מגמה חיובית באסיה; החוזים בניו יורק נסחרים ביציבות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:22

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מבקש להטיל מכסים של לפחות 10% על יבוא מרוב שותפות הסחר המרכזיות של אמריקה. הסיבה הרשמית למהלך מגיעה בעקבות חקירה שעסקה במוצרים שלכאורה יוצרו באמצעות עבודת כפייה. הסיבה האמיתית היא מאמציו של טראמפ לבנות מחדש את חומת המכסים הרחבה ש בית המשפט העליון פסל .

לפי הודעת משרד נציג הסחר האמריקאי, שיעור המכס של 10% יחול בין היתר על יבוא מקנדה, מקסיקו, האיחוד האירופי, טאיוואן ובריטניה.

כזכור, תוכנית הסחר הרחבה של טראמפ ספגה מכה משמעותית בפברואר השנה, כאשר בית המשפט העליון פסל מכסים שהוטלו באמצעות סמכויות חירום.

08:50

באסיה הבוקר מגמה מעורבת כאשר מדד הניקיי 225 של יפן מזנקת ב-3% לשיא, ונראה כי שם לפחות, המשקיעים מתעלמים מחוסר הוודאות סביב המשא-ומתן בין ארה"ב לאיראן. מדד הנג סנג משיל 1.5%, שנגחאי עולה ב-0.6% ובדרום קוריאה לא מתקיים הבוקר מסחר.

החוזים בוול סטריט יציבים הבוקר.

אתמול בניו יורק נרשמו שוב שיאים לאחר שהמשקיעים עיכלו את נתוני התעסוקה החדשים ותאת ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון ובתחום הבינה המלאכותית. S&P 500 רשם עלייה מתונה של כ-0.1% וננעל מעל ל-7,600 נקודות לראשונה אי פעם.

מדד נאסד"ק ללא שינוי מהותי ומשקף יציבות בסקטור הטכנולוגיה. מנגד, מדד דאו ג'ונס הוביל את העליות עם התחזקות של כ-0.3% וננעל אף הוא בשיא, בעיקר על רקע ביצועים חיוביים של מניות תעשייה ופיננסים.

מניות השבבים זינקו בעוד שמניות התוכנה ירדו, כאשר הפער בין השניים היה לפי בלומברג הרחב ביותר שנרשם אי פעם ביום מסחר אחד. התנועה הזו משקפת את האופן שבו המסחר סביב הבינה המלאכותית (AI) התפצל, כאשר יצרניות השבבים וסוגים אחרים של תשתיות AI נוסקים. מדד השבבים עלה ביותר מ-90% השנה. בין היורדות הבולטות ביום שלישי, מיקרוסופט , אורקל ופלנטיר.

הכוכבת אתמול היתה מניית חברת השבבים מארוול טכנולוג'י (MRVL) שזינקה בכ-30%. הזינוק הגיע לאחר שמנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, הכתיר אותה בכנס Computex בטאיפיי כ"חברת הטריליון דולר הבאה".

גם, HPE זינקה לאחר שפרסמה תוצאות כספיות שניפצו את ציפיות האנליסטים וסיפקה תחזית אופטימית להמשך.

החברה־האם של גוגל, אלפאבית , ירדה לאחר שהודיעה שלשום על גיוס הון חסר תקדים של 80 מיליארד דולר למימון תשתיות ה-AI שלה, מהלך המדלל את בעלי המניות הנוכחיים ושלח את המניה לירידה.

ישראליות -

הזינוק הנמשך במניות השבבים לא פסח על אלה הישראליות שנסחרות בניו יורק - בראשן מניית קמטק שזינקה בשיעור דו ספרתי, איתה זינקו גם טאואר סמיקונדקטור ונובה .

לעומתן, אחת שנפלה בחדות היא מניית אודיטי טק . אחרי שאיכזבה את המשקיעים בדוחות הרבעון. מי שעוד ספגה חבטה נוספת היא וויקס , שצנחה בכ-9%.

מחירי הנפט רשמו ירידות של קלות, לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר כי השיחות בין ארה"ב ואיראן נמשכות והעריך כי ניתן להגיע לעסקה עד השבוע הבא. הבוקר נפט מסוג ברנט נסחר בעלייה של כ-1% סביב 97 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 95 דולר לחבית.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ירד מתחת לרף 70 אלף הדולר לראשונה זה כמעט חודשיים, על רקע שילוב של חששות גאו-פוליטיים מהמזרח התיכון ולחצי מכירה מצד משקיעים מוסדיים.

המטבע הדיגיטלי הגדול בעולם נופל הבוקר ב-4% נוספים ל-66 אלף דולר, הרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת פברואר. גם מטבעות קריפטו מובילים אחרים, בהם אתריום וסולנה יורדים.

בין הגורמים המרכזיים ללחץ: החשש מהמשך המתיחות בין ארה"ב לאיראן, שפוגע בתיאבון לנכסי סיכון, מכירה ראשונה של ביטקוין על ידי Strategy מאז 2022, מה שעורר שאלות לגבי מדיניות ה-"Never Sell" המזוהה עם החברה ויציאת כספים משמעותית מקרנות הסל העוקבות אחר ביטקוין בארה"ב, שנמשכת כבר מספר ימים ברציפות.

מבחינה טכנית, הירידה מתחת ל־70 אלף דולר נתפסת כרמת תמיכה חשובה. חלק מהאנליסטים מעריכים כי אם הלחץ יימשך, היעד הבא עשוי להיות אזור 65 אלף דולר.

למשקיעים בשוק, הסיפור המרכזי הוא לא רק הביטקוין עצמו אלא העובדה שהירידה מגיעה בזמן שמניות ה־AI והשבבים ממשיכות לשבור שיאים. כלומר, בשלב זה הכסף זורם יותר לכיוון מניות הטכנולוגיה ופחות לנכסי קריפטו, שנחשבים מסוכנים יותר בתקופה של אי־ודאות גיאופוליטית.