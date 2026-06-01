מסערת הטיפים ועד גל ההנפקות: השף חיים כהן מדבר על הכול

בכנס השירות של גלובס, השף חיים כהן דיבר בגילוי־לב על הרגישות הנדרשת מול הסועד המקומי, הסביר מדוע הוציא מהלקסיקון של המלצרים את ה"אהלן חבר'ה", והגיב למהלך ביטול הטיפים של רז רהב: "רעיון שמקדים את זמנו, אצלי הם מרוויחים יותר מ־100 שקל בשעה. אין הרבה מסעדות שיכולות לשלם ככה" ● וגם: למה הוא לא רואה את עצמו מצטרף לגל ההנפקות בבורסה?