מגמה מעורבת באירופה; מניית סופטבנק נפלה במעל 10% בטוקיו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:10

בורסות אירופה פותחות את היום במגמה מעורבת. מדד הדאקס עולה בכ-0.2%, הפוטסי נסחר ביציבות והקאק מתקדם בכ-0.4%.

9:35

אסיה

בעקבות הירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט, באסיה המסחר מתנהל הבוקר במגמה שלילית. בורסת טוקיו ירדה בכ-1.4%, בורסת הונג קונג נחלשת בכ-1.7%, הבורסה בשנגחאי מאבדת מערכה כ-0.7% ובורסת סיאול נחלשה בכ-1.8%. הירידות מגיעות על רקע החלפת המהלומות בין ארה"ב ואיראן והרמות הגבוהות יחסית של מחירי הנפט. בנוסף, החוזים העתידיים נסחרים בעיקר בירידות שערים, כאשר החוזים על הנאסד"ק נסוגים בכ-0.5%.

מי שמובילה את המגמה השלילית היא ענקית ההשקעות היפנית סופטבנק, שמנייתה צנחה ב-10.6%. הירידה מגיעה, בין היתר, ברקע חששות גוברים בשוק מפני הימורי העתק והסיכון הגבוה שהחברה לוקחת על סקטור ה-AI. הלחץ לא פסח גם על ענקיות השבבים של דרום קוריאה, סמסונג ו-SK הייניקס, שנחלשו בעד 3.5%, על רקע הדוחות החלשים שפרסמה ענקית השבבים ברודקום במהלך הלילה - שהובילה לצניחה של 13% במהלך הלילה.

בתוך כך, הלחץ הכללי משפיע לרעה על הודו. תמת ה-AI העוצמתית שמזניקה את טאיוואן ודרום קוריאה (שעקפו לאחרונה את הודו בדירוג שווי השוק העולמי), מדגישה את היעדר החשיפה של הודו לסקטור זה. המשקיעים הזרים ממשיכים לברוח מהשוק ההודי בקצב חסר תקדים, עם מכירות של 27.6 מיליארד דולר מאז ינואר (לעומת 18.9 מיליארד בכל שנת 2025). ברקע, האטה בצריכה הפרטית בהודו, אינפלציה, רופי חלש וחששות כי ה-AI והאוטומציה יפגעו ביתרון התחרותי של כוח העבודה ההודי הזול בטווח הארוך, מעיבים על המדדים המקומיים ומובילים לבחינת העלאת ריבית מפתיעה כבר השבוע כדי להגן על המטבע.

וול סטריט

אמש בניו יורק, נקטע רצף העליות המרשים, והמדדים המובילים נסוגו מהשיאים שקבעו ביום שלישי. מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.7% וננעל ברמה של 7,553 נקודות, לאחר תשעה ימי עליות רצופים. מדד הנאסד"ק איבד 0.9% וננעל ברמה של 26,853 נקודות, ומדד הדאו ג'ונס הוביל את המגמה השלילית עם ירידה של 1.2% לרמה של 50,687 נקודות. המשקיעים הגיבו בעצבנות לעליית התשואות באג"ח הממשלתי בארה"ב (תשואת האיגרת ל-10 שנים טיפסה ל-4.49%) וללחצים הגיאופוליטיים המחודשים.

לאחר הראלי האדיר של מניות השבבים ותשתיות ה-AI בימים האחרונים, אתמול נרשמה רגיעה בסקטור. שמות מרכזיים רבים בתחומי ה-AI והטכנולוגיה סיימו את היום באדום, ביניהם אנבידיה , אלפאבית (גוגל) , מיקרוסופט , אפל ואמזון . המשקיעים גם לקחו רווחים מחלק משחקניות ה-AI שביצעו תנועות חדות במיוחד בימים האחרונים. מניית דל , שזינקה בשבוע שעבר במעל 35% בעקבות פרסום דוחות חזקים במיוחד, רשמה ירידה, וכמוה גם מניית HPE , שטיפסה במעל 20% בעקבות הדוחות מוקדם יותר השבוע. מנגד, מארוול , שזינקה אתמול בכ-30% לאחר שמנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג הכתיר אותה כ"חברת טריליון הדולר הבאה", טיפסה במסחר.

