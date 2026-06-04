קים ג'ונג און מודיע על "הרחבה אקספוננציאלית" של הנשק הגרעיני

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: האוניברסיטה שתשלם 100 מיליון שקל לקורבנות התעללות מינית, והפעיל המצרי שנשלח לכלא בגלל מאמר.

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ארה"ב

אוניברסיטת אוהיו תשלם 100 מיליון דולר לכמעט 300 קורבנות התעללות מינית

אוניברסיטת אוהיו הגיעה להסדר פשרה במסגרתו תשלם 100 מיליון דולר ל־279 קורבנות - ושמה סוף לאחת מפרשיות ההתעללות המינית הגדולות בהיסטוריה האמריקאית.

במרכז הפרשה עומד ד"ר ריצ'רד שטראוס, רופא הקמפוס שעבד במחלקה הרפואית ובמחלקה האתלטית של האוניברסיטה במשך כמעט שני עשורים. בין השנים 1978 ל־1998, השנה שבה פרש, שטראוס ניצל את מעמדו כרופא כדי לבצע מעשים מגונים בסטודנטים, תוך שהוא מסווה אותם כבדיקות רפואיות. שטראוס שם קץ לחייו בשנת 2005.

בניין באוניברסיטת אוהיו / צילום: ap, John Minchillo

חקירת הפרשה, שפורסמה ב־2019, חשפה את המימדים האמיתיים של הפרשה: לפחות 177 גברים נפגעו, כמעט כולם סטודנטים, והיתר נשים צעירות. אך מה שהזעיק את הציבור לא פחות מהמעשים עצמם, אלא ההחלטה של אנשי הסגל באוניברסיטה לשתוק, על אף שידעו על מקרי ההתעללות.

פרסום החקירה הצית גל תביעות, כאשר למעלה מ־500 קורבנות פנו לבית המשפט נגד האוניברסיטה, בטענה שהפגינה "אדישות מכוונת" לגורלם. בפברואר האחרון הגיעה האוניברסיטה להסדרים עם 8 ניצולים, וסך הפיצויים הכולל עלה על 60 מיליון דולר, עוד לפני הפשרה הנוכחית.

קוריאה הצפונית

קים ג'ונג און נערך להאיץ את ייצור נשק גרעיני

קוריאה הצפונית הציגה השבוע מפעל העשרת אורניום חדש, וכבר במהלך הביקור הצהיר קים ג'ונג און כי הוא מורה להאיץ את ייצור החומרים הגרעיניים בקצב "אקספוננציאלי". על פי סוכנות הידיעות הרשמית במדינה, לא מדובר בעוד בהצהרה ריקה מתוכן: כושר הייצור של אותם חומרים הוכפל בחמש השנים האחרונות.

תמונות שפרסמו כלי התקשורת הממלכתיים הראו את קים צועד בתוך המתקן, מה שגרם לאנליסטים לשער כי מדובר במתחם הגרעיני הראשי של המדינה, יונגביון.

קים הצדיק את הצעד בטענה כי "האיומים הביטחוניים מחמירים" ושהמדינה נמצאת בעימות ארוך טווח עם "האויבים האכזריים ביותר" - כינוי שנועד ברור לארה"ב ולקוריאה הדרומית.

קים ג׳ונג און בביקור במפעל ביטחוני בקוריאה / צילום: Reuters, KCNA

אנליסטים סבורים שביקורו של קים נועד לחזק את עמדת המיקוח של פיונגיאנג לקראת מהלך דיפלומטי אפשרי, ייתכן עם ארה"ב, תוך הצדקת האצת ההתחמשות הגרעינית והעברת מסר לעולם: האפשרות לפירוק מנשק גרעיני לא על הפרק.

על פי הערכות בינלאומיות, לקוריאה הצפונית כ־50 ראשי נפץ גרעיניים, אם כי המדינה לעולם לא גילתה את גודל הארסנל שלה.

ירדן

המלך מאפשר לאוהדים להתחיל לעבוד עד מאוחר לקראת המונדיאל

לראשונה בהיסטוריה שלה, ירדן תשתתף במונדיאל, ועבור המדינה הערבית הקטנה מדובר בהישג שמצדיק לא רק חגיגות, אלא גם שינוי בשעות העבודה.

ממשלת ירדן הכריזה כי עובדי המגזר הציבורי יוכלו להתחיל את יום העבודה ב־10:00 בבוקר במקום ב־8:30, בימים המשחקים של הנבחרת הלאומית במונדיאל. שלושת המשחקים בהם תשתתף ירדן יתקיימו בארה"ב, נגד אוסטריה ב־17 ביוני, נגד אלג'יריה ב־23 ביוני, ונגד ארגנטינה ב־28 ביוני . המשחקים יתקיימו בשעות הלילה המאוחרות לפי שעון ירדן, בגלל ההפרש עם ארה"ב.

שחקן נבחרת ירדן באימונים לקראת המונדיאל / צילום: Reuters

הנבחרת הירדנית, המכונה אל־נשאמה (האבירים), הגיעה למונדיאל בפעם הראשונה בהיסטוריה שלה, אחרי שעברה את שלב ההסמכה בהצלחה. ההישג גרר חגיגות ספונטניות ברחובות עמאן.

מצרים

כתב על תנאי הכליאה הקשים - ונשלח לכלא

אחמד דומה, פעיל ומשורר מצרי בולט, נידון השבוע לשנת מאסר בעבודות כפייה בגלל מאמר שכתב על תנאי בתי הכלא במצרים.

דומה היה אחד מדמויות המפתח במהפכת 2011 שהפילה את המשטר של חוסני מובארק. מאז, הוא שילם מחיר כבד: הוא ישב כמעט עשור בכלא, קיבל חנינה נשיאותית באוגוסט 2023, ובאפריל השנה נעצר שוב, רק כמה חודשים אחרי שפורסם מאמרו בעיתון אל־ערבי אל-ג'דיד הלונדוני, שבו תיאר את חוויותיו הקשות בכלא. בית המשפט הרשיע אותו ב"הפצת חדשות כזב".

אחמד דומה, הפעיל המצרי שנידון השבוע לשנת מאסר / צילום: Reuters

ארגוני זכויות האדם מיהרו לגנות את המהלך השנוי במחלוקת. ארגון עמנסטי אינטרנשיונל ביקר את גזר הדין ואמר שמדובר בפגיעה קשה בחופש הביטוי. ארגון PEN America כינה את פסק הדין "מחפיר" וציין כי "שיריו ומאמריו של דומה הפכו לראיות בבית המשפט" - תופעה שלדבריהם משקפת דיכוי גובר נגד אנשי רוח במצרים.

המקרה חושף את הפרדוקס של ועדת החנינה הנשיאותית שהקים נשיא מצרים א־סיסי ב־2022, שבעבר השתמשה בשחרור אסירים פוליטיים ככלי ליחסי ציבור. אך לפי ארגוני זכויות האדם, יותר אנשים נעצרים מאשר משוחררים, והמרחב לאופוזיציה רק מצטמצם.