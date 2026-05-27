מסימני ההאטה בענף המגורים והשלכות המלחמה: חברת אאורה , אחת מהחברות הגדולות בישראל בתחום המגורים וההתחדשות העירונית, מכרה ברבעון הראשון של השנה 163 יחידות דיור בלבד. מדובר על ירידה של 22% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, אז מכרה אאורה 210 דירות.

בכל השנה שעברה, שנת 2025, מכרה אאורה 1,036 דירות, ובכך שמרה פחות או יותר על הרף שקבעה בשנת 2024, אז מכרה 1,048 דירות. אלא שתחילת השנה הנוכחית, בשל שלל הנסיבות מסביב, הביאה להאטה בקצב המכירות של אאורה, כמו של חברות רבות אחרות בסקטור המגורים.

במצגת לשוק ההון שפרסמה אאורה לקראת סוף מרץ האחרון, היא העריכה שתגיע להיקף מכירות של 1,200 דירות השנה; אך בתוספת הדירות שמכרה מסוף מרץ ועד למועד פרסום הדוח היום (ד'), היא מגיעה ל־261 דירות בכמעט חמישה חודשים מלאים - מעט יותר מחמישית מהתחזית שלה לשנה כולה.

אגב, חלק גדול מהדירות שמכרה החברה הן בפרויקט שיצא לשיווק לאחרונה, הפרויקט שלה בבני עי"ש, שם נמכרו מתחילת השנה, קרי בתוך שלושה חודשים, 71 דירות מתוך 100 בסך-הכול שהוצעו לשיווק בפרויקט.

החברה מציינת בדוח המסכם שלה לרבעון הראשון של 2026 כי "מכירת הדירות נפגעה עקב המלחמה עם איראן שהחלה בסוף חודש פברואר 2026 והסתיימה במהלך חודש אפריל 2026, ובעצם כחודש וחצי כל משרדי המכירות בארץ היו סגורים. נתוני המכירות של אאורה מתחילת השנה, ולמרות מצב המלחמה שהיה, מצביעים על חוסנה של החברה ומכירת דירות סבירה גם בתקופה מאתגרת".

צופה פריחה בענף

בהמשך הדוח כותבת אאורה כי "השפעות המצב הביטחוני על תוצאות פעילותה של הקבוצה אינן מהותיות, ואתרי הבנייה של החברה עובדים כסדרם. החברה צופה כי מדינת ישראל תחווה פריחה כלכלית בכלל ובענף הנדל"ן למגורים בפרט. החברה צופה כי קצב רכישת הדירות על־ידי משקי הבית יגדל, ומעריכה כי תהיה חזרה ארצה של ישראלים שעזבו למדינות כגון קפריסין ואיחוד האמירויות, וכן יגיע גל עלייה גדול של יהודים מהעולם לישראל".

לאאורה יש 26 פרויקטים בשיווק ובביצוע, עם 7,688 יחידות דיור, והיא צופה להתחיל בשנה הקרובה בשיווק ו/או בביצוע של עוד 13 פרויקטים, הכוללים עוד 5,311 יחידות דיור.

הרווח הנקי של החברה ברבעון הראשון של השנה הסתכם בכ־63 מיליון שקל, לעומת כ־94.5 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2025, זאת למרות שההכנסות ברבעון הראשון - כ־495 מיליון שקל - היו גבוהות יותר מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד, כ־426 מיליון שקל.