סקטור התוכנה בלט גם הוא לשלילה, עם ירידות במניות כמו פלנטיר , אורקל , וסרוויס נאו . קרן הסל IGV, שעוקבת אחר המניות בסקטור התוכנה, נפלה במעל 4%. מנגד, מניות האנרגיה התחזקו, על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם, ביניהן אקסון מובייל , שברון וקונוקו-פיליפס .

מניית אבטחת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס נסוגה אתמול מהשיא אליו הגיעה מוקדם יותר השבוע. זאת, על אף שהחברה עקפה את תחזיות האנליסטים ב דוחותיה לרבעון הפיסקאלי השלישי . הכנסות החברה צמחו ב-31.1% ביחס לרבעון המקביל, בעיקר בזכות תרומת הרכישות האחרונות של סייברארק הישראלית ו-Chronosphere האמריקאית (שתרמו יחד 388 מיליון דולר). עם זאת, בשורת הרווח לפי כללי ה-GAAP עברה החברה להפסד נקי של 177 מיליון דולר, על רקע עלייה בהוצאות התפעוליות וירידה ברווח הגולמי ל-67.6%. מנגד, במונחי Non-GAAP (בנטרול תגמולים הוניים והוצאות רכישה), הרווח הנקי זינק ב-21.9% ל-684 מיליון דולר, כשהחברה מייצרת 781 מיליון דולר מפעילות שוטפת.

אתמול, דווח כי SpaceX של אילון מאסק מתכננת לקבוע מחיר קבוע של 135 דולר למניה לקראת השיווק הרשמי של ההנפקה הראשונית לציבור שלה, וכי החברה מתכננת להתחיל להיסחר בנאסד"ק ב-12 ביוני. ב-CNBC דווח כי בדרך כלל, בשלב זה של התהליך, מנפיקים חדשים מציעים טווח מחירים המאפשר לחברה וליועציה לבחון את רגישות הביקוש ברמות מחיר שונות; אך במקרה זה, SpaceX נקטה בגישה ייחודית יותר בעקבות שורה של פגישות גישוש לקראת היציאה לרודשואו.

החברה מתכננת למכור 555.6 מיליון מניות, מה שמצביע על היקף הנפקה של 75 מיליארד דולר, כאשר תחת תג מחיר של 135 דולר למניה, שוויה של SpaceX יעמוד על 1.75 טריליון דולר - נתון היוצא מתוך הנחה כי עסקאותיה מול EchoStar ו-Cursor ייסגרו. הערכת שווי זו תהפוך את SpaceX לחברה השביעית בגודלה בארה"ב, ותציב אותה מעל טסלה (Tesla), ששווי השוק שלה עומד על כ-1.6 טריליון דולר.

במהלך הלילה, ענקית השבבים ברודקום , החברה השישית בגודלה בעולם מבחינת שווי שוק, צנחה במעל 13% במסחר המאוחר בוול סטריט, לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקאלי השני שלה, ופספסה את צפי האנליסטים בשורת ההכנסות. החברה דיווחה על רווח למניה של 2.44 דולר לעומת צפי ל-2.4 דולר, ועל הכנסות של 22.19 מיליארד דולר לעומת צפי ל-22.27 מיליארד דולר.

ב-CNBC דווח כי ברודקום מסייעת לחברות טכנולוגיה אחרות לפתח ארכיטקטורות שבבים בהתאמה אישית, ומספקת קניין רוחני וטכנולוגיות חיוניות נוספות ששבבי בינה מלאכותית (AI) דורשים. החברה מושכת תשומת לב גוברת מצד משקיעים, על רקע המגמה שבה ענקיות הענן מעצבות שבבים מותאמים אישית משל עצמן. נכון לנעילת המסחר אמש, מניית ברודקום טיפסה בקרוב ל-40% מתחילת השנה. המניה זינקה במעל 700% מאז סוף 2022, אז ChatGPT התניע את בום הבינה המלאכותית.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הנפט, מחירי האנרגיה טיפסו אתמול במעל 2%, ברקע אי-הוודאות הגיאופוליטית וההסלמה בין ארה"ב לאיראן, וכן בעקבות דיווחים על מיקוש איראני במצר הורמוז. הבוקר, המחירים יורדים קלות, לאחר ההסכמה בין ישראל, ארה"ב ולבנון על הפסקת האש. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 97 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 95 דולר לחבית. בג'יי.פי מורגן העריכו אתמול כי הידלדלות במלאי הנפט תאלץ את פתיחת המצר מחדש עוד במהלך חודש יוני הנוכחי.

