לראשונה: סמכויות אכיפה נגד סוחרי סמים יופנו גם לסחר בחיות בר

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה הבוקר (ב') הוראת שעה במסגרת הצעת צו איסור הלבנת הון המרחיבה לראשונה את סמכויות האכיפה נגד סחר בלתי חוקי בחיות בר.

רשויות האכיפה, בהן רשות הטבע והגנים, המשטרה והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, יוכלו מעתה להשתמש נגד סוחרי ומבריחי חיות בר, בכלים כלכליים המשמשים כיום בעיקר במאבק בארגוני פשיעה, סחר בסמים והברחות אמל״ח. במסגרת הצו, ניתן יהיה לחלט כלי רכב ורחפנים ששימשו להברחות, להחרים נכסים שבהם הוחזקו חיות הבר, להקפיא חשבונות בנק, לעקוב אחר תנועות כספים ולהפעיל סנקציות כלכליות נוספות, גם במקרים שבהם העבירה בוצעה מחוץ לישראל.

בדיון השתתפו נציגי משרדי ממשלה, גופי אכיפה, ארגוני סביבה ועמותות להגנה על זכויות בעלי חיים.

הדיון התקיים על רקע זינוק חד בהיקף הסחר הבלתי חוקי בחיות בר בישראל, שהפך בשנים האחרונות לאחד השווקים הרווחיים באזור. במרץ 2025 נחשפה אחת מפרשות ההברחה החמורות והנרחבות שנראו בישראל, במסגרתה הוברחו לישראל דרך גבול מצרים קופים וגורי אריות. במקביל, בשנים האחרונות חלה גם עלייה בהברחות של זוחלים, ציפורים וחיות בר נוספות, על רקע היעדר ענישה מרתיעה וגבולות שנותרו פרוצים להברחות.

קופים היו חיות הבר שהוברחו במספרים הגבוהים ביותר במסגרת הפרשה: 66 קופים נתפסו בשנה האחרונה בפשיטות של רשות הטבע והגנים והמשטרה לאחר שהוחזקו באופן בלתי חוקי בבתים פרטיים. חלקם שימשו לצילום סרטונים לרשתות החברתיות כחלק מתופעה הולכת ומתרחבת של שימוש בחיות בר כסמל סטטוס וכאביזר לתוכן ברשת. הם הועברו לטיפול, שיקום ומחסה במקלט הקופים הישראלי שביער בן שמן. לפי ההערכות, לפחות כ־20 קופים נוספים שהוברחו לישראל טרם אותרו.

מ״מ יו״ר ועדת החוקה, חה״כ יצחק זאב פינדרוס אמר בדיון כי ״העבודה לא הסתיימה״, וקרא למשתתפים ״להכין את הוראת הקבע, כי יש הרבה חורים שנצטרך להשלים".

ד"ר תמר פרדמן, מייסדת ומנכ״לית מקלט הקופים הישראלי: ״לאורך כל שנות פעילותנו לא נתקלנו בהברחה בהיקף כה נרחב כמו זו שנחשפה בשנה האחרונה, ובאכזריות כה רבה כפי שבאה לידי ביטוי באופן ההחזקה של הקופים המוברחים. הסבל שעברו ניכר היטב על גופם ובנפשם. גורי קופים מופרדים מאמותיהם כשהם בני שבועות ספורים בלבד, מוחזקים בבדידות בכלובים קטנים, ולעיתים נקשרים בשרשראות כבדות לצורך צילום סרטונים לרשתות החברתיות".

״הכללת הסחר בחיות בר תחת חוק איסור הלבנת הון היא שלב ראשון והכרחי למיגור התופעה, אבל הוראת שעה לשנה אחת בלבד אינה מספיקה. יש צורך במהלך ארוך טווח שיבטיח אכיפה אפקטיבית והשלמת עבודת המטה. לצד הפגיעה במבריחים עצמם, חייבים לפעול גם נגד הקונים ונגד מי שמשתמשים בקופים ובחיות בר כאביזרים לצילום סרטונים ברשתות החברתיות. כל המעורבים בשרשרת הזאת תורמים להתרחבות של שוק אכזרי ורווחי במיוחד, ולכן נדרשת ענישה מרתיעה גם כלפיהם״.