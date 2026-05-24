מניית הסייבר הישראלית שעלתה לשיא כל הזמנים - ותזנק מחר בת"א

המסחר בוול סטריט ננעל ביום שישי במגמה חיובית, ובמצטבר בשלושת ימי המסחר האחרונים של השבוע (בזמן שבבורסה בת"א יצאו לחופשת חג) המדדים המובילים בוול סטריט עלו בשיעורים שבין 1.6%-2.5%.

אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

סימילרווב: הבכירים מביעים אמון במניה

מניית סימילרווב קפצה ביום שישי ב-9.3% וסיימה את שבוע המסחר בעלייה של 30.7%. עם זאת, מתחילת השנה, המניה עדיין רושמת תשואה שלילית של 44.9%. סימילרווב, שפיתחה פלטפורמה לבחינת התנהגות גולשים באינטרנט, נתפסת כאחת מהחברות שעלולות להיפגע מההתפתחות המואצת ב-AI, ועל רקע זה המניה נפלה לשפל של כל הזמנים בחודש שעבר, ממנו היא כבר עלתה ב-77.3% לשווי שוק נוכחי של 362 מיליון דולר.

העליות בשבוע שעבר יכולות להיות מיוחסות למספר עסקאות בהן דירקטורים ובכירים רכשו מניות של סימילרווב, מהלך שנתפס כהבעת אמון במניה. ביניהם, גם המייסד והמנכ"ל אור עופר, שהודיע מוקדם יותר החודש שבכוונתו לפרוש מניהול החברה בעוד שנה. מהדיווח של עופר עולה שרכש בשבוע שעבר מניות סימילרווב תמורת קרוב ל-200 אלף דולר בעסקאות בבורסה, במחירים שנעו בין 3.20-3.58 דולר למניה. גם יו"ר הדירקטוריון הראל בית-און (מקרן ויולה) רכש מניות בסכום של כ-292 אלף דולר ובמחיר ממוצע של 3.89 דולר למניה. עוד שני דירקטורים שרכשו מניות סימילרווב הם ברק עילם, לשעבר מנכ"ל נייס, ותמר רפפורט-דגים, סמנכ"לית הכספים הפורשת של אמדוקס. עילם קנה מניות ב-193 אלף דולר ורפפורט-דגים קנתה מניות בכ-129 אלף דולר.

בדוחות הרבעון הראשון, סימילרווב רשמה הכנסות של 73.9 מיליון דולר, צמיחה של 10% מהרבעון המקביל, לצד הפסד נקי (GAAP) של 6.4 מיליון דולר, צמצום לעומת ההפסד ברבעון המקביל. על בסיס Non-GAAP, החברה עברה מהפסד לרווח נקי של כמיליון דולר. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, תשעה אנליסטים מסקרים את המניה, רובם (6) נייטרליים והיתר חיוביים. מחיר היעד הממוצע שלהם דומה למחיר בשוק.

סרגון נסחרה בתנודתיות אחרי הדוחות הכספיים

לאחר פרסום דוחות כספיים לרבעון הראשון בשבוע שעבר, מניית סרגון נסחרה בתנודתיות בימי המסחר האחרונים של השבוע, ועלתה ב-5.1% ביום שישי. החברה מספקת פתרונות לתחום התקשורת האלחוטית, ונסחרת בשווי של 242 מיליון דולר. מתחילת השנה, המניה עלתה ב-26.7%, אחרי שב-2025 הציגה תשואה שלילית בשיעור דו-ספרתי.

ברבעון הראשון, הכנסות החברה ירדו ב-4.1% ל-85 מיליון דולר, וההפסד הנקי הסתכם ב-1.3 מיליון דולר, לעומת 980 אלף דולר ברבעון המקביל. על בסיס Non-GAAP, סרגון רשמה רווח נקי של 714 אלף דולר, שהם סנט אחד למניה, גבוה מתחזיות האנליסטים, שציפו ממנה לאיזון בשורה התחתונה. התזרים מפעילות גדל משמעותית מהרבעון המקביל והסתכם ב-6.5 מיליון דולר.

סרגון חזרה על התחזית השנתית שמסרה בעבר וממשיכה לצפות להכנסות של 355-385 מיליון דולר, עם רווחיות תפעולית Non-GAAP של 6.5%-7.5%. המנכ"ל דורון ארזי מסר שבחברה אופטימיים יותר בנוגע למיצוב האסטרטגי שלה ולסביבת הביקוש בשוקי מפתח. הוא ציין שגורמים מאקרו-כלכליים בתעשייה ומגמות שליליות של שערי חליפין עלולים ללחוץ על שולי הרווח של סרגון, בעיקר בטווח הקרוב, אך החברה נוקטת בצעדים בנושא.

האנליסטים אופטימיים בנוגע לדוחות פאלו אלטו בשבוע הבא

חברת אבטחת הסייבר פאלו אלטו תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לסיכום הרבעון הפיסקאלי השלישי בשבוע הבא (ב-2 ביוני, אחרי המסחר בוול סטריט). בשלושת ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר, המניה עלתה ב-8.5% לשיא שמשקף לה שווי של 211 מיליארד דולר, והיא תחזור למסחר בתל אביב עם פער ארביטראז' חיובי משמעותי של כ-6.5%.

פאלו אלטו, בניהולו של ניקש ארורה, השלימה לאחרונה את רכישת סייברארק מישראל. שני אנליסטים שמסקרים אותה פרסמו בשבוע שעבר המלצות חיוביות על המניה. האנליסט ג'ונתן רויקהבר מקנטור העלה את מחיר היעד למניה מ-220 דולר ל-285 דולר, פרמיה של 9.4% על המחיר הנוכחי, והעריך שהתרומה ממיזוג סייברארק תהיה משמעותית יותר במחצית השנייה של השנה. הוא צופה המשך מומנטום חיובי בעסקאות גדולות, שיתמכו בתוצאות הרבעון שיפורסמו בשבוע הבא וממליץ על המניה בהמלצת "תשואת־יתר".

בג'פריס, האנליסט ג'וזף גאלו נשאר בהמלצת "קנייה" במחיר יעד של 265 דולר, פרמיה צנועה של 1.7% על המחיר כעת. לאחר שהשתתף בכנס של החברה בניו יורק הוא מציין שלא זיהה היסוס מצד לקוחות לאחר עליית מחיר של 10%. הוא מביע המשך ביטחון בשילוב בין פאלו אלטו, סייברארק ו-Chronosphere (חברה נוספת שפאלו אלטו רכשה), ומעריך שהעסק יוכל להניב הכנסות של מעל 6 מיליארד דולר ב-2028.