ליאת שטראוס: "ה-AI יכול לנתח מידע, אבל הלקוח צריך מישהו שאפשר לסמוך עליו"

בכנס השירות של גלובס, ליאת שטראוס, המשנה למנכ"ל מנהלת חטיבת שירות, משאבי אנוש ותפעול בחברת הביטוח כלל, סיפרה על האופן שבו הם בוחנים כיצד הלקוח מרגיש: "חייבים לרדת לרמת הפרטים, זה לא יכול להישאר בגרף או רק כמספר" ● וגם: למה היא חושבת שבעולם הביטוח ה-AI לא יכול להחליף את המגע האנושי?