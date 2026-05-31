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במקום להילחם בכניסת ה-AI למוקדי השירות, "תתעסקו בלרגש את הלקוחות שלכם"
בפאנל בכנס השירות של גלובס, שעסק בחוויית הלקוח בעידן ה-AI, דיברו בכירי ענף השירות על הצורך לאזן בין אנשים לביצועים ועל השינויים החלים במוקדי השירות ● וגם: כיצד נעזרים בטכנולוגיה כדי להתאים אותה לנותני שירות אנושיים
00:00 31/05/2026 13:53
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