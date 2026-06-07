המגעים הופסקו: לאומי פרטנרס לא תשקיע 100 מיליון שקל ברייק נדל"ן

ארבעה חודשים אחרי תחילת המו"מ, נפלה עסקת ההשקעה של לאומי פרטנרס בחברת ההתחדשות העירונית רייק נדל"ן, שבשליטת יוסי רייק ואספן גרופ הציבורית. המהלך נועד להוות שלב מקדים לקראת הנפקת מניותיה של החברה בבורסה.

בדיווח שהוציאה לבורסה, הודיעה אספן על הפסקת המגעים בין הצדדים. זאת, לאחר שבתחילת השנה דווח כי לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, חתמה על מזכר הבנות להשקעה של 100 מיליון שקל בחברת הנדל"ן רייק, לפי שווי של 525 מיליון שקל (לפני הכסף).

גורמים בשוק מעריכים שלאומי פרטנרס החליטו לרדת בשלב זה מהעסקה בעקבות מחלוקת על התנאים העסקיים.

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עבור אספן, שנמצאת בשליטת חברת אוסטרליה ישראל (28.5%), שבבעלות אנשי העסקים אבן ניומן ושלומי עקריש, העסקה הייתה אמורה להוות הצפת ערך משמעותית. זאת, לאחר שבתחילת שנת 2024 הם רכשו כמחצית ממניות החברה, העוסקת בייזום וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית, תמורת כ-45 מיליון שקל.

לקראת סוף השנה החולפת (אוקטובר 2025) השלימה רייק את רכישת השליטה (51%) מחברת דיוויד לנדמרק יזמות, המתמחה בייזום פרויקטים למגורים תמורת 68 מיליון שקל. כעבור מספר חודשים דיווחה החברה על תוספת להסכם, במסגרתה היא צפויה להגדיל את החזקותיה (95%) בחברה ששינתה את שמה לרייק אספן, תמורת סכום של עד 12 מיליון שקל.

לצד פעילות המגורים החדשה, עוסקת אספן, המנוהלת בידי שלומי עקריש, בייזום וניהול של נכסי נדל"ן מניב בישראל ובהולנד בהיקף של כ-382 אלף מ"ר.

חרף הגאות בשווקים מניית אספן ירדה במהלך השנה האחרונה בכ-9%, בזמן שמדד ת"א נדל"ן אליו היא משתייכת רשם קפיצה של כ-36%, והיא נסחרת בשווי של כ-433 מיליון שקל