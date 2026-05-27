בבנק ההשקעות פייפר סנדלר (Piper Sandler) לא קונים את ההערכות על כך שהסכם עם איראן מתקרב, ומציינים בפני הלקוחות כי מצר הורמוז יישאר סגור ברובו, וכי מחירי הנפט ירשמו שיאים חדשים.

"אנחנו מעריכים כי מצר הורמוז יישאר סגור ברובו למשך חודשים, מה שאומר שהמחסור יהפוך דחוף יותר, ומחירי הנפט ירשמו שיאים חדשים הקיץ", כך לפי סקירה שנכתבה לאחרונה על-ידי צוותי המאקרו והאנרגיה של בנק ההשקעות ופורסמה ב-CNBC.

● אחרי התקיפה האמריקאית באיראן: מה יעלה כעת בגורל המשא-ומתן?

● טראמפ דוחק במדינות המפרץ להצטרף להסכמי אברהם. בינתיים הן לא ממהרות

ארה"ב ביצעה בימים האחרונים "תקיפות הגנה עצמית" בדרום איראן, שכללו פגיעה באתרי שיגור טילים איראניים ובכלי שיט שהניחו מוקשים סביב מצר הורמוז. הידיעה על כך הגיעה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ אמר בשבת כי הסכם עם איראן "כמעט סוכם לחלוטין", ופרטיו יפורסמו בקרוב. מנגד, משרד החוץ של איראן מסר כי לחופש השיט בערוץ הסחר החיוני "יהיה מחיר".

בפייפר סנדלר ציינו כי רמת הביטחון שלהם בכך שהתנועה המסחרית במצר תחזור אפילו ל-50% מהרמות שלפני המשבר היא נמוכה מאוד, בין אם בשבוע הבא ובין אם בחודש הבא.

בבנק טוענים עוד כי מנהיגי איראן אינם מגלים כל נכונות לפשרה, משום שהם מאמינים כי יש בידיהם קלף מיקוח, מה שמגביר את החשש שהמצר עלול להישאר סגור חודשים ארוכים.