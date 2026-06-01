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תרי ישכיל ממזרחי טפחות: "באופן כמעט פרדוקסלי, הטכנולוגיה תעזור לנו להיות אפילו עוד יותר אנושיים"
בכנס השירות של גלובס שוחחו מנכ"ל מזרחי טפחות משה לארי ותרי ישכיל, סמנכ"לית ומנהלת חטיבת השיווק, הפרסום ופיתוח העסקים, על השילוב בין בינה מלאכותית לשירות אישי בעולם הבנקאות ● "כשמדברים על כסף יש חרדה של כולנו, שם אנחנו צריכים אנשים", אמר לארי, בעוד שישכיל הדגישה כי "יש צרכן חדש, אך האדם לא השתנה"
00:00 01/06/2026 15:10
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