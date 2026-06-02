רשות שוק ההון בוחנת להטיל מגבלות רגולטוריות על חברת הפניקס בשל דיבידנד שחילקה לפני שנה וחצי. כך עולה מדוח ביקורת סופי ששלחה הרשות לחברת הפניקס בניהולו של אייל בן סימון. המסמך בוחן כיצד החליטה חברת הביטוח הגדולה בישראל לאשר חלוקת דיבידנד של 1.4 מיליארד שקל לפני שנה וחצי, מה שהיווה אז 20% מההון העצמי של החברה, נתח גבוה מאוד. הרשות כאמור בוחנת אפשרות להטיל מגבלות על ניהול החברה והדירקטוריון שלה, בדומה לצעדים שננקטו נגד חברת הביטוח מגדל בעקבות אי־סדרים בממשל התאגידי תחת הבעלים שלמה אליהו, ובעבר הרחוק יותר באי.די.בי.

לפני כחצי שנה, בדוח הביניים, עלה החשש שהמהלך יצר ניגוד עניינים, היה מנוגד לכלי הממשל התאגידי ואם בוצע "תוך ניסיון לחמוק מפיקוח".

לאן נעלמו שומרי הסף?

ממצא אחד בדוח נוגע בתפקודם של מנגנוני הפיקוח הפנימיים בהפניקס. מהביקורת עולה כי ועדת ההשקעות של החברה מודרה מהתהליך ולא הייתה מעורבת באישור הדיבידנד. בזמנו, בשיחה עם גלובס, גורם המעורה בפרטים הגדיר את המקרה כ"אירוע תקדימי בשוק ההון הישראלי", והוסיף כי "אין אירוע דומה לזה בהיסטוריה של חלוקת דיבידנד בעין, הן מבחינת כמות הנכסים, אבל בעיקר מבחינת ההיקף שלהם, כמו גם על השפעה של המהלך על מבנה הקבוצה".

אותו גורם טען כי הוצאת הנכסים נועדה להפקיע מהרשות את היכולת לפקח עליהם, בעוד ש"נכסים כאלו אמורים לשרת את היציבות של החברה", כדי לוודא שהמבוטחים לא ייפגעו. ההתרשמות הרגולטורית היא שוועדות הדירקטוריון השונות - ובהן הביקורת וההשקעות - שאמורות לשמש כשומרות סף, בפרט בחברה המתנהלת ללא גרעין שליטה, כשלו בתפקידן.

עוד נקודה שהקפיצה את רשות שוק ההון היא שהפניקס פועלת בתור "קבוצה פיננסית", שתחתיה יש את חברת הביטוח, סוכנויות ביטוח, אשראי חוץ־בנקאי ותחומים נוספים. רשות שוק ההון מעוניינת שפעילות הביטוח תעמוד בפני עצמה ולא שההחלטות יתקבלו מלמעלה על כל הקבוצה.

אופציות צולבות ואינטרסים אישיים?

בנוסף, הרשות בדקה חשש לפיו חלוקת הדיבידנד, שבוצעה כחלוקת "דיבידנד בעין" של שורת נכסים ומניות שהועברו לחברת האם הציבורית 'הפניקס פיננסים', נועדה גם לנפח שווי של חברות־בנות שבהן מחזיקים בכירים באופציות צולבות, כאלו שאינן קשורות ישירות לתפקידם התפעולי.

רשימת הנכסים שהעבירה הפניקס בתוך הקבוצה במסגרת הדיבידנד כוללות העברת כ-20% ממניות מועדון "הנוסע המתמיד" של אל על לחברה האם, ששילבה אותן תחת חברת האשראי גמא. מהלך זה הקפיץ את שוויין של הפניקס וגמא, בעוד שלמנהלים הבכירים ישנן אופציות בגמא שערכן האמיר בעקבות זאת (והפניקס אף המשיכה לשערך את הנכסים גם אחרי שהחלה בדיקת רשות שוק ההון). בנוסף, הועברו מניות חברת הביטוח בהפניקס משכנתאות (זהב) לצד הלוואות שהועמדו לה, וכן יחידות השתתפות בלידר שוקי הון, חלקה בחברת האשראי ביזי פיננסים, ואפילו נכסי נדל"ן ריאליים כמו מגדל הוורד בגבעתיים.

בעקבות הדוח, כאמור, רשות שוק ההון שוקלת ברצינות ליישם "יד קשה" ולגבש הנחיות מחמירות יותר לדירקטוריון הפניקס.

מהפניקס לא נמסרה תגובה.