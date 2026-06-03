החובות של משרד הביטחון לחברות הביטחוניות חצו לאחרונה לראשונה את רף 10 מיליארד שקל - ובתגובה, כך נודע לגלובס, החברות עוצרות את תשלומי הדיבידנד למדינה. אין מדובר בהחלטה רשמית שהתקבלה במסגרת דירקטוריון או הנהלה, אלא בצעד שמתגבש בשטח נוכח היקף החובות הגואה.

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גורמים במערכת הביטחון טוענים כי החובות הם תוצאה של הפער בין המסגרת התקציבית של תקציב הביטחון לבין המסגרת האופרטיבית והמשימות שמוטלות על מערכת הביטחון. "בסופו של דבר להחזיק 3 רצועות ביטחון ומוכנות לאיראן עולה כסף", הם אומרים לגלובס.

מתוך סך החובות, רפאל היא הנושה הגדולה ביותר עם חוב של כ־7 מיליארד שקל, ואחריה התעשייה האווירית עם חוב של כ־5 מיליארד שקל. אלביט, שבשונה משתיהן אינה חברה ממשלתית, חשופה אף היא לחוב של כמיליארד וחצי שקל.

רווחי החברות הגיעו לשיאים חדשים

בצלאל מכליס, מנכ"ל ונשיא אלביט, הודה לאחרונה בראיון לגלובס כי למשרד הביטחון קיים חוב לחברה ואמר כי הוא בהחלט "מקווה שזה ייפתר". בכל אופן, בקרב החברות הממשלתיות החובות גבוהים יותר ולגלובס נודע שבדיונים פנימיים הנימה הרבה פחות פייסנית.

יתרה מכך, החברות הממשלתיות רפאל ותעשייה אווירית הכריזו על חלוקת דיבידנד למדינה לשנת 2024, אך הכספים הללו עדיין לא הועברו - מה שהופך את האיום לממשי. ברפאל היו אמורים להעביר למדינה 263 מיליון שקל, ובתעשייה אווירית מדובר על 242 מיליון דולר, כאשר מאז מועד ההכרזה, הדולר צנח.

לגבי שנת 2025, שאלת חלוקת הדיבידנד נותרה פתוחה. ב־2025 רווחיות החברות הללו הגיעה לשיאים חדשים: מכירותיה של רפאל עמדו על כמעט 22 מיליארד שקל, כשפחות ממחצית ההזמנות היו לחו"ל וצבר הזמנותיה הגיע לכ־74 מיליארד שקל. הרווח הנקי שלה עמד על 1.35 מיליארד שקל, עלייה של כ־40% משנה קודמת.

בדוחותיה הכספיים החברה של אותה שנה, רפאל ציינה כי עליה לשלם 50% מהרווח הנקי השנתי של החברה כדיבידנד למדינה, תחת סייגים וקיזוזים שונים. כך שגם בהערכה שמרנית מדובר על מאות מיליוני שקלים.

במסגרת הדוח הכספי של רפאל לרבעון הראשון של 2026 - שלא פורסם בהודעה שהחברה הפיצה - היא החליטה על חלוקת דיבידנד למדינה בסך 588 מיליארד שקל, אך ציינה שם שהסכום הזה, כמו גם הסכום מהשנה שעברה, טרם שולם. לגלובס נודע כי בישיבת הדירקטוריון הוחלט לשלם תוך קיזוז החוב של המדינה - שהוא גדול בהרבה מתשלום הדיבידנד. בשבוע שעבר, מנכ"ל רפאל אמר בראיון לגלובס כי "מדינת ישראל פתחה חוב גדול מאוד מול התעשיות. אצלנו הוא גדול במיוחד, החוב בשיא של כל הזמנים".

בגזרת התעשייה האווירית נרשמה הצלחה היסטורית גם כן. בשנת 2025 מכירות החברה הסתכמו ב־7.4 מיליארד שקל והרווח הנקי רשם שיא כל הזמנים כשהגיע ל־712 מיליון דולר, עלייה של 45% משנה קודמת. צבר ההזמנות חצה את 30 מיליארד דולר. גם כאן מדובר בדיבידנד שמגיע למאות מיליוני שקלים. יש הטוענים כי הסיבה לאי־חלוקת הדיבידנד היא הכוונה להנפיק את החברה עם כסף בקופתה, אך עדיין הדבר לא מסביר את גרירת הרגליים בהעברת הדיבידנד משנת 2024.

במקביל לעצירת הדיבידנד, מנהלות החברות הממשלתיות משא ומתן עם הממשלה על מימון עלויות האשראי שהן נאלצות לקחת כדי לגשר על הפער עד להסדרת החובות.

העימות בין משרדי הביטחון והאוצר שברקע

בכל אופן, ברקע המאבק הזה קיים עימות בין משרדי הביטחון והאוצר בקשר לתקציב הביטחון, כשהפערים הגיעו לכ־45 מיליארד שקל בין התקציב המאושר בסך 143 מיליארד שקל לזה שדורש משרד הביטחון לנוכח התחממות הגזרות, גיוס המילואים והעמקת שליטת צה"ל בלבנון. התקציב שאושר בעיצומה של המלחמה מול איראן לא כלל את החזקת רצועת הביטחון בצפון ואת הפעילות הערה שם.

מנכ''ל משרד הביטחון, אלוף (מיל’) אמיר ברעם / צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון

הרקע לעיכוב בתשלום החוב לחברות הוא הפער בתקציב המדינה המאושר למערכת הביטחון. במשרד האוצר מבקרים דרך קבע את מערכת הביטחון על יצירת הזמנות רכש מעבר לתקציב המאושר ורק לאחר מכן נדרשת הוצאה תקציבית גדולה יותר שפורצת את מסגרת תקציב הביטחון.

הממונה על התקציבים במשרד האוצר מהרן פרוזנפר התייחס לכך בכנס אלי הורוביץ השבוע. לדבריו, יש להגביל את הוצאות הביטחון במסגרת תוכנית רב־שנתית והתייחס לשירות המילואים הנרחב. לדבריו, "מה שקורה היום זה רע מאוד. בכל היבט, לזמן אנשים למאות ועשרות ימים בשנה לא יכול להחזיק לאורך זמן. העלויות עצומות, והבקרה לא קיימת. זה חוסר שליטה מוחלט, וזאת לבנה מרכזית בהוצאה, והשלכותיה למשק קשות".

"לא התקיים שום שיח בנושא"

מהתעשייה האווירית נמסר בתגובה: "החברה ממשיכה לייצר עבור משרד הביטחון ומדינת ישראל ככל הנדרש מתוך הבנה שחובות אלו ישולמו בהקדם האפשרי. לא התקיים שום שיח בנושא הדיבידנד או אחרים ובטח לא בהקשר ישיר לחוב". בתעשייה האווירית אומנם מכחישים כי לא העבירו את הדיבידנדים כפי שסוכם עם הממשלה, אך גורמים בענף מציינים כי הסיבה היא חובות הענק של המדינה כלפי החברה הביטחונית.

מרשות החברות הממשלתיות נמסר: "רשות החברות פועלת לחלוקת דיבידנד שנתי מהחברות הממשלתיות לקופת המדינה בהתאם להוראות הדין".

מרפאל, אלביט, משרד הביטחון ומשרד האוצר לא נמסרה תגובה.