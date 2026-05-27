סטרטסיס קונה מננו דיימנשן חברה שנרכשה אשתקד בפי 3

לפני קצת יותר משנה, חברת הדפסות התלת-ממד ננו דיימנשן השלימה את רכישת חברת MarkForged ב-116 מיליון דולר. היום היא מודיעה על מכירת החברה לידי סטרטסיס, ב-42.5 מיליון דולר.

ננו דיימנשן וסטרטסיס הן שתיהן חברות מישראל, ובעבר ננו דיימנשן ניסתה להשתלט על סטרטסיס, אך נהדפה. כיום בעלת המניות הבולטת בסטרטסיס היא קרן פורטיסימו בראשות יובל כהן, שמחזיקה ב-14.9% מהמניות, וגם לננו דיימנשן יש עדיין החזקה במניות סטרטסיס.

לפי הודעת סטרטסיס על הרכישה של MarkForged, ב-2025 הכנסות החברה הנרכשת היו 70 מיליון דולר, אם כי קו מוצרים אחד שלה יישאר בבעלות ננו דיימנשן. העסקה תיסגר במהלך המחצית השנייה. סטרטסיס ציינה שהרכישה תרחיב את ערוצי ההפצה שלה ואת יכולותיה הקיימות, ובכך היא מחזקת את אסטרטגיית החדירה לשוק שלה.

"רכישה זו תשפר את היכולת שלנו לתת מענה לצרכים ההולכים וגוברים של הלקוחות בתקופה שבה הייצור התוספתי (הדפסה בתלת ממד) תופס תאוצה בהחלפה של שיטות מסורתיות, וזאת ביישומים בעלי דרישות גבוהות כמו בתחומי הביטחון והתעופה", אמר ד"ר יואב זייף, מנכ"ל סטרטסיס.

"אנו מאמינים כי הצוותים המשותפים שלנו ושל .MarkForged, יובילו לצמיחה בהכנסות באופן מיידי, על ידי הוספת המוצרים והתוכנה של .MarkForged, Inc להיצע של סטרטסיס, תוך הרחבה של רשתות ההפצה המובילות. אנו בטוחים שעסקה זו תחזק את מעמדה של סטרטסיס ברוב התעשיות הגדולות והקריטיות ביותר שבהן ביצועים, חוסן שרשרת האספקה, האמינות ויכולת הרחבת הייצור (scalability) הם חיוניים במיוחד".

תפחית את שריפה המזומנים

הרכישה על-ידי ננו דיימנשן בוצעה תחת הנהלה אחרת בחברה. בהודעת ננו דיימנשן על מכירת החברה נכתב כי המכירה מהווה חלק מהתוכנית האסטרטגית של החברה, וצפויה להפחית את שריפת המזומנים בכ-15 מיליון דולר בשנה. דיוויד סטהלין, מנכ"ל ננו דיימנשן, מסר שהחברה ממשיכה לבחון הזדמנויות אסטרטגיות ושיתופי פעולה במטרה למקסם את הערך לבעלי המניות בטווח הארוך.

נזכיר, שננו דיימנשן גייסה בשנים קודמות, כשהמניה הייתה בשיא, סכומי עתק שנועדו לבצע רכישות. ב-2024 היא רכשה את MarkForged ואת דסקטופ מטאל, אך בהמשך ניסתה להתנער מרכישת דסקטופ מטאל והשלימה אותה רק אחרי הליך משפטי. עוד לפני כן סטרטסיס ניסתה להתמזג עם דסקטופ מטאל, אך בעלי המניות שלה לא אישרו את העסקה והיא לא יצאה אל הפועל.

סטרטסיס נסחרת בשווי של 839 מיליון דולר אחרי עלייה של 11% במחיר המניה מתחילת השנה. ננו דיימנשן נסחרת בשווי 372 אחרי עלייה של 15.5% בתקופה זו. עם זאת שתי המניות כבר נסחרו בעבר במחירים גבוהים בהרבה.