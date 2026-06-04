המחיר על התמיכה בישראל? גרמניה הפסידה מושב במועצת הביטחון

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

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1אבטלה, מחירי מזון מזנקים וחשש כלכלי: כך נראה המשבר ברחובות איראן

בעקבות המצור האמריקאי על הסחר האיראני דרך מצר הורמוז, ואחרי חודשים של מלחמה בעוצמה משתנה, הכלכלה האיראנית נמצאת במצב קשה והתושבים משלמים את המחיר; כך מדווח הבוקר הטלגרף הבריטי, על בסיס שיחות עם איראנים מן השורה המתארים את המציאות היומיומית בעבורם.

"המחירים עולים כל שעה", אמר לעיתון תושב מקומי. הסופרמרקט שליד ביתו כבר אינו מציין מחירים, אלא מבקש מהקונים לשאול לגביהם בקופות. מחיר חתיכת גבינה, הוא מספר, עלה מ-270 אלף טומאן ל-370 אלף טומאן (6 שקלים לפי השער הרשמי) ביום. המשכורת הממוצעת באיראן עומדת על מיליון טומאן - שלוש חתיכות גבינה. "כל המחירים עלו כתוצאה מהמצור האמריקאי - המזון, התחבורה, תרופות, דלק", מדווחים התושבים.

לדבריהם, המגזר הממשלתי לא חש בעליות המחירים אך הם נושאים את הנטל. רבים, כמו אחד מהמרואיינים לכתבה, איבדו את עבודתם כאשר המפעל שלהם פשט רגל. הוא סיפר כי הוא עומד בשולי הדרכים בחיפוש אחרי עבודה יומית. רשמית, האינפלציה היא "רק" כ-60%. בפועל, מספרים תושבים, המחירים עולים על בסיס שעתי.

מרואיין אחר, שמרוויח 30 מיליון טומאן בחודש, מספר כי המשכורת שלו "מספיקה לפחות משבוע ברמת המחירים הנוכחית". "אני מקבל את המשכורת בשבת, ועד רביעי היא נגמרת", אמר. הוא סיפר כי הוא מלווה כסף מבני משפחה כדי לגמור את החודש. מומחה כלכלי איראני אמר לעיתון כי המצב "עדיין לא הגיע לשפל" מכיוון שהממשלה האיראנית התכוננה למלחמה ואגרה מוצרי יסוד ודלק. "אם המלחמה לא תיגמר, המצב הכלכלי האמתי ייחשף".

מאת אחטר מאקולי, מתוך הטלגרף. לקריאת הכתבה המלאה.

2גרמניה הפסידה מושב במועצת הביטחון, והאצבע המאשימה מופנית לישראל

גרמניה ספגה אמש (ד') השפלה דיפלומטית בניו יורק, כאשר הפסידה בהצבעה על הפיכה לחברה זמנית במועצת הביטחון של האו"ם, למרות שניסתה להפעיל את כל כובד משקלה כדי לנצח. אוסטריה ופורטוגל הן שתי המדינות שקיבלו את מרב הקולות לאייש את המושבים הנחשקים המייצגים את מערב אירופה ומדינות אחרות בשנתיים הקרובות, עם יותר מ-130 מדינות שתמכו בהן, בעוד רק 104 מדינות תמכו בגרמניה.

לפי פרשנות הבוקר בשפיגל, ההפסד משקף את העובדה כי "גרמניה משלמת את המחיר" על מדיניות החוץ שלה בשנים האחרונות, כולל "הסולידריות עם ישראל אחרי מעשי הטבח של חמאס, ולמרות המלחמה בעזה". פרשן השפיגל העריך כי מדינות רבות מה"דרום הגלובלי" ניצלו את ההזדמנות כדי להביע את המחאה שלהן גם על כך שגרמניה תמכה במתקפה האמריקאית-ישראלית על איראן או התעלמה מסוגיית חטיפת נשיא ונצואלה למשפט בארה"ב.

בעבר הייתה גרמניה, שהיא אחת מהמדינות ששולחות את התקציבים הגדולים ביותר לארגוני האו"ם, חברה במועצת הביטחון במעמד זמני באופן כמעט קבוע, ונבחרה פעם אחר פעם. שר החוץ יוהאן ואדפול, שנסע לניו יורק כדי לבצע לובינג למשימה הגרמנית, האשים את ההפסד בכך שגרמניה "הודיעה מאוחר מדי" על כך שהיא מעוניינת במושב, אבל התייחס גם הוא לקשרים עם ישראל. "העובדה שגרמניה תמיד לוקחת אחריות מיוחדת לגבי ישראל בנוגע לעימות במזרח התיכון אולי עלתה לנו בקולות", אמר.

מאת כריסטוף שולט, מתוך שפיגל. לקריאת הכתבה המלאה.

3מערכת הבריאות הבריטית: מטופלים חוששים מאנטישמיות

עובדים יהודים סובלים נידוי והדרה מתמשכת במערכת הבריאות הציבורית הבריטית (NHS), יהודים שמבקשים טיפול נאלצים להסתיר את דתם, אם הם יכולים, ואחרים נמנעים מלקבל טיפול מחשש לתגובה אנטישמית; זו תמונת המצב החמורה שמצייר דוח חדש של הממונה הממשלתי בבריטניה למאבק באנטישמיות, לגבי המצב במערכת הבריאות הבריטית. רבים מהעובדים במערכת הם מוסלמים.

הדוח הוכן אחרי שורת תקריות אנטישמיות בתוך כתלי מרפאות ובתי חולים בריטיים, ואחרי פיגוע הטרור נגד יהודים ביום כיפור 2025 במנצ'סטר. אחת ההמלצות של הלורד מאן, העומד בראש הוועדה שפירסמה את הדוח, היא לאסור על הצגת תגים פוליטיים על המדים של עובדי מערכת הבריאות. כיום ישנם עובדים המסתובבים עם תגי "אני תומך בפלסטין" או נוסח דומה. לפי מאן, הדבר "גורם לפחד בקרב חלק מהמטופלים, ולכן מסוכן לבריאותם". הדוח קובע כי חלק מהעובדים היהודים במערכת "סובלים נידוי מתמשך" בשל דתם. לפי מאן, רופאים יהודים סיפרו לו כי הם עוזבים את המערכת הציבורית בשל סביבת העבודה העוינת. בין ההמלצות האחרות של הדוח: לאסור על השתתפות צוות רפואי בהפגנות כשהם לובשים מדים.

מאת ג'ודית מוריץ ודניאל ויטנברג, מתוך ה-BBC. לקריאת הכתבה המלאה.