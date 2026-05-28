שוק ההון והשקעות לאחר אקזיט עם תשובה: יקיר גבאי מביא לת"א נדל"ן בניו-יורק
יילוסטון הפועלת בתחום הנדל"ן להשקעה בניו יורק ומחזיקה נכסים בשווי של כ־1.66 מיליארד דולר, מבקשת לגייס כחצי מיליארד שקל באמצעות הנפקת אג"ח בת"א • בין שותפיה: הפניקס, כלל ומור • בשנים האחרונות השלימה שורת מימושים רווחיים בארה"ב

איתן גרסטנפלד 05:41
יקיר גבאי / איור: גיל ג'יבלי
גל ההנפקות בת"א לא פוסח גם על שוק האג"ח, אליו צפויות להצטרף בעת הקרובה שורה ארוכה של חברות. אחת מהן היא קבוצת הנדל"ן יילוסטון של יקיר גבאי, שפועלת בימים אלו לגייס כחצי מיליארד שקל באמצעות הנפקת אג"ח.

יילוסטון הוקמה לפני כעשור בידי המיליארדר הישראלי, כזרוע השקעות הנדל"ן שלו בצפון אמריקה. זאת, לאחר שגבאי צבר הון מהשקעה בנכסים באירופה באמצעות החברות גראנד סיטי ואראונדטאון, המנהלות פורטפוליו נכסים בשווי למעלה מ־30 מיליארד דולר. החברה, המנוהלת בידי צחי הרה, ממוקדת בתחום הנדל"ן להשקעה באמצעות רכישת נכסים והשבחתם, בעיקר בניו יורק - לעיתים לאחר שבעליהם נקלעו למשבר, ובהמשך מכירתם.

כיום יש בבעלות יילוסטון 5 נכסים להשקעה, המשמשים כמלונות ובנייני מגורים וכוללים גם שטחי מסחר, בשווי כולל של כ־1.66 מיליארד דולר. בנוסף, החברה העמידה הלוואה עבור שני נכסים, שבאחד מהם היא נמצאת בתהליך של מימוש הבטוחות לאחר שההסכם מולה הופר, ובשני מחזיקה באופציה להמרת ההלוואה לזכויות בנכס.

ברזומה של יילוסטון שורה של מימושים מוצלחים. זמן קצר לאחר שהוקמה, רכשה החברה 50% מחברת הנדל"ן סטאר, שנשלטה באותה העת בידי איש העסקים יצחק תשובה, לפי שווי של 800 מיליון דולר. בשנת 2019 השלימו השניים אקזיט מוצלח, כשמכרו את החברה לקבוצת משקיעים אמריקאים לפי שווי יותר מכפול של 1.75 מיליארד דולר (IRR של 20%).

מימושים מוצלחים עם השותפים

לאחר ההצלחה בעסקת סטאר, חבר גבאי בשנת 2021 לחברות הביטוח הפניקס וכלל ולבית ההשקעות מור, להשקעות משותפות בנדל"ן בצפון אמריקה. כיום, מחזיקות הפניקס וכלל בכ-28% מהחברה מנפיקת האג"ח (כ"א), כמו גם בעל השליטה גבאי, כשיתרת המניות (16%) בידי מור.

יחד עם הגופים המוסדיים ביצעה יילוסטון שורה של מימושים מוצלחים. לקראת סוף שנת 2023 מכרה את בניין ה־New Yorker בניו יורק, ארבעה חודשים בלבד לאחר שרכשה אותו, תוך שהיא רושמת רווח מהיר של כ־9 מיליון דולר. אשתקד, מכרה את מלון Times Square בעיר, ברווח של כ־22.3 מיליון דולר.