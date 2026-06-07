שחר נפטר מפצעיו לאחר שנפגע מרחפן, אהד נהרג מפליטת כדור

עדכונים שוטפים

04:01 - צבא ארה"ב הודיע כי יירט שני כטב"מים שאיימו על הסחר הבין-לאומי במצר הורמוז

00:06 - הותר לפרסום: סרן שחר גמלא ז"ל ואהד יערי ז"ל נפלו בלבנון

סמל אהד יערי, בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלא, בן 23 מהיישוב נטור נפלו במהלך פעילות מבצעית ולחימה בדרום לבנון - כך הותר אמש (שבת) לפרסום. סמל יערי שירת כלוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, וסרן גמלא שימש כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו.

סמל אהד יערי נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון כתוצאה מפליטת כדור. הוא הותיר אחריו את הוריו, נעמה ודוד, ואת שלושת אחיו - משה, אמיתי ודביר. הלווייתו תיערך מחר (ראשון) בשעה 12:00 בבית העלמין הצבאי ברחובות.

סרן שחר גמלא נפצע קשה בקרב בדרום לבנון כתוצאה מפגיעת רחפן בלילה שבין חמישי לשישי האחרון, והבוקר נפטר מפצעיו בבית החולים. שם, קיבלה משפחתו את ההחלטה האצילה לתרום את איבריו. "בכך ממשיך שחר להציל חיים של אחרים", ספדו לו במועצה. לכתבה המלאה

23:45 - ישראלים יידו אבנים לעבר רכבים פלסטיניים, אחד מהם נדרס ונפצע קל

עשרות אזרחים ישראלים חסמו הלילה (בין שבת לראשון) רכבים פלסטיניים ויידו לעברם אבנים בצומת אפרת שבגוש עציון. חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באזרח ישראלי.

האזרח נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. תחילה האירוע נבדק בצה"ל כחשד לפיגוע דריסה. כוחות צה"ל ומג"ב ביצעו חסימות במרחב. לכתבה המלאה

20:20 - על הכוונת של המודיעין הישראלי: אלו אנשי המפתח של טראמפ שסומנו כיעדי ריגול



בארה"ב מזהים עלייה נרחבת בפעילות הריגול של ישראל נגדה, ומגדירים זאת "חציית קו אדום" הכוללת ניסיונות של השב"כ והמודיעין להשתיל אמצעי האזנה ברכבי השירות החשאי ובסוכנויות מודיעין. לפי דיווח בניו יורק טיימס, המאמץ המוגבר נועד לפצח את האסטרטגיה של ממשל טראמפ מול איראן, וסימן כיעדי ריגול בכירים אמריקאים - ובהם השליח המיוחד סטיב וויטקוף.

על פי הדיווח, שתי המדינות השלימו במשך שנים עם קיומו של ריגול הדדי מסוים. סוכנות המודיעין של הפנטגון הקפיצה בשבועות האחרונים את רמת איום הריגול הנגדי מצד ישראל לדרגה הגבוהה ביותר - "קריטית".

ישראל סימנה, לפי הניו יורק טיימס, שלושה יעדים מרכזיים בממשל:

סטיב וויטקוף: הנושא והנותן הבכיר ביותר של טראמפ לשיחות השלום עם איראן.

אלברידג' קולבי: תת-שר ההגנה למדיניות, הנחשב לאחד התומכים הבולטים בממשל במדיניות חוץ מרוסנת.

מייקל דימינו: סגנו הבכיר של קולבי המנהל את מדיניות הפנטגון במזרח התיכון. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12