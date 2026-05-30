מיליארדר ההייטק הידוע עובר דירה, לארגנטינה

המיליארדר פיטר תיל המייסד השותף של פייפאל ופלנטיר מבלה לאחרונה יותר זמן בארגנטינה, כך דיווח הניו יורק טיימס. הוא רשם את ילדיו לבית ספר מקומי ורכש בית באחת השכונות העשירות ביותר בבואנוס איירס.

על פי הדיווח, במהלך החודשיים האחרונים, נפגש תיל עם נשיא המדינה, חאבייר מיליי, ועם שריו, ואירח בביתו החדש ארוחת ערב עם כלכלנים מקומיים.

תיל נולד בגרמניה וגדל בארה"ב, קיבל אזרחות בניו זילנד בשנת 2011, והגיש בקשה לדרכון במלטה בשנת 2022, כך שהמהלכים בארגנטינה הם חלק מהיסטוריה של איסוף מדינות גיבוי שהוא מכין לעצמו ולעסקיו.

על פי הפרסום, הצעד החדש מונע מחששותיו לגבי הכיוון שאליו צועדת ארצות הברית, ובמיוחד מהעתיד בקליפורניה - שם יוזמה שעולה להצבעה בנובמבר הקרוב עשויה להוביל להטלת מס משמעותי על מיליארדרים.

ארגנטינה, אומה המבודדת יחסית מעימותים פוטנציאליים בחצי הכדור הצפוני, מתאימה גם כפתח מילוט אפשרי מסיכונים אחרים שמר תיל מזהיר מפניהם בפומבי - מלחמה גרעינית ובינה מלאכותית שיצאה משליטה.

ממשלת ארגנטינה אף בחנה את האפשרות להציע למיליארדר תושבות קבע, או אפילו אזרחות, אמר אדם המעורה בתוכניותיו של תיל לניו יורק טיימס, אם כי בשלב זה לא ברור אם הוא יקבל זאת.

דובר מטעם מר מיליי הכחיש כי הצעה כזו נשקלה. עם זאת, ממשלת ארגנטינה פועלת בימים אלה להקמת תוכנית "דרכון זהב", שתאפשר לאנשים המבצעים השקעות גדולות במדינה לקבל אזרחות.

"כל המיליארדרים בעולם שרוצים לברוח ממדינות שהן יותר ויותר מפוקחות, עם מסים גבוהים יותר וממשלות שרודפות את אזרחיהן, ברוכים הבאים לרפובליקה של ארגנטינה - ארץ החירות החדשה", אמר מנואל אדורני, ראש הסגל של מיליי, בחודש שעבר בפני הקונגרס, בתשובה לשאלה שנשאלה לגבי תיל.