דירה בהנחה: 35 אלף נרשמו בתוך יומיים להגרלה על 8,000 דירות

מגורים

35 אלף נרשמו בתוך יומיים להגרלה על 8,000 דירות

השבוע נפתחה ההרשמה להגרלה מספר 11 של תוכנית "דירה בהנחה", שבו יוגרלו 7,922 דירות ב-19 היישובים בארץ. 35 אלף זכאים כבר נרשמו. לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל, 50% מהדירות יוקצו למשרתי מילואים פעילים, ומהן 25% ללוחמים.

העיר המעניינת ביותר בהגרלה זו היא כפר סבא, שם יוגרלו יותר מ-1,000 דירות. נכון ליום רביעי, נרשמו יותר מ-10,000 איש להגרלות בעיר זו. עוד מובילה בית דגן, שם נרשמו 8346 איש לפחות מ-400 דירות. עוד עיר מבוקשת היא ראשון לציון, שבה יוגרלו 148 דירות, ובתוך יומיים כבר נרשמו 2,625 בני אדם. בנהריה נרשמו 4,442 זכאים על 218 דירות.

ההרשמה להגרלה תיסגר ביום שני, 22.6.26.

במשרד הבינוי והשיכון מציינים כי כפי שהיה בהגרלות קודמות, כל זכאי רשאי להירשם לשלוש ערים בלבד ולכלל ההגרלות המתקיימות בהן. אין חשיבות למועד ההרשמה במהלך תקופת ההרשמה.

במשרד הדגישו כי בעקבות פסיקת בג"ץ, הזכאות להשתתפות בהגרלה מותנית בכך שלפי נתוני צה"ל, היחיד או כל אחד מבני הזוג אינם מוגדרים כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם, כלומר משתמטים מצה"ל. הבדיקה תתבצע לאחר סגירת ההרשמה, באמצעות סנכרון נתונים שיועברו ממשרד הביטחון למשרד הבינוי והשיכון.

התחדשות עירונית

שש תוכניות חדשות הופקדו ברמת גן

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב החליטה להפקיד שש תוכניות להתחדשות עירונית ברמת גן, שכוללות בסך-הכול הריסה של 445 דירות ישנות והקמת 1,514 דירות חדשות, לצד שטחי מסחר ומבני ציבור וכיכרות. מתכנן המחוז, ארז בן אליעזר, מציין כי בכל התוכניות נקבע תמהיל הכולל 20% דירות קטנות.

המתחמים המקודמים:

● יונה 2-6, הרא"ה 103-107 (שכונת העליות): פינוי 32 דירות והקמת מגדל בן 20 קומות עם 110 דירות, קומת קרקע מסחרית ושתי קומות ציבוריות.

● פנחס רוטנברג 79-85 (שיכון מזרחי): יוזמת עיריית רמת גן ויומנטרה (מועלם אדריכלות). הריסת 62 דירות והקמת מגדל יחיד בן 33 קומות עם 200 דירות וכיכר עירונית.

● נווה יהושע: פינוי 116 דירות בשני מתחמים. במקומם יוקמו שלושה מגדלים בני 30 קומות (330 דירות) ומבנה מרקמי בן 10 קומות (48 דירות ללא חניה). סך-הכול 378 דירות.

● נגבה 52-56: יוזמת מרום השחר (קיקה ברא"ז אדריכלים). פינוי 66 דירות ו-6 חנויות לטובת שני מגדלים בני 23 קומות (210 דירות), מסחר וחיבור לגן גולדין. תתאפשר "דיורית" ב-20% מהדירות הגדולות.

● אבא הלל - חירות (שכונת הגפן): יוזמת צים פסגות (אדריכלים בר לוי). פינוי 63 דירות והקמת מגדל בן 38 קומות (200 דירות), שטחי מסחר, ציבור ושטח פתוח. תתאפשר בניית דיוריות.

● בן גוריון-הרא"ה-הגת: יוזמת אביב וצרפתי צבי (אדריכלים רן בלנדר). הריסת 106 דירות והקמת שני מגדלים בני 45 קומות ומבנה מרקמי, עם 400 דירות, מסחר וכיכר.

נגבה 52-56 רמת גן / הדמיה: קיקה ברא''ז אדריכלים

בנייה

קבוצת שובל הנדסה רוכשת את חברת יצחק שטרן ושות'

קבוצת שובל הנדסה, הפועלת בתחומי הייזום, הבנייה וההתחדשות העירונית, רוכשת את חברת הבנייה הוותיקה יצחק שטרן ושות' בע"מ. שובל היא חברה ציבורית הנסחרת לפי שווי של 376 מיליון שקל. חברת יצחק שטרן בונה לפי הודעת החברה כיום כ-3,000 יחידות דיור ברחבי הארץ, מתמחה בפרויקטים מורכבים, מגדלי מגורים ופינוי-בינוי. העסקה כפופה לאישור הממונה על התחרות.