בשוק הקריפטו, מטבע הביטקוין נחלש ונפל ב-4% נוספים לאזור ה-65 אלף דולר - רמתו הנמוכה ביותר מאז תחילת פברואר. הבוקר, הוא ממשיך לרדת ונסחר סביב 64 אלף דולר למטבע. הירידה מיוחסת ליציאת כספים מתמשכת מקרנות סל עוקבות ביטקוין בארה"ב ולנטישת נכסי סיכון לטובת מניות השבבים והטכנולוגיה.

האנליסטים בשוק מדגישים כי חודש מאי ננעל כחודש הגרוע ביותר עבור קרנות הסל (ETFs) של הביטקוין בארה"ב מאז השקתן, עם זרימת כספים שלילית (Outflows) חסרת תקדים של כ-2.43 מיליארד דולר. רוטציית הכספים לעבר מניות הטכנולוגיה הגדולות, לצד החששות הגיאופוליטיים והמכירות הפיזיות של משקיעים מוסדיים גדולים, ממשיכות להסיט נזילות אל מחוץ לנכסי הקריפטו, שנחשבים למסוכנים יותר בתקופה זו. רמת התמיכה הבאה שנבחנת מקרוב על־ידי הסוחרים הטכניים נמצאת באזור ה-65,000 דולר.

מאקרו

בגזרת המאקרו בארה"ב, מדד מנהלי הרכש של ISM במגזר השירותים לחודש מאי הציג קריאה של 53.6, ירידה של 0.4 נקודות לעומת אפריל ומתחת לצפי האנליסטים ל-53.9. המדד אומד את שיעור החברות המדווחות על צמיחה בתקופה הנסקרת, כך שקריאה של מעל 50 נקודות מצביעה על התרחבות, וקריאה מתחת לרף זה מצביעה על התכווצות.

אירוע המאקרו המרכזי השבוע הוא פרסום דוח התעסוקה הרשמי לחודש מאי מחר (ו'), כאשר הצפי הוא לתוספת של 95 אלף משרות חדשות ולשיעור אבטלה יציב.

אתמול, התפרסם מדד התעסוקה של חברת ADP, שנחשב לאינדיקטור המקדים המרכזי לדוח התעסוקה הממשלתי שיתפרסם ביום שישי. מהדוח לחודש מאי עולה כי המגזר הפרטי בארה"ב הוסיף 122,000 משרות חדשות, נתון המעיד על מומנטום חיובי ויציב בשוק העבודה לקראת הקיץ. הגיוס בחודש החולף היה רוחבי ומבוזר במיוחד - שמונה מתוך עשרה סקטורים מרכזיים הציגו צמיחה, והביקוש לעובדים נרשם בקרב מעסיקים מכל הגדלים. מגזר שירותי החינוך והבריאות הוביל עם תוספת של 57,000 משרות, ואחריו ענפי המסחר, התחבורה והתשתיות שהוסיפו 36,000 משרות.

לדברי עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, "נתוני האינפלציה האחרונים והימשכות השיבושים בהורמוז הגבירו את הקולות הניציים בתוך הבנק המרכזי שמדברים על אפשרות של העלאת ריבית. השאלה אם נעבור משיח תיאורטי לאפשרות ממשית תלויה בעיקר במגמה בשוק העבודה ומכאן החשיבות של הפרסום בשישי". אם הדוח יציג גם הוא נתונים חזקים, הדבר עשוי לדחוף את הפד לעבר העלאת ריבית.