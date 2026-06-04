בזכות נפילת הדולר: מחיר החשמל יירד החל מחודש יולי

מחיר החשמל לצרכן יירד ב-0.57% החל מיולי הקרוב עד לסוף השנה - כך מעדכנת היום (ה') רשות החשמל. כל הפרמטרים שמשפיעים על מחיר החשמל עלו - מלבד שער הדולר, שהכריע את כולם והביא לירידה מתונה במחיר החשמל שנשלם בחצי השנה הקרובה.

מדובר בירידה קלה של כ-2.3 שקלים בחודש עבור הצרכן הביתי הממוצע, מה שצפוי למתן את האינפלציה במחירים אחרים במשק, שהחשמל הוא חלק מהתשומות שלהם. בינואר האחרון, להשוואה, מחיר החשמל עלה ב-1.5%.

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בשנה האחרונה, רשות החשמל שינתה משמעותית את המודל לפיו נקבע מחיר החשמל לצרכנים. בעבר נקבע עדכון שנתי של כלל העלויות של משק החשמל, מה שיצר תנודתיות ניכרת ו"דיליי" גדול בין ההשפעות המשקיות לבין המחיר לצרכן בפועל.

כעת העדכון עבר מצד אחד לפעם בחצי שנה (עם תוכנית לעדכן פעם ברבעון), ומצד שני הוא עבר למנגנון אוטומטי וחזוי מראש, עם מספר מצומצם של פרמטרים: בראשם מדד המחירים לצרכן, שאמור לייצג את העלויות המקומיות. לאחר מכן שער הדולר, שאמור לייצג את העלויות מחו"ל (כמו יבוא חלקים), הריבית (שאמורה לייצג את עלות ההשקעות במשק) ועלות הפחם (שתפקידו אמור להצטמצם משמעותית בקרוב).

בהשוואה לדצמבר האחרון, לפיו נקבע מחיר החשמל הקודם, מדד המחירים לצרכן עלה, הריבית הריאלית עלתה, ומחיר הפחם העולמי עלה. אך הירידה בשער הדולר - מממוצע תלת-חודשי של כ-3.3 שקלים לדולר בסוף השנה שעברה לכ-3 שקלים לדולר כעת - הכריעה את כל אלה. באותה הזדמנות גם נרשמה עלייה בתעריף הקבוע, שנקבע על-פי גודל החיבור לחשמל, ועלה כחלק ממגמה של רשות החשמל לעודד חיבורים בגודל המתאים ולא מעבר לכך. אך גם עליו שער הדולר התגבר, והביא לירידה קלה במחיר החשמל.

ככלל, מחיר החשמל בישראל נחשב נמוך ביחס לאירופה: מחיר החשמל בישראל עומד על כ-15 אירו-סנט (Euro cent) לקוט"ש, לעומת ממוצע של 18 אירו-סנט באיחוד האירופי. ובכל זאת, עדיין יש מספר מדינות באירופה כמו שבדיה (13 אירו-סנט) והונגריה (10 אירו-סנט) שזולות יותר מישראל. אך לעומת זאת, באיטליה (21 אירו-סנט) ובגרמניה (23 אירו-סנט) החשמל יקר בהרבה.