בעקבות הרכישה, תחזיק קבוצת שובל בשלוש חברות ביצוע בעלות סיווג קבלני ג'5. לפי ההסכם, מוכרי החברה, אמנון ואסף שטרן, יחזיקו בכ-16% ממניות קבוצת שובל. מנכ"ל חברת יצחק שטרן, ליאור שניר, יישאר בתפקידו.

לפי הודעת שובל לבורסה, חברת שטרן פעילה כ-45 שנים, ורק בחמש השנים האחרונות מסרה פרויקטים בהיקף כספי כולל של כ־2.4 מיליארד שקל, כ־2,400 יחידות דיור וכ- 133,000 מ"ר של מסחר, משרדים ולוגיסטיקה.

עבור ישי רוט, מנכ"ל קבוצת שובל הנדסה, מדובר בסגירת מעגל שכן הוא עבד בעצמו בחברת יצחק שטרן בעבר. "מההיכרותי האישית עם חברת יצחק שטרן ושות' בע"מ, חברה בה גדלתי לפני עשור, מדובר באחת מחברות הביצוע האיכותיות והמוערכות בענף. הערכים וה-DNA שמובילים את החברה משתלבים באופן טבעי עם ה-DNA של שובל, ולכן מדובר בחיבור מתבקש. השילוב הזה יאפשר לנו להאיץ את קצב הצמיחה, להרחיב משמעותית את פעילות הביצוע עבור מזמיני עבודה, להגדיל את היקפי הפעילות ולבסס את מעמדנו כחברה מובילה בתחום הייזום והביצוע בישראל", מסר.

אדריכלות

הוכרזו זוכי תחרות "אות האדריכלות" לשנת 2025

התאחדות האדריכלים הכריזה השבוע על זוכי תחרות "אות האדריכלות" לשנת 2025. לתחרות הוגש שיא של 200 עבודות ב-12 קטגוריות, בהן קטגוריית סטודנטים שנפתחה לראשונה. בפרס מפעל חיים זכה פרופ' אדריכל דוד גוגנהיים.

הזוכים במקום הראשון בקטגוריות השונות:

● מבנה ציבור: מרכז המסילה לתרבות וקהילה בהרצליה (א. לרמן אדריכלים).

● תכנון עירוני: רובע הר שגיא במצפה רמון (עירית סולסי ודרור גרשון אדריכלים, בהשתתפות ענת פאדל) - פיילוט של משרד השיכון להתאמה למדבר.

● עיצוב פנים: מרכז ספורט ופנאי (קאנטרי) בני ברק (סטודיו שירה לביא בן דוד).

● אדריכלות נוף במרחב הפתוח: המדבריום בבאר שבע (דן צור - ליאור וולף אדריכלי נוף).

גן החיות מדבריום באר שבע -תכנון דן צור - ליאור וולף אדריכלי נוף / צילום: יוסף ברטון ורועי צבי

● אדריכלות נוף עירונית: פארק האלף בראשון לציון (צורנמל טורנר אדריכלות נוף). הפארק ישלב מערכת של ניקוז האוגרת מי גשמים ומזרימה אותם לאגם מרכזי.

● מבנה חינוך: בית מדרש "אור שמח" בירושלים (קופרשטוק אדריכלים).

● מגורים בבנייה פרטית: בית בעמק האלה (פיצו קדם אדריכלים).

● מגורים בבנייה רוויה: בניין מגורים ברחוב אחד העם בתל אביב (פיצו קדם אדריכלים בשיתוף SO Architects).

בית מגורים ברחוב אחד העם, תל אביב - תכנון פיצו קדם אדריכלים בשיתוףSO Architects / צילום: עמית גירון

● מסחר, משרדים ומלונאות: פרויקט The Fun Factory ReUse בפתח תקווה (מיי ארכיטקטס).● שימור: חידוש ספריית בית אריאלה בתל אביב (מייזליץ כסיף רוייטמן אדריכלים).

חידוש ספריית בית מייזליץ כסיף רוייטמן אדריכלים / צילום: סטודיו פלד - אריאלה

● אדריכלות המחר: אקו פארק תל אביב (מייזליץ כסיף רוייטמן אדריכלים).

● אדריכלות המחר במסלול סטודנטים: פרויקט TERA (דוד קסלמן).