השוק מגזים? מניית עזריאלי בדרך לאחד מהימים הגרועים בתולדותיה

מניית עזריאלי קבוצה , ענקית הקניונים והמשרדים, נופלת בשיעור חד וחריג במהלך המסחר של 7.5% ביום רביעי, בניגוד למגמת העליות בבורסה היום (ת"א 35 מטפס במעל ל-1%). זאת, לאחר שפרסמה בבוקר דוחות כספיים שאכזבו את המשקיעים.

האנליסטים סבורים שהשוק מגזים ואגרסיבי מדי בתגובה שלו - כאשר ככל שהנפילה תימשך בעוצמה הזאת (ירידה של מעל ל-7%), זה יהיה יום המסחר הרביעי הגרוע בתולדות מניית החברה, שהחלה להיסחר בחודש יוני לפני 16 שנה. בשיעור הנפילה התוך יומית מדובר באחד משמונת ימי המסחר הגרועים ביותר שלה, לאחר יותר מ-3,900 ימי מסחר בבורסה בתל אביב.

קבוצת עזריאלי בניהולה של דנה עזריאלי הציגה את התוצאות שלה לרבעון הראשון, מהם עלה שהרווח הנקי דווקא זינק ב-18% ל-540 מיליון שקל. עם זאת, דמי השכירות נטו (NOI) נשחקו בשל המלחמה, וכך גם נתון הרווח התזרימי התפעולי (FFO).

ועדיין, גם פעילים ותיקים בשוק הופתעו לגלות ירידות חדות שמוחקות ברגע יותר מ-4.4 מיליארד שקל משווי השוק של החברה (לכ-53 מיליארד שקל כעת). עזריאלי, ששווי נכסי הנדל"ן שלה נעמד ב-65 מיליארד שקל, הציגה קיטון של 1% בהכנסות מדמי שכירות נטו (NOI) ל-638 מיליון שקל ברבעון.

עיקר הקיטון הגיע מתחום מרכזי המסחר והקניונים בישראל שהושפע לשלילה מפרוץ מבצע "שאגת הארי". ה-NOI בגין אותה פעילות נשחק ל-247 מיליון שקל, ירידה של 2% ברבעון. גם דמי השכירות נטו בנכסים זהים (NOI SP) נשחקו ב-2% ל-635 מיליון שקל. הירידה, כך הוסבר בדוחות, הושפעה בעיקר מירידה במגזרי המרכזים המסחריים והקניונים בישראל שנבעה בעיקר מהשפעות מבצע "שאגת הארי" וכן מביצוע עבודות בשטחי קניון עזריאלי תל אביב לצורך חיבורו לבניין הספירלה.

כאן נחשפת חולשה שכנראה השוק פחות לקח בחשבון, והיא נוגעת לעוצמתו של השקל. התחזקות השקל מול הדולר והאירו, הובילה לשחיקה בהכנסות של פעילות חוות השרתים של עזריאלי בחו"ל (בעיקר באירופה). ה-NOI מחוות השרתים נשחק ב-5% ל-110 מיליון שקל ברבעון הראשון. החולשה גם נבעה, לדברי החברה, מגידול בהוצאות התפעוליות של המגזר.

ועדיין, מי שהשקיע לפני שלוש שנים הכפיל את כספו

עניין חולשת הפרמטרים התפעוליים הייתה צפויה, כך אומרים בשוק. אבל הנפילה החדה במניית עזריאלי אלימה גם לדעתו של זיו עין אלי, אנליסט הנדל"ן של אי.בי.אי. להערכתו, השוק מפיל את המניה "בגלל הפרמטרים התפעוליים שהציגה ברבעון הראשון, שהושפעו לשלילה מהמלחמה, אבל אני חושב שזו תגובה מוגזמת של השוק". עין אלי מוסיף כי "קיימים מו"מ לחתימת חוזים בתחום הדאטה סנטרס שעוד לא נחתמו ובמידה ויחתמו תהיה להם השפעה מהותית על הפרמטרים התפעוליים. לדעתי כרגע תמחור המניה לא לוקח את זה בחשבון".

ועדיין, גם לאחר הנפילה החדה במנייה כעת, עלתה מניית עזריאלי ביותר מ-60% בשנה האחרונה, ומי שהשקיע בה לפני שלוש שנים יותר מהכפיל את כספו (כ-120%+). גורם אחר בשוק אומר שתוצאות הכספיות שהציגה עזריאלי, "דרשו הסברים (מצד ההנהלה, ח"ש) שהשוק פחות אוהב. אבל עדיין, זה לא משהו שלא היה צפוי". להערכתו הסיפור הוא "ההתחזקות של השקל מול האירו שפגעה בתוצאות של חוות השרתים, וגם המלחמה שכמובן פגעה בתוצאות של המסחר בקניונים בהיקף של כמה מיליוני שקלים".