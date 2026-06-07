חוזרת לבורסה: חברת הנדל"ן שחתכה את השווי והשלימה הנפקה

חברת עלמדב (Almadev), בניהולו של רפי לזר, חוזרת לבורסה בתל אביב בגלגול חדש לאחר שהתפשרה על השווי מול המשקיעים המוסדיים. החברה, לשעבר אלעד קנדה, גייסה כ־340 מיליון שקל תמורת כ־30% ממניותיה, במחיר של 8 שקלים למניה בצירוף אופציה.

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מבלי להביא בחשבון את שווי האופציות, ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ־800 מיליון שקל לפני הכסף. אלא שבפועל גם לאופציות יש ערך, ולכן ההערכה היא כי השווי האפקטיבי שלפיו בוצעה ההנפקה נמוך משמעותית ועומד על כ־500 מיליון שקל לפני הכסף וכ־840 מיליון שקל לאחריו. נזכיר כי בחודש שעבר החברה תכננה להנפיק לפי שווי גבוה משמעותית של כ-1.5 מיליארד שקל.

בחברה רוצים להשתמש בכספי הגיוס לצורך קידום ופיתוח הפרויקטים שלה, אך עיקר התמורה, כ־206 מיליון שקל (כ־95 מיליון דולר קנדי) מיועדים לפירעון שתי הלוואות קיימות. את ההנפקה הובילה לידר שוקי הון, והשתתפו בה גופים מוסדיים מובילים.

עלמדב פועלת בתחום הנדל"ן למגורים בקנדה, לצד השבחת נכסים מניבים בארה"ב ובקנדה. פורטפוליו הנכסים שלה מוערך בכ־2.8 מיליארד דולר קנדי (כ־6.2 מיליארד שקל). החברה מחזיקה בכמעט 10,000 יחידות דיור בשלבי ייזום ובנייה שונים, לצד נכסים מניבים המייצרים NOI (הכנסה תפעולית נקייה) שנתי של כ־159 מיליון שקל.

על פי נתוני החברה, היא צופה רווח גולמי חזוי של כ־1.1 מיליארד דולר קנדי (כ־2.4 מיליארד שקל) במהלך שבע השנים הקרובות. מתוך סכום זה, כ־520 מיליון שקל צפויים להתקבל במהלך שלוש השנים הקרובות. ההון העצמי של החברה עומד על כמיליארד שקל.

מ"אלעד קנדה" של תשובה לבעלות קנדית

עבור המשקיעים המקומיים מדובר בחברה מוכרת, שכן שמה בעבר היה "אלעד קנדה". בשנת 2021, כשיצחק תשובה היה צריך להיחלץ מהנפילה במחירי הנפט ובעסקים של קבוצת דלק במהלך משבר הקורונה, הוא מכר את החברה הפרטית תמורת 385 מיליון דולר כדי לשרת את החוב.

עוד קודם לכן, בגלגולה הקודם כאלעד קנדה, היא נסחרה בבורסה בתל אביב בשנים 2010-2013, ובהמשך חזרה להנפיק חוב (אג"ח) בת"א בשנים 2018-2019 בהיקף של 847 מיליון שקל, ובשנים 2024-2025 בהיקף של 790 מיליון שקל. כעת, היא חוזרת לשוק גם כחברת מניות.

כיום החברה נמצאת החברה בבעלות חברת "רסטר מנג'מנט" (Rester Management), חברת נדל"ן קנדית בניהול משפחתי הפועלת מזה יותר מ-100 שנה, בעיקר באזורי טורונטו ומונטריאול, ומחזיקה במשרדים, דירות למגורים, נכסים מסחריים ופארקי עסקים ותעשייה בקנדה וארה"ב.

ערב ההנפקה, חלוקת המניות בין בעלי השליטה הייתה שמשפחות דרייזין ודיטצ'ר (שלמה ואהרון דרייזין ונתנאל דיטצ'ר) החזיקו ב-33% ממניות החברה. דוד באזוב החזיק ב-23% מהמניות, ריצ'ארד ודרק שטרן החזיקו ב-17% מהמניות. הווארד סלאבץ, מיכל דלמר ואחרים החזיקו ב-28% מהמניות.

למרות הבעלות הקנדית, מנהליה של החברה הם עדיין ישראלים. החברה מתנהלת תחת שרביטו של המנכ"ל רפאל (רפי) לזר, לשעבר סמנכ"ל הכספים של חברת הספנות צים, המכהן בתפקיד משנת 2015. כדי לאותת על רצינות כוונותיה כלפי השוק המקומי, עלמדב התחייבה למנות יו"ר דירקטוריון תושב ישראל, וכן לגרום לכך שרוב חברי הדירקטוריון (ובכללם הדירקטורים החיצוניים) יהיו תושבי ישראל.