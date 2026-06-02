בארץ סבב מינויים בהנהלת רשות המסים: מונו שני סמנכ"לים חדשים
רשות המסים

סבב מינויים בהנהלת רשות המסים: מונו שני סמנכ"לים חדשים

רו"ח רובי בוטבול, שכיהן כסמנכ"ל בכיר מס הכנסה, מונה לסמנכ"ל בכיר שומה וביקורת • נטע סבח מונתה לסמנכ"לית בכירה מע"מ, לאחר שכיהנה כחמש וחצי שנים כסמנכ"לית בכירה לגבייה ואכיפה

אלה לוי-וינריב 12:07
רשות המסים / צילום: איל יצהר
מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', הודיע על שני מינויים חדשים בהנהלה הבכירה של רשות המסים: רו"ח רובי בוטבול, שכיהן עד כה כסמנכ"ל בכיר מס הכנסה, מונה במסגרת סבב רוטציה לסמנכ"ל בכיר שומה וביקורת, ויחליף בתפקיד את רו"ח פזית קלימן, שפרשה מרשות המסים לאחר 32 שנים. בוטבול כיהן בארבע וחצי השנים האחרונות כסמנכ"ל בכיר מס הכנסה, ולפני כן כיהן כפקיד שומה עפולה, כסגן פקיד שומה גוש דן וכיועץ בכיר למנהל רשות המסים.

קלימן כיהנה כסמנכ"לית בכירה שומה וביקורת בשמונה וחצי השנים האחרונות, ובמהלך כהונתה הובילה שורה של מהלכים מרכזיים בעבודת הרשות, לרבות רפורמת "חשבונית ישראל" למאבק בתופעת החשבוניות הפיקטיביות ופרויקט "מעטפות ירוקות" להשבת מס ביתר באופן יזום. בנוסף הובילה קלימן מהלכים של דיגיטציה של מערכת המס, כמו הדוח השנתי המקוון למס הכנסה, המערכת לביצוע תיאומי מס באופן מקוון, מערכת תרומות ישראל ומערכת "כוכב" לדיווח דיגיטלי על עזיבת מקום עבודה. באחרונה הובילה קליימן את יישום חקיקת מיסוי הרווחים הלא מחולקים כחלק מההיערכות לדוחות 2025.

עוד במסגרת סבב הרוטציה, נטע סבח מונתה לתפקיד סמנכ"לית בכירה מע"מ, לאחר שכיהנה כחמש וחצי שנים בתפקיד סמנכ"לית בכירה לגבייה ואכיפה. קודם לכן שימשה סבח כממונה אזורית מע"מ פתח תקווה וכממונה אזורית מע"מ ירושלים.

כחלק משינוי ארגוני ובמסגרת מינויה של סבח לתפקידה החדש, שונו גם הגדרות התפקיד, כאשר סמכויות הביקורת במערך מע"מ, שהיו עד כה בתחום אחריותה של חטיבת השומה, יוכפפו החל מעתה לסמנכ"לית בכירה מע"מ. בנוסף, במסגרת שינוי הגדרות התפקיד, יוכפפו יחידות החזרי מע"מ ודיפלומטים, דיווח מפורט ורשת וסיווג, שהוכפפו עד כה לחטיבת אכיפת הגבייה, לחטיבת מע"מ.

בחודשים האחרונים מתבצעים שינויים בצמרת רשות המסים, כאשר רק לאחרונה, מעל שנתיים לאחר עזיבתו של סמנכ"ל המחלקה המקצועית הקודם ברשות המסים, הודיעה הרשות על בחירתו של סמנכ"ל חדש - רו"ח אמיר דוידוב.