ארה"ב תקפה אתרי מכ"ם, איראן הגיבה בטילים בליסטיים

עדכונים שוטפים

8:39 - פיקוד העורף הודיע על סיום האירוע בגליל המערבי. ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

8:27 - אזעקות בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם

7:37 - שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י מגיב לביקורת של נשיא לבנון שאמר ש"איראן משתמשת בלבנון כקלף מיקוח במו"מ עם ארה"ב" ועוקץ: "אם זה היה נכון כבר הייתה לנו עסקה מזמן"

6:28 - ליל מהלומות: ארה"ב תקפה אתרי מכ"ם בדרום איראן, משמרות המהפכה הגיבו בירי למפרץ

בזמן שהממשל האמריקני נערך להסכם עם איראן ומכין צוות לשיחות הגרעין, המפרץ הפרסי אינו שקט. הלילה (בין שישי לשבת) ארצות הברית ואיראן ביצעו כל אחת בתורה תקיפות שכללו מטוסי קרב, כטב"מים ואפילו טילים בליסטיים.

באזור השעה 1:30 דווח כי איראן שיגרה כמה כטב"מים לעבר מצר הורמוז. במקביל, בסוכנות הידיעות האיראנית מהר דווח כי נורו מספר יריות אזהרה ליד המצר, ככל הנראה בשל תנועת כלי שיט אמריקניים. לקריאת הכתבה.

5:23 - בסנטקום הודיעו כי איראן שיגרה שבעה טילים בליסטיים לעבר כווית ובחרין, וכי שישה מהם יורטו. טיל נוסף, כך לפי פיקוד המרכז של ארצות הברית, "לא הגיע למטרה". עוד נמסר כי לא התקבלו דיווחים על חיילים אמריקנים שנפגעו, וכי טענות האיראנים לפגיעה במפקדת הצי החמישי של ארה"ב בבחרין הן שקריות

4:57 - משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקניים באזור המפרץ בתגובה לתקיפה שביצעו כוחות ארצות הברית בדרום איראן מוקדם יותר הלילה

4:26 - מערכות ההגנה האווירית בכווית ובבחרין הופעלו. בכווית דווח כי יורטו מספר טילים וכטב"מים

2:50 - האזעקות באצבע הגליל: חיל האוויר יירט כטב"ם אחד, שני כלי טיס נוספים נפלו בדרום לבנון סמוך לכוחות צה"ל - אין נפגעים

1:39 - הנשיא טראמפ התראיין ל-NBC News ואמר כי לאיראן עדיין נותרו "21% או 22%" מהטילים שלה. "יש להם כמה טילים, יש להם כמה רחפנים", אמר טראמפ. "מדובר בהרבה טילים, אבל זה לא מה שהיה כשתקפנו לראשונה. אנחנו גם יודעים איפה הם"

טראמפ נשאל למה איראן לא מקבלת את תנאיו וחותמת על הסכם. "זה קשה להם", השיב הנשיא. "הם התמודדו בעבר עם הנהגה חלשה ולא יעילה של ארה"ב ושל מדינות אחרות שנתנו להם להתחמק מרצח. אני חושב שהם לא יכולים להאמין שהם בסיטואציה שבה הם חלשים. הם חזקים וגאים. יש דברים שהם לא חשבו מעולם שהם יצטרכו לעשות, והם יהיו חייבים לעשות - אין להם ברירה"

"זה ייקח קצת זמן", הוסיף טראמפ על הסכם אפשרי עם איראן. "אנחנו מדברים על 47 שנים שהם מתחמקים מהמעשים שלהם. זה היה צריך לקרות מזמן, ולא בהכרח על ידי ארה"ב. זה לוקח שנים לעשות הסכם איתם. אני מתקדם מאוד מהר, אנחנו מדברים על תקופה של שלושה חודשים"



פורסם לראשונה ב-N12.