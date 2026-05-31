במקום להילחם בכניסת ה-AI למוקדי השירות, "תתעסקו בלרגש את הלקוחות שלכם"

מנכ"ל רשות החדשנות: "אנחנו מזהים בייבי בום של סטארט־אפים"

אלון דוידי: "אנחנו לא רוצים רק לחזור, שדרות צריכה לגדול ל־80 אלף תושבים"

​מנכ"ל ארגון פתחון לב: "אנחנו טובים בלהיחלץ מקשיים, אבל לא במניעת בעיות"

מנכ"ל אסם: "הניצחון יהיה בפתיחתם של עוד עשרות מפעלים בפריפריה"

מסערת הטיפים ועד גל ההנפקות: השף חיים כהן מדבר על הכול

המשנה למנכ"ל כאל: "10% מהשיחות כבר מטופלות ע"י נציגת AI באופן מלא"

איך נראה מאחורי הקלעים של שירות הלקוחות בוולט?

ליאת שטראוס: "ה-AI יכול לנתח מידע, אבל הלקוח צריך מישהו שאפשר לסמוך עליו"

"נדע לפני הלקוח מה תהיה הפנייה שלו”: העתיד של מוקדי השירות בעידן ה-AI