות של הקרן של דן לואב בישראל: ״יש פער עצום בהטמעת פתרונות AI שלא באמת מתאימים לקצב ולצרכים של ארגוני ענק. אנפריים הצליחה לבנות גישה שמאפשרת לארגונים לאמץ AI בצורה מהירה, מאובטחת ואפקטיבית, וקצב הצמיחה המרשים של החברה משקף בעיניי גם את הצורך העמוק בשוק ואת הייחודיות של הפתרון שהיא מציעה".