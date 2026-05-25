ב-19 יישובים: הגרלת "דירה בהנחה" יוצאת היום לדרך. כל הפרטים
דירה בהנחה

ב-19 יישובים: הגרלת "דירה בהנחה" יוצאת היום לדרך. כל הפרטים

במסגרת ההגרלה יוגרלו 7,922 יחידות דיור ב-19 יישובים ברחבי הארץ • 50% מהדירות יוקצו למשרתי מילואים פעילים, ומתוכן כ-25% יוקצו ללוחמים • לאחרונה קבע בג"ץ כי בעקבות אי-קיום חוק הגיוס, יש לשלול מהציבור החרדי שאינו מתגייס הטבות שונות מהמדינה, כולל השתתפות בהגרלות על דירות מסובסדות

אריק מירובסקי 13:06
אילוסטרציה: Shutterstock, XanderSt
היום (ב') תיפתח ההגרלה הראשונה של דירות מסובסדות לזכאים, בניכוי משתמטים חרדים ואחרים שמוגדרים בצה"ל כחייבי גיוס. במסגרת ההגרלה יוגרלו 7,922 יחידות דיור ב-19 יישובים ברחבי הארץ.

בסך-הכול מדובר בהגרלה ה-20 מאז החלה "מחיר למשתכן" בשנת 2017, וכאמור ייחודה הוא ניפוי משתמטים שלא התגייסו לצה"ל מהרשימה. זאת, בעקבות פסיקת בג"ץ, בה נקבע כי בעקבות אי-קיום חוק הגיוס, יש לשלול מהציבור החרדי שעובר עליו הטבות שונות מהמדינה, כולל השתתפות בהגרלות על דירות מסובסדות.

ואולם המימוש של ההוראה יהיה נרחב יותר. לדברי משרד הבינוי והשיכון, "הזכאות להשתתפות בהגרלה מותנית בכך שלפי נתוני צה"ל, היחיד או כל אחד מבני הזוג אינם מוגדרים כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם. נציין כי בדיקה זו תתבצע לאחר סגירת ההרשמה, באמצעות סנכרון נתונים שיועברו ממשרד הביטחון למשרד הבינוי והשיכון". במילים אחרות, הניפוי לא יהיה רק למשתמטים חרדים, אלא גם לציבורים אחרים שלא התגייסו כחוק.

מדובר בפריצת דרך של ממש, שנוצרה בין היתר בעקבות דרישה חד-משמעית של הייעוץ המשפטי לממשלה ליצור את המנגנון שיאפשר את קיום הניפוי הזה. בהתחלה נטען במשרד השיכון כי הקמת מנגנון כזה תארך זמן רב, וכי ניתן יהיה לקיים הגרלה רק עבור מילואימניקים, דבר שהיה מקפח אוכלוסייה גדולה של אנשים ששירתו בצה"ל וכיום מסיבות שונות אינם משרתים עוד. בסופו של דבר נראה שהצליחו להתגבר על הקשיים בתוך זמן קצר יחסית.

מקור: משרד הבינוי והשיכון, רשות מקרקעי ישראל
50% מהדירות יוקצו למשרתי מילואים

בהתאם למדיניות שמוביל שר הבינוי והשיכון חיים כץ, 50% מהדירות יוקצו למשרתי מילואים פעילים, ומתוכן כ-25% יוקצו ללוחמים.

בין היישובים המשתתפים בהגרלה: ראשון לציון, רחובות, מזכרת בתיה, אשדוד, בית דגן, כפר מנדא, כפר סבא, מעלה אדומים, נהריה ועוד. ההרשמה להגרלה תיסגר ביום שני, ב-22 ביוני, כשאישור זכאות ניתן להנפיק עד ל-7 ביוני.

שר הבינוי והשיכון חיים כץ מסר כי "הגרלת 'דירה בהנחה' יוצאת לדרך עם אלפי דירות ייעודיות תוך מתן עדיפות למשרתי המילואים והלוחמים. מי שעזב בית, משפחה ועבודה כדי לשרת את המדינה - יקבל ממנה חזרה. נמשיך להסיר חסמים ולקדם שיווקי קרקע והגרלות נוספות להגדלת היצע ולהנגשת פתרונות דיור לצעירים".