פנגו רצתה לרכוש את תן ביס, למה זה לא קרה?

אפליקציית החנייה פנגו, שבבעלות מילגם וקרן תש"י, ניהלה בתקופה האחרונה מגעים לרכישת פלטפורמת המשלוחים "תן ביס". עם זאת, לאחר דיו דיליג'נס, החליטו בחברה שלא להתקדם עם העסקה.

לפי גורמים המעורבים בהליך, פנגו ממשיכה להתעניין ברכישת חברות בעלות פוטנציאל צמיחה בתחומים שונים.

תן ביס, בהובלת המנכ"ל תומר פפר, נמצאת בבעלות קבוצת פרוסוס מאז פברואר 2025 - אז רכשה פרוסוס את ג'אסט איט, חברת האם של תן ביס, תמורת 4.3 מיליארד דולר. המכירה, לפני קצת יותר משנה, הגיעה לאחר תקופה לא פשוטה עבור ג'אסט איט, שאמנם נסקה בתקופת מגפת הקורונה, כשצרכנים רבים הגבירו את השימוש בפלטפורמות משלוחים במהלך הסגרים, אך עם הסרת הסגרים, המניה שלה ירדה בחדות.

לפי אתר החברה, מעל 3,500 חברות נמנות על לקוחותיה, יותר מ-80% מחברות ההייטק בארץ הן לקוחות שלה, והיא עובדת עם כ-7,000 מסעדות. המתחרות הגדולות שלה הן סיבוס ומשלוחה.

מחברת פנגו לא נמסרה תגובה.

מחברת תן ביס נמסר: "לא היו דברים מעולם. תן ביס ממשיכה לפעול בישראל".