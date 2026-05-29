בעקבות התחזקות השקל: ישרוטל עברה להפסד של 35 מיליון שקל

נזקי מערכת "שאגת הארי" נותנות את אותותיהם על תוצאות רשת המלונות ישרוטל . הרשת, שבשליטת משפחת לואיס, מעריכה כי השבתת מלונותיה במהלך חודש מרץ האחרון, כתוצאה מהמערכה מול איראן, הביאה לאובדן רווח תפעולי של כ-30 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה.

הכנסות החברה ברבעון הראשון עמדו על כ-325 מיליון שקל, קיטון של כ-12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נבע מהשבתת מרבית מלונותיה בעקבות המלחמה. בחברה מציינים כי השבתת המלונות השפיעה עליה בצורה משמעותית, מכיוון שבאופן מסורתי, חודש מרץ הוא החזק ביותר מבין חודשי הרבעון הראשון של השנה.

בשורה התחתונה, רשמה החברה מעבר להפסד נקי של כ-35 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-2 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2025. זאת, בעיקר בשל התחזקות השקל מול האירו, שהשפיעה על תוצאות פעילותה בחו"ל (החברה מחזיקה במלונות באיטליה ויוון בזמן שמטבע פעילותה הוא שקל).

ישרוטל היא אחת מרשתות המלונות הגדול בישראל, המפעילה 26 בתי מלון ברחבי הארץ (4,111 חדרים). כמו כן, הקבוצה נמצאת בתהליך ייזום של עשרה בתי מלון נוספים בישראל. במקביל, ישרוטל מקדמת עסקאות לרכישה והפעלה של מלונות בערים מרכזיות באיטליה ויוון, שיופעלו תחת המותג Aluma.

בצל ההרעה בפעילותה, ירדה מניית החברה מתחילת השנה בכ-7%, בניגוד למגמה בשוק. עם זאת, בשנה האחרונה, חרף הירידה בחודשים האחרונים, עלתה מניית ישרוטל בכמעט 75% והיא נסחרת לפי שווי של כ-8.8 מיליארד שקל.

בתוך כך, בחודש שעבר דווח, כי ישרוטל ושני מנהלים בכירים בחברת-בת שלה חשודים בהגשת תביעה כוזבת, בהיקף כ-40 מיליון שקל, לקרן הפיצויים ברשות המסים בגין נזק למבנה ברחוב פינסקר בתל אביב, הנמצא בבעלות משותפת של חברת-הבת של ישרוטל וחברת בנייני העיר הלבנה פינסקר 2 בע"מ.

הנזק הנתבע נגרם לכאורה במהלך פגיעת טיל במבנה במהלך מלחמת "עם כלביא", ואולם מחקירת רשות המסים עלה כי המבנה הוגדר כלא ראוי למגורים כבר בשנת 2021, וכי ההריסות שאותן ייחסה התביעה להדף שנגרם כתוצאה מנפילת הטיל, נבעו מעבודות הריסה שהזמינו החברות עצמן, במטרה לקבל פטור מארנונה, עוד בשנת 2021.