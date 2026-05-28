מחקר חדש: סין וארה"ב קרובות מאי־פעם למלחמת גרעין

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: סין וארה"ב עשויות לגלוש בקרוב למלחמת גרעין, ורוסיה מאמנת עובדי בנק להילחם בכטב"מים

רוסיה

הקרמלין מגייס את הבנקים למאבק באיום הכטב"מים

הפרלמנט הרוסי אישר השבוע הצעת חוק המאפשרת לעובדי בנקים להפיל כטב"מים אוקראיניים. הצעת החוק תחייב בנקים ברחבי רוסיה להתקין מערכות שיבוש אלקטרוני (ג'אמינג) ולאמן עובדים לירות בכלי טיס בלתי מאוישים המאיימים על המתקנים שלהם.

החוק נועד להגן על מוסדות פיננסיים מרכזיים ברוסיה, ביניהם סברבנק, בנק מסחרי גדול שבבעלות המדינה. במסגרתו, יוכלו עובדי הבנקים לשבש את אותות השליטה בכטב"מים ולהשמיד כלי טיס מבלי להמתין לאישור משירותי הביטחון. עלות התקנת הציוד תוטל על הבנקים עצמם.

הרקע לחוק הוא הגידול המשמעותי בהיקף ובעומק המתקפות האוקראיניות בכטב"מים על תשתיות רוסיות, ובמיוחד על תשתיות אנרגיה קריטיות. אוקראינה מצאה בכטב"מים כלי תקיפה אפקטיבי לאורך זמן, ורוסיה מתקשה להתמודד עם היקף הפגיעות בשטחה הנרחב.

לצד זאת, החוק מעלה שאלות מעשיות רבות, כמו כיצד יאומנו עובדים אזרחיים לכך, מה יהיה היקף המאמץ הארגוני הנדרש ובעיקר - מה עלותו. הצעת החוק הוגשה לראשונה באוגוסט האחרון. בשלב זה היא עדיין ממתינה לאישור מועצת הפדרציה ולחתימת הנשיא פוטין, לפני שתיכנס רישמית לתוקף.

ארה"ב

טראמפ מאיים "לפוצץ" את בת בריתו במפרץ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השמיע השבוע איום חריג כלפי עומאן - בת בריתה של ארה"ב - במהלך ישיבת קבינט, כשאמר שאם עומאן לא "תתנהג כמו שצריך", ארה"ב "תאלץ לפוצץ אותם". הבית הלבן לא מיהר להבהיר אם מדובר באיום מכוון, ועומאן בתגובה שמרה על שתיקה.

הרקע להתבטאות הוא המשבר סביב מצר הורמוז, שנחסם על ידי איראן מאז סוף פברואר. המצר, שדרכו עוברת בשגרה כחמישית מאספקת הנפט העולמית, הפך לסלע מחלוקת מרכזי בין וושינגטון לטהרן.

על פי הדיווחים, איראן מנסה לשכנע את עומאן לתמוך במנגנון שבו ייגבה אגרה מספינות שיעברו במצר. טראמפ דחה נחרצות כל אפשרות של שליטה בהורמוז בידי גורם כלשהו, ואמר: "המצר יהיה פתוח לכולם. אף אחד לא ישלוט בו".

עומאן, שמונה כ־5 מיליון וחצי תושבים, מקיימת זה עשורים קשרים צבאיים וכלכליים הדוקים עם ארה"ב, ומשמשת מתווכת במגעים סביב המלחמה. היא אף ספגה בעצמה מתקפות מצד טהרן במהלך המלחמה.

סין

מחקר חדש מזהיר: סין קרובה מאי־פעם למלחמה גרעינית

מכון המחקר הביטחוני הבינלאומי IISS (המכון הבינלאומי למחקרים אסטרטגיים) שבלונדון פרסם דוח מקיף בן 156 עמודים, לפיו עימות בין ארה"ב לסין סביב טייוואן עלול להסתיים בהסלמה גרעינית. ההערכה מגיעה לקראת כנס "שנגרי־לה", מפגש הביטחון השנתי הגדול באסיה, המתקיים בסינגפור בסוף השבוע.

על פי המסמך, העולם עומד על סף מרוץ חימוש גרעיני חדש, כאשר האזור האסייתי־פסיפי נמצא במרכזו. מדינות רבות באזור מרחיבות את ארסנל הנשק הגרעיני שלהן, בעוד אחרות, שאינן מחזיקות נשק גרעיני, מפתחות יכולות תקיפה קונבנציונליות למרחקים ארוכים - שניהם מערערים את היציבות האסטרטגית.

נקודת התורפה המרכזית שמזהה המכון היא היעדר "מנגנון שיבלום את ההסלמה בין שתי המעצמות". לא קיימות כיום הסכמות ברורות בין הצבא האמריקאי לסיני לגבי כללי מעורבות שימנעו תקיפות הדדיות של תשתיות פיקוד, שליטה ותקשורת. זאת, בניגוד לתקופת המלחמה הקרה, שבה ניהלו ארה"ב וברית המועצות שיח ממושך בנושאי בקרת נשק והפחתת סיכונים.

מבחינת מאזן הכוחות הגרעיני, ארסנל רוסיה וארה"ב עדיין גדולים בהרבה מזה של סין: לרוסיה כ־4,400 ראשי נפץ פעילים ולארה"ב כ־3,700, לעומת כ־620 לסין. אולם, הפנטגון מעריך שסין צפויה להגיע ל־1,000 ראשי נפץ עד 2030.

בוליביה

בגלל מחאות ענק: הנשיא יקצץ את משכורתו בחצי

נשיא בוליביה רודריגו פאס הכריז כי יקצץ את משכורתו ואת שכר שרי ממשלתו בחצי, בניסיון להרגיע משבר פוליטי וחברתי עמוק שמטלטל את המדינה זה שבועות. לדברי פאס, קיצוץ השכר מבטא את "מחויבות הממשלה למדינה".

בוליביה נמצאת בשבוע הרביעי של מחאה נרחבת, שמובילה לפגיעה קשה בשרשראות האספקה בערים לה פאס ואל אלטו. המצב בשטח חמור: בתי חולים, שווקים ותחנות דלק חווים מחסור חריף במזון, תרופות ודלק. המפגינים, שמקיימים חסימות כבישים ועצרות מחאה, דורשים מהממשלה לטפל בבעיית יוקר המחיה.

פאס, שנכנס לתפקיד בנובמבר האחרון, ירש כלכלה שסבלה כבר ממשבר עמוק. הוא עמד על כך שקיצוצי התקציב והפחתת סובסידיות הדלק הם צעדים הכרחיים לייצוב הכספים הציבוריים. אלא שהמחיר החברתי של מדיניות זו עורר גל מחאות עצום.

קיצוץ המשכורות הוא כמובן מחווה סמלית ולא פתרון אמיתי למשבר. פאס, מעריכים מומחים, מקווה שהצעד ישדר סולידריות מסוימת עם האזרחים ויפחית את עוצמת ההתנגדות, לפחות בטווח הקצר.