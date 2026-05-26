שוק המשכנתאות בחודש אפריל 2026 היה מצומצם כצפוי עקב חג הפסח, וסך המשכנתאות שנלקחו בו הגיע ל-7.9 מיליארד שקל, כ-15% פחות מאשר ממוצע שלושת החודשים שקדמו לו - כך עולה מנתוני בנק ישראל. דפוסי ההתנהלות של לוקחי המשכנתאות לא היו שונים באופן מהותי מאלה של החודשים שעברו, ומאידך היקפי הפיגורים במשכנתאות מוסיפים לעלות.

הממוצע הגולמי של המשכנתא שנלקחה בחודש זה הגיע ל-1.11 מיליון שקל, כאשר רוכשי דירות בשוק החופשי שאינם משקיעים לקחו משכנתא ממוצעת של 1.13 מיליון שקל. יש לציין כי ציבור זה מהווה כ-80% מכלל לוקחי המשכנתאות.

כשמדובר ברוכשי דירות מוזלות במסגרת הגרלות מחיר מטרה וכדומה, גובה המשכנתא הממוצעת שנלקחה בחודש שעבר הגיע ל-952 אלף. מדובר אומנם במספר גבוה יחסית לתקופה האחרונה, אך הוא אינו אומר הרבה, שכן גובה המשכנתאות לסקטור זה תלויות במחירי הדירות שנמכרות בחודש נתון, שיכולים להשתנות בקיצוניות.

גם באפריל, ציבור המשקיעים הוסיף להוביל את גובה המשכנתאות הממוצעות שנלקחו. משכנתא ממוצעת שלקח משקיע בחודש שעבר הגיעה ל-1.34 מיליון שקל. זה אינו מספר חריג בהשוואה לחודשים קודמים. להערכתנו, המשכנתאות הגבוהות שלוקחים המשקיעים מעידות על השתתפות במבצעים פיננסיים של יזמים נוסח 20%-80%, שמבטיחים לרוכשים הטבות כלכליות במחירים, דבר שעשוי להפוך את העסקאות לאטרקטיביות.

מאידך, תופעת הפיגורים במשכנתאות ממשיכה לצמוח בקצב של יותר מ-1% בחודש. באפריל סך המשכנתאות שמצויות בפיגורי החזרים 90 יום ויותר הגיע ל-4.4 מיליארד שקל, שיא כל הזמנים, ואולם גם היתרות של המשכנתאות הגיעו לשיא כל הזמנים של 653 מיליארד שקל, כך שהיחס בין הפיגורים ליתרות, כ-0.7%, נותר נמוך. ועדיין, מדובר בהיווצרות של תופעה כלכלית-חברתית מדאיגה.