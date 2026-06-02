הרשות להגנת הצרכן

חברת אלמוג פיננסים תיקנס ב-4 מיליון שקל על הטעיית צרכנים

הרשות להגנת הצרכן הודיעה על כוונתה להטיל עיצום כספי של כ-4 מיליון שקל על חברת אלמוג פיננסים, לאחר שנמצא יסוד סביר להניח כי הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן • הרשות טוענת כי החברה הציגה לצרכנים מצג כוזב של איתור כספים, למרות שבפועל היה מדובר בכספים שנצברו בקופות ובקרנות המוכרות לצרכנים

נבו שפיר 11:38
קובי זריהן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן / צילום: הרשות להגנת הצרכן
הרשות להגנת הצרכן הודיעה היום (ג') על כוונתה להטיל עיצום כספי של כ-4 מיליון שקל על חברת אלמוג פתרונות פיננסיים בע"מ, הפועלת בשם "אלמוג פיננסים", ועל הבעלים מיטל נלי מזרחי, לאחר שלפי הרשות נמצא יסוד סביר להניח כי הפרו את הוראות חוק הגנת הצרכן.

על-פי ממצאי חקירת הרשות, אלמוג פיננסים שיווקה שירותים לקבלת הלוואות, איתור כספים מקופות גמל, פנסיות וקרנות השתלמות והחזרי מס. הרשות טוענת כי החברה הציגה לצרכנים מצג כוזב של איתור כספים, למרות שבפועל היה מדובר בכספים שנצברו בקופות ובקרנות המוכרות לצרכנים. החברה מפרסמת את עצמה באתרי אינטרנט שונים וברשתות החברתיות פייסבוק ואינסטגרם, ומפעילה אתר אינטרנט בכתובת https://almog-fs.co.il.

עוד נטען כי החברה לא גילתה לצרכנים את המחיר הכולל של העסקה, הציגה את הבדיקה ככזו שמתבצעת ללא תשלום ועל בסיס הצלחה בלבד, ולא הבהירה כי שכר-הטרחה מחושב מהסכום ברוטו שאותר ולא מהסכום נטו לאחר מסים. לפי הרשות, צרכנים נדרשו לשלם דמי פתיחת תיק של 300 שקל בתוספת מע"מ ובנוסף עמלה של 20% בתוספת מע"מ מסך הכספים שאותרו.

ברשות מציינים עוד כי החברה החתימה צרכנים על שטרי חוב ללא ידיעתם או ללא הסבר מספק על משמעות החתימה, וכאשר צרכנים ביקשו להתנער מהעסקה, נקטה נגדם הליכי גבייה.

כלי אכיפה חדש

הרשות הודיעה כי היא מפעילה לראשונה כלי אכיפה חדש, הקובע כי החברה הפרה את החוק בנסיבות מחמירות, מה שמחייב עדכון של נותני שירותים פיננסיים ושל מערכת ההוצאה לפועל. המשמעות היא שנותני שירותי תשלום נדרשים להימנע מהעברת כספים לעסק, ובהוצאה לפועל נדרש עיכוב של כספים והליכים בתיקים שבהם העוסק הוא הזוכה.

העיצום המיועד מתחלק ל-2.73 מיליון שקל על החברה ול-1.29 מיליון שקל על מזרחי. לעוסקים עומדת זכות טיעון בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה.

הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, קובי זריהן, מסר כי "מדובר בפרשה חמורה של הטעיה שיטתית ומתמשכת כלפי ציבור הצרכנים, תוך ניצול חוסר הידע והחשש של אנשים ביחס לכספים שלהם".

לדבריו, השימוש בכלי האכיפה החדש נועד להעביר מסר שלפיו פגיעה שיטתית בצרכנים בנסיבות מחמירות תיתקל באכיפה משמעותית, לצד הגנה על הצרכנים שנפגעו.