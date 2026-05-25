נפט | סיקור שוטף

הבורסה ביפן שברה שיא בציפייה להסכם עם איראן, מחירי הנפט יורדים

טראמפ מנהל שיחות עם איראן אך לדבריו הורה לא למהר לחתום על הסכם • עם זאת, בשווקים אופטימיים • במרבית הבורסות בעולם לא יתקיים היום מסחר

שירות גלובס 05:47
הבורסה בטוקיו, יפן / צילום: Shutterstock, Ned Snowman
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

05:20

מדד ניקיי 225 ביפן חצה הבוקר את רף 65 אלף נקודות בפעם הראשונה והגיע לשיא במסחר באסיה, שהיה דליל עקב החגים.

ברקע: דיווחים לפיהם מצר הורמוז ייפתח, מה שדחף את מחירי הנפט כלפי מטה והעלה את סנטימנט המשקיעים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בפוסט ב-Truth Social כי המשא ומתן עם איראן "מתנהל בצורה מסודרת ובונה", והוסיף כי אמר לנציגיו "לא למהר לעסקה בזמן הזה שהוא לצידם".

מחירי הנפט ירדו ביותר מ-5% לאחר דבריו של טראמפ, אולם עדיין רחוקים מאוד מהרמות של ערב המלחמה.

חוזים עתידיים על נפט גולמי של מערב טקסס לחודש יולי ירדו ב-4.47% ל-92.28 דולר לחבית בתחילת המסחר באסיה. החוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג ברנט לחודש יולי ירדו ב-4.13% ל-99.26 דולר לחבית.

מדד ניקיי 225 ביפן עלה ביותר מ-3% בעוד שמדד טופיקס הוסיף 1.36%.

מדד S&P/ASX 200 באוסטרליה עלה ב-0.27%. מדד CSI 300 בסין הוסיף 0.48%.

השווקים בהונג קונג ובדרום קוריאה סגורים לרגל חגים. השווקים בארה"ב יהיו סגורים גם כן לרגל יום הזיכרון.