לגלובס נודע כי אפליקציית המסחר העצמאי בלינק (Blink) המשרתת כ-60 אלף לקוחות בישראל ונחשבת לאחת הפלטפורמות הצומחות בקרב משקיעים פרטיים צעירים, חוותה היום (ג') תקלה טכנית קשה שהשביתה את פעילותה לחלוטין למשך כשעה.

● ראלי צר מאוד: הנתון שלא נראה מאז התפוצצות בועת הדוט.קום

● הנפקות הענק של 2026 בוול סטריט עלולות להיות פרומו לקריסת שוק המניות

לקוחות רבים סיפרו לגלובס שניסו להיכנס לאפליקציה ולא היו יכולים. ההשבתה התרחשה בעיתוי רגיש, עם פתיחת יום המסחר בוול סטריט. במהלך כשעה שלמה, משתמשים רבים שניסו להיכנס לאפליקציה נתקלו בשגיאת התחברות ולא היו יכולים לבצע כל פעולת קנייה או מכירה של ניירות ערך או נכסים דיגיטליים. חלק גדול מהלקוחות נותר חסר אונים מול מערכת מושבתת מבלי להבין את סיבת התקלה.

"רציתי למכור את הביטקוין שמתרסק אבל אפילו לא יכולתי להתחבר למערכת" מעיד אחד הלקוחות הכועסים בשיחה עם גלובס, שהוסיף כי "אני מחזיק בפוזיציה של כ-40 אלף דולר בקריפטו, הוא נופל ב-6% ולא יכולתי לעשות כלום, למרות שרציתי למכור". למעשה, הוא לא היה יכול לגדר את הסיכון או לחתוך הפסדים בשעה שהביטקוין נופל לשפל של חודשיים ומחיר של 67 אלף דולר למטבע.

הוא שיתף בתסכול: "ניסיתי להיכנס לאפליקציה כדי לבצע מכירה ולשחרר קצת נכסים בגלל הביטקוין שמתרסק. רציתי למכור, והמערכת לא נתנה לי אפילו להיכנס לאפליקציה כדי לראות מה קורה. בדקתי מיד עם חברים והבנתי שזה לא רק אצלי. זה ממש על הפנים".

"לא קיבלתי שום הודעה מהחברה, נאדה", הוא מוסיף בכעס. "זה לא היה עניין של כמה דקות, אלא תקלה שנמשכה שעה שלמה. זה פשוט הזוי. זו אפליקציה שאני אמנם משלם בה עמלות בזול, אבל כל פעם מחדש יש בה תקלות. זה מרגיש כמו עלי אקספרס, משלם בזול ואחר כך 'אוכל אותה' חזק. יש להם המון תקלות והרבה באגים. זה לא רק היום. בפתיחת המסחר יש לפעמים עומס כבד שלא נותן לבצע פעולות, ופקודות הסטופ-לוס לא תמיד עובדות כנדרש. יש גם באגים קבועים בשקיפות, כשפתאום מופיע באפליקציה שאין לך כסף בחשבון למרות שיש. המלצתי לחברים על האפליקציה הזו כי היא זולה ונגישה, ובסוף אני 'אוכל אותה' מכל כיוון".

משקיע אחר סיפר על רצף תקלות ביממה האחרונה: "כבר אתמול בערב היה כתוב באפליקציה שיש עבודת תחזוקה ולא ניתן היה להיכנס למערכת. קיוויתי שהעניין יוסדר, אבל היום, ממש עם תחילת יום המסחר בוול סטריט, שוב אי אפשר היה להיכנס או לפעול. בשעות כאלה כל דקה שווה כסף".

בחברת בלינק של אלעד בנבג'י ושלומית ארז ערמון, המייסדים והמנכ"לים המשותפים של בלינק, הסבירו בתגובה כי החברה שלחה הודעות לכל הלקוחות על התקלה, אך מכל הלקוחות שגלובס שוחח איתם לא נמצא אחד שקיבל את ההודעה על התקלה וכי הם לא הבינו מדוע הם לא יכולים להתחבר.

ישראכרט מתעניינת ברכישת בלינק

בלינק נמצאת בימים אלה על הכוונת, במובן החיובי, מצידה של חברת כרטיסי האשראי ישראכרט, שנמצאת בשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה. בחברה קיבלה בנובמבר 2023 רישיון רשמי כחבר בורסה בתל אביב, והמודל העסקי שלה מבוסס על הנגשת שוק ההון האמריקאי והישראלי לקהל צעיר, תוך מתן פטור מדמי ניהול קבועים ופטור מעמלות קנייה ומכירה עד תקרת פעילות מסוימת בחודש.

המגעים מול בלינק נעים על הציר שבין השקעה בחברה לבין רכישת מניות ואולי אפילו רכישת השליטה בבלינק. המהלך משתלב באסטרטגיה של קבוצת דלק וישראכרט להפוך לגוף פיננסי ובנקאי גדול וזה מגיע אחרי כחודש לאחר שישראכרט חתמה על מזכר הבנות לרכישת הבנק הדיגיטלי "אש".

מטעם בלינק נמסר: "חלק מלקוחותינו דיווחו היום על קושי נקודתי בהתחברות לאפליקציה. הנושא נבדק וטופל בתוך זמן קצר והשירות פועל כסדרו וההתחברות זמינה לקהל לקוחותינו. אנחנו מתנצלים על אי הנוחות".