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סדרת כתבות מכשיר ההשקעה שנהרו אליו - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
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מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock
מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock

הנתונים מגלים: החוסכים נהרו למכשיר ההשקעה הזה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

מנתונים שהגיעו לידי גלובס עולה כי ההפקדות לפוליסות החיסכון זינקו אשתקד ל־32 מיליארד שקל, לעומת 19 מיליארד שקל שהופקדו במוצר המתחרה והזול יותר • מנכ"לי הבנקים הגדולים מזהירים מפני שאננות בראלי של וול סטריט • וגם: מדוע הבורסה השיקה לא פחות מ-28 מדדים חדשים?

למרות שהן יקרות יותר ונותנות פחות: הציבור מעדיף להפקיד לפוליסות חיסכון / צילום: Unsplash, annie spratt
פוליסות חיסכון | בלעדי

פוליסת חיסכון מול גמל: לאיפה זרמו יותר כספים ולמי היה אינטרס
נתנאל אריאל 04.06.2026
מבול מדדים בבורסה / צילום: Shutterstock
הבורסה בת"א | בדיקת גלובס

זינוק של פי 10: הבוננזה מאחורי פעילות המדדים של הבורסה
נתנאל אריאל 04.06.2026
סהר גמליאל, מנהל יחידת הייעוץ הפיננסי בבנק הפועלים / צילום: ענבל מרמרי
תחזיות האנליסטים

היועץ הפיננסי שצופה ירידות בשווקים: "המספרים מנופחים"
נתנאל אריאל 02.06.2026
ג'יימי דיימון, מנכ''ל ג'יי.פי מורגן / צילום: Associated Press, Paul Morigi
טכנולוגיה: בינה מלאכותית

"חמדנות ואופטימיות פרועה": מנכ"לי ענקי הבנקאות על הראלי בוול סטריט
בועז בן נון 03.06.2026
וול סטריט / צילום: ap, M. Spencer Green
וול סטריט

ראלי צר מאוד: הנתון שלא נראה מאז התפוצצות בועת הדוט.קום
בועז בן נון 02.06.2026