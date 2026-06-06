"בהנחה קטנה": בכמה נמכר קוטג' עם 6 חדרים במזכרת בתיה?

ברחוב לויטה אהרון זליג בשכונת נאות ראשונים במזכרת בתיה, נמכר קוטג' על מגרש בשטח של כ־200 מ"ר, בשטח בנוי של 140 מ"ר, תמורת 4.4 מיליון שקל. הקוטג' בן 6 חדרים על שני מפלסים, ולו חצר בשטח של 90 מ"ר. הוא נבנה לפני כעשור, יש לו שתי חניות והוא חלק מרביעיית קוטג'ים שנבנו על החלקה.

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מחיר השיווק של הקוטג' עמד על 4.6 מיליון שקל והוא עמד כארבעה חודשים על המדף.

הרוכשים הם משפרי דיור מהיישוב.

"הצדדים הבינו את המגמה"

המתווך גלעד דמרי, שייצג את שני הצדדים בעסקה, מספר ש"המוכר ושלושת אחיו קיבלו ללא תמורה מאמם מגרש בשטח של 809 מ"ר לבניית ארבע יחידות דיור צמודות קרקע. לפני כחצי שנה מכרתי את היחידה הקדמית השמאלית וכעת את היחידה האחורית הימנית.

הקוטג' במזכרת בתיה / צילום: גלעד דמרי

"יש ביקוש ביישוב אך ההיצע יחסית מוגבל, מה שהוביל לעליית מחירים שנעצרה בשנתיים האחרונות בשל המלחמה. כרגע יש ירידות קלות, אבל עדיין המחירים ברמה גבוהה, מה שמקשה על קידום עסקאות נוספות - ולכן לא היו הרבה עסקאות ביישוב השנה, ביחס לשנים קודמות.

הקוטג' במזכרת בתיה / צילום: תומר שאול

"הצדדים הבינו את המגמה ולכן הסכימו למכור בהנחה קטנה. להתפשר על המחיר זה לא אומר בהכרח ירידה גדולה, אבל זה לא המחירים הגבוהים שהיו בעבר".

נמכרו

הרצליה

ברחוב הקוצרים בשכונת ויצמן, דירת 4 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 5 מתוך 6, עם חניה, ב־3.85 מיליון שקל.

ברחוב אוצר הצמחים במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 79 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, עם חניה, ב־3.15 מיליון שקל.

ברחוב הבשן ביד התשעה, דירת 2 חדרים, 44 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־1.77 מיליון שקל.

ברחוב אבן גבירול בשכונת ויצמן, דירת 4 חדרים, 92 מ"ר, בקומה 6 מתוך 7, עם חניה, ב־3.32 מיליון שקל.

מודיעין

ברחוב סיוון בשכונת הכרמים, דירת 4 חדרים, 113 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, עם חניה, ב־2.6 מיליון שקל.

ברחוב יער ירושלים בשכונת נופים, דירת 5 חדרים, 166 מ"ר, בקומה 5 מתוך 13, עם שתי חניות, ב־3.7 מיליון שקל.

ברחוב עמק דותן בשכונת הנחלים, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, עם חניה, ב־1.92 מיליון שקל.

ברחוב צוקית בשכונת הציפורים, דירת 5 חדרים, 140 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, עם שתי חניות, ב־4 מיליון שקל.

חדרה

ברחוב משמר הגבול בשכונת הפארק, דירת 5 חדרים, 134 מ"ר, בקומה 5 מתוך 9, עם חניה ומעלית, ב־2.35 מיליון שקל.

ברחוב משה דיין בגני אלון, דירת 3 חדרים, 80 מ"ר, בקומה 7 מתוך 8, ב־1.19 מיליון שקל.

ברחוב הגלבוע בשכונת ויצמן, קוטג' בן 4 חדרים, 300 מ"ר, מגרש בשטח 500 מ"ר, עם חניה, ב־3.85 מיליון שקל.

עפולה

ברחוב אוסישקין במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 91 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, עם חניה, ב־1 מיליון שקל.

ברחוב רובע יזרעאל, דירת 4 חדרים, 107 מ"ר, בקומה 1 מתוך 8, ב־2 מיליון שקל.

ברחוב הרוגי מלכות בגבעת המורה, דירת 3 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, ב־810 אלף שקל.

ברחוב יפה ירקוני ברובע יזרעאל, דירת 7 חדרים, 210 מ"ר, בקומה 6 מתוך 9, עם חניה כפולה, ב־2 מיליון שקל.

גדרה

ברחוב לאה גולדברג בגדרה הצעירה, דירת 4 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, עם חניה, ב־2.29 מיליון שקל.

ברחוב דולב בגדרה הצעירה, בית בן 5 חדרים, 160 מ"ר, עם גג בשטח 24 מ"ר, ב־3.12 מיליון שקל.

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