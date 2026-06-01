המשנה למנכ"ל כאל: "10% מהשיחות כבר מטופלות ע"י נציגת AI באופן מלא"

בכנס השירות של גלובס הציגה ליטל וקסלר, המשנה למנכ"ל וראש חטיבת משאבים וחוויית לקוח בכאל, את נציגת הבינה המלאכותית של החברה ואת האופן בו היא מייעלת תהליכים: "זה מקצר לנו את העבודה, וגם ללקוח יותר קל" ● וגם: התגובה המפתיעה של אחת הלקוחות